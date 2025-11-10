2026-ig húzódhat az autópálya javítása, pedig Lázár János már idénre várta

A Strabag friss közleményében hangsúlyozta, hogy elkötelezett a projekt befejezése mellett, és műszaki magyarázatot adott a kialakult helyzetre. A vállalat szerint a november 7-én végzett mérések alapján megkezdhető a pályaszerkezet építése, de
a forgalom csak a talajállapotok további javulása után kaphat zöld utat.
Konkrét átadási időpontot egyelőre azért nem lehet kijelölni, mert a szakértők folyamatosan mérik a talaj konszolidációját és a víznyomást: akkor kerülhet sor az útszakasz átadására, amikor az előírt értékeket eléri a rendszer.
További konszolidáció nélkül ugyanis fennáll az újabb burkolatrepedések kockázata.
A vállalat által közzétett műszaki dokumentáció szerint független szakértők megállapították, hogy a 2021 októberében átadott útszakaszon bekövetkezett károsodást vis maior okozta.
A kárt előre nem látható talajvízmozgás idézte elő, amely a műszaki átadás után jelentkezett
– olvasható a szakvéleményben.
Az átadást követően közel egy évvel megjelenő burkolatrepedések hátterében korábban nem ismert talajvízmozgás állt. A víz telítette a mintegy hétméteres mélységben található agyagos réteget, amely így már nem tudta megtartani a 150 ezer köbméteres töltés terhét. Ennek következtében talajtörés lépett fel – nem magában a töltésben, hanem az alatta lévő természetes altalajban – ami mintegy 150 méteren egyenetlen süllyedést és burkolatrepedést okozott – írja a Strabag által idézett szakvélemény.
A Strabag szerint
ezt a geológiai anomáliát a tervezési fázisban elvégzett, szabványos vizsgálatokkal nem lehetett előre jelezni.
A kivitelezés a megrendelő által biztosított engedélyezési tervek alapján zajlott, a szükséges geológiai vizsgálatok elvégzése mellett. Az építkezés során sem a megrendelő, sem a független műszaki ellenőr nem talált eltérést a jóváhagyott tervektől.
A helyreállítás során először egy 870 méter hosszú, hét méter mély kavicsfal épült a talajvíz elvezetésére, majd a teljes töltést elbontották. Ezt követően 774 darab vasbeton cölöpöt vertek le nagyjából 25 méteres mélységig, és újjáépítették a töltést.
A javítási koncepciót a minisztérium csak 2024 novemberében választotta ki, a végleges tervet pedig 2025 márciusában hagyta jóvá. A jóváhagyott dokumentáció szerint a kivitelezés befejezése tíz hónapot vesz igénybe, ami 2026 januári határidőt jelent.
Ez meghaladja a megrendelő által egyoldalúan megállapított, október 31-i határidőt
– jegyezte meg a Strabag.
