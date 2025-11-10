  • Megjelenítés
FONTOS Itt az új forintcsúcs
2026-ig húzódhat az autópálya javítása, pedig Lázár János már idénre várta
Ingatlan

2026-ig húzódhat az autópálya javítása, pedig Lázár János már idénre várta

Portfolio
A Strabag hamarosan befejezheti az M30-as autópálya problémás szakaszának helyreállítását - tudósított a 24.hu. Szakértői vélemények szerint megkezdhető az aszfaltterítés, de a forgalom újraindítása továbbra is a talajállapot további javulásától függ. Az ügy az utóbbi hetekben került ismét a figyelem középpontjába, amikor Lázár János építési és közlekedési miniszter élesen bírálta a kivitelező Strabagot, erről itt írtunk.
Portfolio Future of Construction 2025
A Strabag szakértői is ott lesznek a konferencián, találkozzon velük élőben!
Információ és jelentkezés

A Strabag friss közleményében hangsúlyozta, hogy elkötelezett a projekt befejezése mellett, és műszaki magyarázatot adott a kialakult helyzetre. A vállalat szerint a november 7-én végzett mérések alapján megkezdhető a pályaszerkezet építése, de

a forgalom csak a talajállapotok további javulása után kaphat zöld utat.

Konkrét átadási időpontot egyelőre azért nem lehet kijelölni, mert a szakértők folyamatosan mérik a talaj konszolidációját és a víznyomást: akkor kerülhet sor az útszakasz átadására, amikor az előírt értékeket eléri a rendszer.

További konszolidáció nélkül ugyanis fennáll az újabb burkolatrepedések kockázata.

Még több Ingatlan

Egész Európát lepipálták a magyar ingatlanok: 10 ábrán a lakáspiac helyzete

Jöhet az áttörés az újlakásárakban és -finanszírozásban? − Minden szempár a társasházi építményjogon

Új név a magyar szállodapiacon: kiderült, hol építenek luxushotelt

A vállalat által közzétett műszaki dokumentáció szerint független szakértők megállapították, hogy a 2021 októberében átadott útszakaszon bekövetkezett károsodást vis maior okozta.

A kárt előre nem látható talajvízmozgás idézte elő, amely a műszaki átadás után jelentkezett

– olvasható a szakvéleményben.

Az átadást követően közel egy évvel megjelenő burkolatrepedések hátterében korábban nem ismert talajvízmozgás állt. A víz telítette a mintegy hétméteres mélységben található agyagos réteget, amely így már nem tudta megtartani a 150 ezer köbméteres töltés terhét. Ennek következtében talajtörés lépett fel – nem magában a töltésben, hanem az alatta lévő természetes altalajban – ami mintegy 150 méteren egyenetlen süllyedést és burkolatrepedést okozott – írja a Strabag által idézett szakvélemény.

A Strabag szerint

ezt a geológiai anomáliát a tervezési fázisban elvégzett, szabványos vizsgálatokkal nem lehetett előre jelezni.

A kivitelezés a megrendelő által biztosított engedélyezési tervek alapján zajlott, a szükséges geológiai vizsgálatok elvégzése mellett. Az építkezés során sem a megrendelő, sem a független műszaki ellenőr nem talált eltérést a jóváhagyott tervektől.

A helyreállítás során először egy 870 méter hosszú, hét méter mély kavicsfal épült a talajvíz elvezetésére, majd a teljes töltést elbontották. Ezt követően 774 darab vasbeton cölöpöt vertek le nagyjából 25 méteres mélységig, és újjáépítették a töltést.

A javítási koncepciót a minisztérium csak 2024 novemberében választotta ki, a végleges tervet pedig 2025 márciusában hagyta jóvá. A jóváhagyott dokumentáció szerint a kivitelezés befejezése tíz hónapot vesz igénybe, ami 2026 januári határidőt jelent.

Ez meghaladja a megrendelő által egyoldalúan megállapított, október 31-i határidőt

– jegyezte meg a Strabag.

Kapcsolódó cikkünk

Lázár János beváltotta kőkemény ígéretét, így zavarná el a problémás cégeket

Kifakadt Lázár János: Ez így tovább nem mehet!

Szintet lépett a Lázár–Strabag ügy: az osztrák parlament elé kerül a kérdés

„Húzzanak el ebből az országból” – keményen üzent Lázár János, most jött a válasz

A Strabag építi Szlovénia legmagasabb irodaházát, folytatódik az OTP Csoport 156 milliárd forintos beruházása

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Lavrov: Készen állok személyes találkozókra az amerikai külügyminiszterrel - Háborús híreink vasárnap
Egész Európát lepipálták a magyar ingatlanok: 10 ábrán a lakáspiac helyzete
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility