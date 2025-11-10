  • Megjelenítés
FONTOS Nagy Márton: Magyarországnak is szüksége van egy big brother-re!
Megjelent a tender, kezdődhet a reptéri projekt előkészítése
Ingatlan

Megjelent a tender, kezdődhet a reptéri projekt előkészítése

Portfolio
Közbeszerzési eljárás indult a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér megközelíthetőségének javítását célzó bontási munkálatokra, 11,8 milliárd forintos keretösszeggel - szúrta ki az Közbeszerzési Értesítő európai adatbázisában az Építési és Közlekedési Minisztérium felhívását a Magyar Építők. A tender nagy valószínűséggel a kormány 2,5 milliárd eurós fejlesztési programjának részeként az új gyorsforgalmi út építését készíti elő.
A Közbeszerzési Értesítő európai adatbázisában (TED) megjelent felhívás szerint az Építési és Közlekedési Minisztérium kivitelezőt keres a repülőtér közúti megközelíthetőségének fejlesztéséhez kapcsolódó épületbontási feladatokra,

a keretmegállapodás kiírásban szereplő becsült értéke 11,8 milliárd forint.

A tender valószínűleg a kapcsolódik az október végén bejelentett kormányzati döntéshez, amely ezermilliárd forint értékben irányoz elő budapesti beruházásokat. A program részeként megépülne a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 3-as terminálja, illetve vasúti kapcsolat létesülne a már meglévő hálózattal, és gyorsforgalmi út kötné össze a belvárost a repülőtérrel.

A mostani közbeszerzés 169 épület bontását tartalmazza, összesen hozzávetőleg 341 ezer köbméter térfogattal.

Az érintett objektumok közül legalább 30 meghaladja az 500 köbmétert, hat esetében pedig részleges bontást terveznek.

A nyertes vállalkozónak két év áll rendelkezésére a munkák elvégzésére. A feladatkör kiterjed a felmérési dokumentáció összeállítására, a bontási engedélyeztetés lebonyolítására és a bontási tevékenységek végrehajtására, az újrahasznosítási szempontok figyelembevételével. A kivitelező feladata lesz továbbá a keletkező hulladék és törmelék elszállítása és megfelelő elhelyezése, a kommunális hulladék kezelése, egyes épületek alapozásának megerősítése vagy újjáépítése, valamint statikai szakvélemények készítése.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium december 18-án déli 12 óráig fogadja az ajánlatokat a közbeszerzési eljárásban.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

