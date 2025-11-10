Bécsben nyit irodát az Indotek Group

Az Indotek Group egy új, magántőke-befektetési (private equity) üzletágat is kialakít, amely középvállalatokra – többek között a pénzügyi szolgáltatások, a gyártóipar, a kiskereskedelem és az agrár-élelmiszeripar területére – összpontosít.
„Bécs a nyugat-európai terjeszkedésünk kézenfekvő következő állomása" – idézte a közlemény Jellinek Dánielt, az Indotek Group alapítóját és vezérigazgatóját, aki hozzátette, hogy a város ideális bázis a cég magántőke-stratégiájának irányítására a Balkánon és a V4-országokban.
2025 elején osztrák pénzügyi-ingatlanpiaci szakemberrel erősítette meg több mint 600 fős hazai csapatát. Florian Nowotny pénzügyi igazgatói kinevezésének hátterében is a cég európai terjeszkedése állt. „Azon dolgozunk, hogy az Indotek portfólióját és üzleti modelljét minél több országra és eszközkategóriára kiterjesszük, ehhez pedig ígéretes helyen lévő, stabil értéknövelési potenciállal kecsegtető ingatlanokat keresünk" – fogalmazott Nowotny a közleményben.
A budapesti székhelyű vállalat jelenleg több mint 2,5 milliárd euró értékű vagyont kezel, és 12 országban több mint 350 ingatlanból álló portfóliót irányít. Bécsen kívül Olaszországban, Spanyolországban, Lengyelországban, Horvátországban, Görögországban és Romániában rendelkezik helyi irodákkal.
