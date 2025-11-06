  • Megjelenítés
Több ezer Otthon Start-kompatibilis lakást tervez Budapesten az Indotek
Ingatlan

Több ezer Otthon Start-kompatibilis lakást tervez Budapesten az Indotek

Portfolio
Több ezer, a panellakásoknál is kedvezőbb árú új otthon építését jelentette be az Indotek Csoport Budapesten, többek között a XI. és a XV. kerületekben - írja közleményében a cég. Az Indotek várakozásai szerint – ellentétben egyes piaci félelmekkel – az új, célzott újlakás-kínálat megjelenése nem árfelhajtó, hanem pont árleszorító hatással bírhat. A cégcsoport álláspontja szerint a kínálat érdemi bővülése enyhíteni fogja az ingatlan árakra nehezedő nyomást, ami az egész lakáspiacra pozitívan hathat.
Portfolio Future of Construction 2025
Az építőipar krémje a budapesti konferencián.
Információ és jelentkezés

A modell alapja az Otthon Start Program kínálta keretrendszer és a piaci logika összekapcsolása, valamint a fővárosi és kerületi önkormányzatokkal való szoros együttműködés – mondta el Hüse István, ingatlanfejlesztési igazgató.

Dr. Hüse István
Indotek Group, ingatlanfejlesztési igazgató, jogász
A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett doktori oklevelet 2000-ben. Tanulmányai befejezése óta ingatlanfejlesztéssel, ingatlanhasznosítással és -üzemeltetéssel foglalkozik, valamint i
Tovább
A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett doktori oklevelet 2000-ben. Tanulmányai befejezése óta ingatlanfejlesztéssel, ingatlanhasznosítással és -üzemeltetéssel foglalkozik, valamint i Tovább

A bejelentés olyan piaci környezetben érkezik, ahol

a tartósan magas budapesti lakásárak komoly kihívások elé állítják a vásárlókat, miközben az ingatlanfejlesztők körében elterjedt az a vélekedés, hogy a jelenlegi költségszint mellett már nem lehet megfizethető, minőségi új otthonokat építeni.

A cég a piaci vélekedésekkel szemben egy új, a bécsi Aspern Seestadt mintájára a fővárosi és kerületi önkormányzatokkal való partnerségre épülő modellel akarja bizonyítani azt, hogy a jelenlegi költségszint mellett is lehetséges megfizethető, minőségi lakásokat építeni.

Még több Ingatlan

Új vezető az Atenor Magyarország élén

Kétszáz robot uralja a Kifli.hu raktárát

Rárepült az Otthon Startra az ingatlanfejlesztő: mi a sok olcsó lakás titka?

Európa egyik legnagyobb, 240 hektáros városfejlesztéseként a bécsi projekt nemcsak lakópark, hanem egy komplex, a "jövő városaként" kezelt ökoszisztéma, amely egyszerre vegyíti a "15 perces város", az energetikai innovációra épülő "Okosváros" és a klímaadaptív "Szivacsváros" modellek tulajdonságait. Az Indotek álláspontja szerint ez a fajta hosszútávú, szakmai együttműködésen alapuló partnerség elengedhetetlen a megfizethető és valóban élhető új városrészek létrehozásához.

Indotek_kép_2

A cég ennek szellemében támogatja a Fővárosi Közgyűlés által egyhangúlag megszavazott határozatot a XI. kerületi villamosvonal fejlesztésekre vonatkozó fejlesztői hozzájárulásról, illetve készek partnerként együttműködni a kerületi önkormányzatokkal is, legyen szó akár infrastrukturális- és közlekedésfejlesztésről, zöldterületek kialakításáról, vagy akár óvoda-, bölcsőde- és orvosi rendelő korszerűsítésekről.

A XI. kerületben hamarosan több projektet tervezünk indítani, ahol a lakások túlnyomó többségét 1,5 millió forintos négyzetméterár alatt fogjuk kínálni

– tette hozzá Hüse.

A Portfolio olvasói erről már értesülhettek, itt írtunk erről korábban.

Kapcsolódó cikkünk

Rárepült az Otthon Startra az ingatlanfejlesztő: mi a sok olcsó lakás titka?

Felére esett vissza a lakásdrágulás üteme októberben

Végre jöhet a tömeges és tartós rezsicsökkentés − Hasítanak az ingyenes szigetelési programok

Címlapkép forrása: Indotek

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Dupla elismerés a HOLD-nál

A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt

Caprica Consulting

Lezárult egy korszak

2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Itt a fordulat: Putyin váratlan kérést intézett Trumphoz, ez mindent megváltoztathat
Olyan válság fenyegeti Németországot, amibe egész Európa beleremeghet
Ők lettek az ingatlanpiac legjobbjai 2025-ben!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility