Új vezető az Atenor Magyarország élén
Új vezető az Atenor Magyarország élén

November 4-től Martin János veszi át az Atenor magyarországi országigazgatói pozícióját - jelentette be a cég egy LinkedIn-posztban.
A szakember korábban a WING/Living lakófejlesztésekért felelős vezérigazgató-helyettese volt, több mint 15 év ingatlanfejlesztési és befektetési tapasztalattal rendelkezik.

A kinevezéssel az Atenor erősíteni szeretne a magyarországi lakóingatlan-szegmensben, összhangban a vállalat hároméves tervével.

Magyarország továbbra is kulcspiac az Atenor számára. János segít megszilárdítani a pozíciónkat

– mondta Alexander Hodac, az Atenor operatív igazgatója.

