  • Megjelenítés
Elfogytak a szavak: már a kétmilliós négyzetméterár sem elég igazi luxusingatlanra Magyarországon
Ingatlan

Elfogytak a szavak: már a kétmilliós négyzetméterár sem elég igazi luxusingatlanra Magyarországon

Portfolio
A technológiai fejlődéssel nagyot változott az utóbbi években a hazai luxusingatlan-piac: újabb szempontokat hoznak a luxus mércéjéhez az okosotthonok, miközben a helyszínek is voltak átalakulások – derül ki a zenga.hu adatbázisából. Négyzetméterár szempontjából 2,5 millió forint felett érdemes figyelni az ingatlanokat, mert az utóbbi hónapok áremelkedése miatt Budapest drágább kerületeinek többszáz lakásos társasházi projektjeiben is találhatóak több mint 2 millió forintos négyzetméteráron kínált lakások, amelyek önmagukban még nem tekinthetőek luxusnak.
Portfolio Future of Construction 2025
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

A zenga.hu ingatlanhirdetési portálon a 2,5 milliós négyzetméterárat az állomány 2 százaléka éri el – mondta Futó Péter, a cég elemzési vezetője. Ezek túlnyomó többsége Budapest belbudai kerületeiben és Pest belvárosában, illetve az Újlipótváros belső részében található.

A kínálat nem nagy, de a kereslet is szűk:

a cégnél a komoly érdeklődések kevesebb mint 1 százaléka irányul luxusingatlanokra.

zenga luxus

Sokszor a valóban prémium kategóriás ingatlanok között olyan is feltűnik, amelyek csak az eladó szerint luxus, de valójában rosszabb állapotú és -elhelyezkedésű családi ház – mondta Futó. A hirdetéseket böngészve ház kategóriában a kínálat 1 százalékánál szerepel a hirdetés szövegében a luxus szó, de ezek között is sok az ugyan jó állapotú, de önmagában egyszerű, hétköznapi családi ház. A hirdetések többségénél a szép panoráma és a magas minőség viszont már a képeken is jól látható – mondta Futó.

Még több Ingatlan

Megoldódik a lakáshiány az új állami tőkeprogrammal? 2027-től jönnek az új ingatlanok

Új vezető az Atenor Magyarország élén

Több ezer Otthon Start-kompatibilis lakást tervez Budapesten az Indotek

A luxusingatlanok elhelyezkedése

Belváros

  • V. kerület (Belváros–Lipótváros): Parlament környéke, Duna-part, Szabadság tér és Bazilika környéke.
  • VI. kerület (Andrássy út, Opera környéke): műemléki épületekben kialakított, modern belsővel rendelkező lakások.

Buda

  • XII. kerület (Svábhegy, Normafa, Orbánhegy): családi házak, villák, nagy telken, panorámával.
  • II. kerület (Rózsadomb, Pasarét, Vérhalom): klasszikus villanegyedek, illetve új prémium lakóparkok.

Vízparti és modern luxusprojektek

  • Újlipótváros, Marina-part, Kopaszi-gát: modern lakóparkok, saját wellnesszel, concierge szolgáltatással.

Különleges típusok

  • Történelmi villák (pl. Városmajor, Rózsadomb): 19–20. századi épületek modernizált belsővel.
  • Penthouse lakások nagy tetőterasszal, jakuzzival, panorámával
Kapcsolódó cikkünk

Megoldódik a lakáshiány az új állami tőkeprogrammal? 2027-től jönnek az új ingatlanok

Több ezer Otthon Start-kompatibilis lakást tervez Budapesten az Indotek

Rárepült az Otthon Startra az ingatlanfejlesztő: mi a sok olcsó lakás titka?

Karbonsemleges szálloda, luxuslakások és Rákosrendező a Property Awards-on

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Dupla elismerés a HOLD-nál

A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Dubaj, Bali vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Újabb szintet ostromol a forint
Megoldódik a lakáshiány az új állami tőkeprogrammal? 2027-től jönnek az új ingatlanok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility