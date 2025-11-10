Nyomott áron hirdeti újra a csúcsminisztériumi épületet a kormány

Másodszor is meghirdette az MNV a Nemzetgazdasági Minisztérium épületét, amely Budapesten József Nádor tér északi részén, a Szende Pál utca és a Dorottya utca sarkán található. A korábban a Pénzügyminisztérium által használt épületet először szeptemberben hirdette meg az állami vagyonkezelő, de az október legvégén tartott árverésen egyetlen érvényes ajánlat sem érkezett, így az ingatlant nem sikerült eladni.

Az épület tízszintes, két pinceszinttel. Alapterülete meghaladja a 27 ezer négyzetmétert.

A licit most 33,85 milliárd forintról indul, amely épp 10 százalékkal alacsonyabb az első kör kikiáltási áránál.

Az elmúlt hetekben az MNV sorban hirdette meg a kifejezetten értékes állami ingatlanokat, például a Belügyminisztérium épületét. A műemléket végül több mint 50 milliárd forintért vette meg a meghiúsult Rákosrendező projekt arab befektetője, Mohamed Alabbar magyarországi cége. Arról az ügyletről itt írtunk.

