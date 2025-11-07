Elfogytak a szavak: már a kétmilliós négyzetméterár sem elég igazi luxusingatlanra Magyarországon

A technológiai fejlődéssel nagyot változott az utóbbi években a hazai luxusingatlan-piac: újabb szempontokat hoznak a luxus mércéjéhez az okosotthonok, miközben a helyszínek is voltak átalakulások – derül ki a zenga.hu adatbázisából. Négyzetméterár szempontjából 2,5 millió forint felett érdemes figyelni az ingatlanokat, mert az utóbbi hónapok áremelkedése miatt Budapest drágább kerületeinek többszáz lakásos társasházi projektjeiben is találhatóak több mint 2 millió forintos négyzetméteráron kínált lakások, amelyek önmagukban még nem tekinthetőek luxusnak.

A zenga.hu ingatlanhirdetési portálon a 2,5 milliós négyzetméterárat az állomány 2 százaléka éri el – mondta Futó Péter, a cég elemzési vezetője. Ezek túlnyomó többsége Budapest belbudai kerületeiben és Pest belvárosában, illetve az Újlipótváros belső részében található.

A kínálat nem nagy, de a kereslet is szűk:

a cégnél a komoly érdeklődések kevesebb mint 1 százaléka irányul luxusingatlanokra.

Sokszor a valóban prémium kategóriás ingatlanok között olyan is feltűnik, amelyek csak az eladó szerint luxus, de valójában rosszabb állapotú és -elhelyezkedésű családi ház – mondta Futó. A hirdetéseket böngészve ház kategóriában a kínálat 1 százalékánál szerepel a hirdetés szövegében a luxus szó, de ezek között is sok az ugyan jó állapotú, de önmagában egyszerű, hétköznapi családi ház. A hirdetések többségénél a szép panoráma és a magas minőség viszont már a képeken is jól látható – mondta Futó.

A luxusingatlanok elhelyezkedése

Belváros

V. kerület (Belváros–Lipótváros): Parlament környéke, Duna-part, Szabadság tér és Bazilika környéke.

VI. kerület (Andrássy út, Opera környéke): műemléki épületekben kialakított, modern belsővel rendelkező lakások.

Buda

XII. kerület (Svábhegy, Normafa, Orbánhegy): családi házak, villák, nagy telken, panorámával.

II. kerület (Rózsadomb, Pasarét, Vérhalom): klasszikus villanegyedek, illetve új prémium lakóparkok.

Vízparti és modern luxusprojektek

Újlipótváros, Marina-part, Kopaszi-gát: modern lakóparkok, saját wellnesszel, concierge szolgáltatással.

Különleges típusok

Történelmi villák (pl. Városmajor, Rózsadomb): 19–20. századi épületek modernizált belsővel.

Penthouse lakások nagy tetőterasszal, jakuzzival, panorámával

