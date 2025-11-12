Otthon Start: lakásonként 10 milliós bírságot jelentett be a kormány

Itt írtunk arról, hol is tart most a program:

Panyi Miklós szerint az élénk fejlesztői versenyt, az otthon startos fiatalok élénk kereslete mellett egy további fontos garanciális szabállyal fogja a kormány biztosítani.

Cél, hogy a következő 5 évben legalább 50 ezer új otthon startos lakás épüljön.

Ennek érdekében a kormány úgy döntött, hogy az eljárások felgyorsítása céljából nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak minősíthető minden olyan fejlesztés, amelynek keretében a beruházó

legalább 250 lakás megépítését vállalja, és

ezen új lakásoknak legalább 70 százaléka megfelel a program feltételeinek.

Október végéig több mint 37 ezer ilyen új lakás megvalósítására irányuló kérelem érkezett be a kormányhoz, amelyekből

18 projekt esetében 11 ezer lakásra vonatkozóan történt meg a kiemelésről szóló rendelet kihirdetése, vagy van folyamatban annak társadalmi egyeztetése.

A kiemelt státusszal ugyanakkor kiemelt felelősség is jár. A ma benyújtandó törvényjavaslat értelmében lakásonként

akár 10 millió forintos bírság szabható ki azon beruházókra, akik nem teljesítik azt a vállalásukat, hogy a fejlesztésük legalább 70 százalékban a Programnak megfelelő lakásokat építenek.

A szabályozás célja annak biztosítása, hogy csak azok a beruházók indítsák meg lakásfejlesztéseiket, akik valóban az elsőlakás-vásárlók igényeit akarják kielégíteni és akik ennek érdekében a program által szabott árkorlátoknak eleget tesznek - írta az államtitkár.

"A kormány üzenete világos. A fiatalok lakhatását kielégítő fejlesztéseket a Kormány gyorsított engedélyezési eljárással, észszerű kedvezményekkel támogatja, de aki a vállalásait nem teljesíti, annak jelentős, lakásonként akár 10 millió Ft-os bírságot kell fizetnie." - zárta sorait Panyi Miklós.

