Több ezer Otthon Start-kompatibilis lakást tervez Budapesten az Indotek

Több ezer, a panellakásoknál is kedvezőbb árú új otthon építését jelentette be az Indotek Csoport Budapesten, többek között a XI. és a XV. kerületekben - írja közleményében a cég. Az Indotek várakozásai szerint – ellentétben egyes piaci félelmekkel – az új, célzott újlakás-kínálat megjelenése nem árfelhajtó, hanem pont árleszorító hatással bírhat. A cégcsoport álláspontja szerint a kínálat érdemi bővülése enyhíteni fogja az ingatlan árakra nehezedő nyomást, ami az egész lakáspiacra pozitívan hathat.

A modell alapja az Otthon Start Program kínálta keretrendszer és a piaci logika összekapcsolása, valamint a fővárosi és kerületi önkormányzatokkal való szoros együttműködés – mondta el Hüse István, ingatlanfejlesztési igazgató.

A bejelentés olyan piaci környezetben érkezik, ahol

a tartósan magas budapesti lakásárak komoly kihívások elé állítják a vásárlókat, miközben az ingatlanfejlesztők körében elterjedt az a vélekedés, hogy a jelenlegi költségszint mellett már nem lehet megfizethető, minőségi új otthonokat építeni.

A cég a piaci vélekedésekkel szemben egy új, a bécsi Aspern Seestadt mintájára a fővárosi és kerületi önkormányzatokkal való partnerségre épülő modellel akarja bizonyítani azt, hogy a jelenlegi költségszint mellett is lehetséges megfizethető, minőségi lakásokat építeni.

Európa egyik legnagyobb, 240 hektáros városfejlesztéseként a bécsi projekt nemcsak lakópark, hanem egy komplex, a "jövő városaként" kezelt ökoszisztéma, amely egyszerre vegyíti a "15 perces város", az energetikai innovációra épülő "Okosváros" és a klímaadaptív "Szivacsváros" modellek tulajdonságait. Az Indotek álláspontja szerint ez a fajta hosszútávú, szakmai együttműködésen alapuló partnerség elengedhetetlen a megfizethető és valóban élhető új városrészek létrehozásához.

A cég ennek szellemében támogatja a Fővárosi Közgyűlés által egyhangúlag megszavazott határozatot a XI. kerületi villamosvonal fejlesztésekre vonatkozó fejlesztői hozzájárulásról, illetve készek partnerként együttműködni a kerületi önkormányzatokkal is, legyen szó akár infrastrukturális- és közlekedésfejlesztésről, zöldterületek kialakításáról, vagy akár óvoda-, bölcsőde- és orvosi rendelő korszerűsítésekről.

A XI. kerületben hamarosan több projektet tervezünk indítani, ahol a lakások túlnyomó többségét 1,5 millió forintos négyzetméterár alatt fogjuk kínálni

– tette hozzá Hüse.

