Meglepő, de az IT-szakember lesz az építőipar kulcsfigurája

A digitalizáció tágabb keretében a beszélgetők a közös adatkörnyezet következetes használatát és a BIM (Building Information Modeling)-folyamatok kiterjesztését tekintik „jövőálló” alapnak. Ma még a túl sok platform, az eltérő adatstruktúrák, a szigetszerű megoldások nehezítik a folyamatokat. A szabályozás már több helyen megköveteli a BIM-et bizonyos állami küszöb felett, de sok helyen még nem használják.
Borbély Csaba, a PlanRadar regionális vezetőjének várakozása szerint a következő 5-10 évben az várható, hogy széles körben elterjed a BIM, az AI és a robotizált megoldások. Ezek valószínűleg szélesebb körben, akár hétköznapi, kisebb projektekben is megjelennek majd, nemcsak pilot- vagy nagyprojektek esetén.
Valójában akkor fogunk ilyen technológiákat használni, ha ténylegesen megéri majd
- tette hozzá a szakember.
Véleménye szerint az is kulcs, hogy nyílt, egymással kommunikáló rendszereket használjanak a cégek: szoftver szempontból a zárt ökoszisztémák hosszú távon zsákutcát jelentenek. A digitális platformok, főleg az AI segítségével értékes munkaidőt spórolhatnak a vállalat dolgozóinak, a McKinsey tanulmányát idézve szerinte 20%-os növekedést jelentene, ha a szakembereknek nem kellene adminisztrációval foglalkoznia.
A panelbeszélgetés - amelynek címe Mi lehet a jövő az építőiparban? Future of Construction a valóságban - egyik kedvence Valter, a Wienerberger falazórobotja volt, amely ténylegesen építkezéseken dolgozik. A robot egy normál ajtón bevihető, körülbelül 4 m² hely kell neki a munkához, lézeres vezérléssel kötésben falaz, óránként 10 m²-t képes megcsinálni, szemben az emberi 1–2 m²-rel - mondta el gazdája, Potos János, a Wienerberger Magyarország kereskedelemért és marketingért felelős igazgatósági tagja.
Ez a modell itthon jelenleg szolgáltatásként érhető el, de tőlünk nyugatra éves szinten százezres négyzetméter-nagyságrendben fut ez a technológia. Potos véleménye szerint tartós a munkaerőhiány a szakiparban; a robotok nem elveszik, hanem átformálják a munkát, csökkentik a fizikai terhelést, és egy operátor több gépet is felügyelhet.
Kocsis András, a Magyar Mérnöki Kamara BIM Kollégiumának elnöke, a bim.GROUP Kft. üzletfejlesztési vezetője szerint a digitalizáció és az AI-felhasználás szempontjából az adatok mennyisége lesz kardinális, hiszen a nagyméretű adatbankokhoz akár szerverparkok bérlésével és használatával is számolni kell, emiatt az energiafelhasználás is kulcskérdés lesz. A szakember felvetette annak kérdését is, hogy mi lesz a sorsa a keletkező adatnak, amit a tervező előállít, és amelyhez a projekt további részvevői is hozzáadnak és alakítanak - ő ezen a területen egyszerűbb, szabályozott folyamatot sürgetett.
A digitalizáció elterjedése kapcsán Jánky Zoltán, a NOVU tervezőiroda ügyvezető igazgatója megjegyezte, hogy sajnos egyelőre töredezettem működik az iparág, mert túl sok platform, eltérő adatstruktúrákat használnak a cégek és a szigetszerű megoldások nehezítik a kkv-k belépését a piacra.
Sok szereplő számára ráadásul még nem alapvető a CDE, azaz a közös adatkörnyezet használata. A szakember egyetértett az előtte szólókkal abban, hogy a repetitív munkák AI-kiváltásával valóban nagy ugrást lehetne elérni fejlettségben.
Vatai Krisztián, az FDB-Projekt vezérigazgatója szerint a felhő alapú erőforrások és az olcsó hardverek demokratizálják a hozzáférést az AI-alapú digitális sőt, nyílt forrású eszközökkel. Példaként említette, hogy náluk egy junior IT fejlesztő a nagy, gigabájtos modellek megnyitási idejét több óráról percekre faragta. Arra a kérdésre, hogy mi lesz 10 év múlva, a szakember elmondta: a most ismert digitalizációs eszközök már integrálva működnek majd a napi működésbe.
Most ha bevezetünk valamit, akkor egy ideig teszteljük, és utána használjuk. Ha nem működik, akkor pedig üldözzük az IT-s kollégákat: ők lettek a kulcsfigurák
- mondta el Vatai.
Címlapkép forrása: Portfolio
