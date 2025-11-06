Új vezető az Atenor Magyarország élén

Portfolio Future of Construction 2025 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

A szakember korábban a WING/Living lakófejlesztésekért felelős vezérigazgató-helyettese volt, több mint 15 év ingatlanfejlesztési és befektetési tapasztalattal rendelkezik.

A kinevezéssel az Atenor erősíteni szeretne a magyarországi lakóingatlan-szegmensben, összhangban a vállalat hároméves tervével.

Magyarország továbbra is kulcspiac az Atenor számára. János segít megszilárdítani a pozíciónkat

– mondta Alexander Hodac, az Atenor operatív igazgatója.

