Hét újabb ingatlanberuházást nyilvánít kiemeltté a kormány az Otthon Start miatt
Hét újabb ingatlanberuházást nyilvánít kiemeltté a kormány az Otthon Start miatt

Újabb rendelettervezetet tett közzé a kormány az Otthon Start program keretében biztosított fix 3%-os hitelprogram feltételeit teljesítő lakásberuházások kiemelt beruházássá és a hozzájuk kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról. Korábban Budapesten X. és XV. kerületében, illetve Veszprémben, Szegeden és a IX. kerületben megvalósuló beruházások kerültek be az érintett fejlesztések közé.

Nagy számban érkeztek az Otthon Start Programiroda és az Építési és Közlekedési Minisztérium felé beruházói megkeresések olyan fejlesztésekről, amelyek az építési beruházások a beruházók nyilatkozatai alapján megfelelnek a fix 3% hitelprogram lakásokra vonatkozó feltételeinek.

A kormányrendelet módosításának a célja, hogy elősegítse a kormányrendelet-tervezetben szereplő további 7 projekt megvalósítását, amelyek teljesítik az Otthon Start program célkitűzéseit, illetve megfelelnek az elvárható településrendezési és építésügyi szakmai elvárásoknak,

sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények meghatározásával

– derül ki az indoklásból.

A kormányrendeletben megállapított beruházásokkal összefüggésben az építési tevékenységgel érintett ingatlanok közvetlen környezetének, valamint az építési tevékenység

költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület-használat időtartamának meghatározása a feltétlenül szükséges időtartamra és helyszínre korlátozódik

– hangsúlyozza az indoklás.

Az érintett újabb beruházások listája

  1. Új, vegyes rendeltetésű épületekből álló lakófejlesztés Budapest XVIII. kerületében: Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XVIII. kerület belterület 155424/4 helyrajzi számú ingatlan.
  2. Társasházi fejlesztés megvalósítása Budaörs város területén: Budaörs közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 4153/124 helyrajzi számú ingatlan.
  3. Korábbi kereskedelmi szolgáltató gazdasági jellegű, használaton kívüli barnamezős terület megújítása nagyléptékű lakóingatlan fejlesztés keretében Debrecen város területén: Debrecen közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 2919/23 helyrajzi számú ingatlan.
  4. Egykori ipari funkciójú területen kereskedelmi, szolgáltató valamint közösségi funkciókkal kiegészített lakóterület létrehozása Budapest XV. kerületében: Budapest XV. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XV. kerület belterület 88258/2, 88258/5, 88258/8 és 89765 helyrajzi számú ingatlanok.
  5. Kereskedelmi- és szolgáltató funkciókkal kiegészített lakóterület kialakítására irányuló fejlesztés Budapest XI. kerületében: Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XI. kerület belterület 3047/2 helyrajzi számú ingatlan.
  6. Nagyléptékű lakófejlesztés kereskedelmi- és szolgáltató funkciókkal történő kiegészítéssel Budapest XI. kerületében: Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XI. kerület belterület 43573/2 helyrajzi számú ingatlan.
  7. Egykori ipari funkciójú területen kereskedelmi, szolgáltató funkciókkal kiegészített lakóterület létrehozása Budapest XI. kerületében: Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XI. kerület belterület 3830/10 és 3830/11 helyrajzi számú ingatlanok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

