Hét újabb ingatlanberuházást nyilvánít kiemeltté a kormány az Otthon Start miatt

Nagy számban érkeztek az Otthon Start Programiroda és az Építési és Közlekedési Minisztérium felé beruházói megkeresések olyan fejlesztésekről, amelyek az építési beruházások a beruházók nyilatkozatai alapján megfelelnek a fix 3% hitelprogram lakásokra vonatkozó feltételeinek.
A kormányrendelet módosításának a célja, hogy elősegítse a kormányrendelet-tervezetben szereplő további 7 projekt megvalósítását, amelyek teljesítik az Otthon Start program célkitűzéseit, illetve megfelelnek az elvárható településrendezési és építésügyi szakmai elvárásoknak,
sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények meghatározásával
– derül ki az indoklásból.
A kormányrendeletben megállapított beruházásokkal összefüggésben az építési tevékenységgel érintett ingatlanok közvetlen környezetének, valamint az építési tevékenység
költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület-használat időtartamának meghatározása a feltétlenül szükséges időtartamra és helyszínre korlátozódik
– hangsúlyozza az indoklás.
Az érintett újabb beruházások listája
- Új, vegyes rendeltetésű épületekből álló lakófejlesztés Budapest XVIII. kerületében: Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XVIII. kerület belterület 155424/4 helyrajzi számú ingatlan.
- Társasházi fejlesztés megvalósítása Budaörs város területén: Budaörs közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 4153/124 helyrajzi számú ingatlan.
- Korábbi kereskedelmi szolgáltató gazdasági jellegű, használaton kívüli barnamezős terület megújítása nagyléptékű lakóingatlan fejlesztés keretében Debrecen város területén: Debrecen közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 2919/23 helyrajzi számú ingatlan.
- Egykori ipari funkciójú területen kereskedelmi, szolgáltató valamint közösségi funkciókkal kiegészített lakóterület létrehozása Budapest XV. kerületében: Budapest XV. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XV. kerület belterület 88258/2, 88258/5, 88258/8 és 89765 helyrajzi számú ingatlanok.
- Kereskedelmi- és szolgáltató funkciókkal kiegészített lakóterület kialakítására irányuló fejlesztés Budapest XI. kerületében: Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XI. kerület belterület 3047/2 helyrajzi számú ingatlan.
- Nagyléptékű lakófejlesztés kereskedelmi- és szolgáltató funkciókkal történő kiegészítéssel Budapest XI. kerületében: Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XI. kerület belterület 43573/2 helyrajzi számú ingatlan.
- Egykori ipari funkciójú területen kereskedelmi, szolgáltató funkciókkal kiegészített lakóterület létrehozása Budapest XI. kerületében: Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XI. kerület belterület 3830/10 és 3830/11 helyrajzi számú ingatlanok.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
