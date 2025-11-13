  • Megjelenítés
Karácsony Gergely bejelentette: évtizedek óta várt változás jön a főváros legfontosabb útján
Ingatlan

Karácsony Gergely bejelentette: évtizedek óta várt változás jön a főváros legfontosabb útján

Portfolio
A Budapesti Közlekedési Központ megkötötte a Nagykörút megújításához kapcsolódó tervezési szerződést, így hivatalosan is elindulhat a Pest főutcájaként aposztrofált, jelenleg szomorú képet mutató ring felújítása – közölte a BKK. A megújuláshoz új vizuális arculatot is terveztettek, a győztes koncepció „Bekapcsoljuk a Körutat” címmel a neonfények reneszánszát hozná el, visszautalva a fényreklámok aranykorára és a pesti köznyelvben használatos Nagykörút-elnevezésre.

A döntés előzménye Karácsony Gergely főpolgármester tavaly februári bejelentése arról, hogy összefogtak a cél érdekében a kerületi polgármesterek, illetve bemutatta a Nagykörút fejlesztéséről szóló, 2020-ban indult tervezést, amelyhez kikérték a budapestiek véleményét és civil- és szakmai szervezetekkel működtek együtt.

Karácsony Gergely
Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármester
Tovább
 Tovább

Budapest egyik legfontosabb tengelye az elmúlt években a városképet leginkább csúfító, és az élhetőség érzetét komolyan befolyásoló problémával, az egyre lepusztultabb, üresen álló üzlethelyiségek tömegével küzdött, erről szóló elemzésünk itt olvasható. Karácsony elmondása szerint a következő években nemcsak régi fényét nyerheti vissza, hanem modern, élhető, zöld városi főútként születhet újjá – írja Facebook-bejegyzésében a főpolgármester.

A megújuláshoz egy új vizuális arculat is készül, amely a budapesti két nagy neonfénykort idézi meg: az 1920–30-as, majd az 1960–70-es évek jellegzetes fényreklámjai a modernitás szimbólumai voltak. A régóta fiatalok még emlékezhetnek az Oktogon, a Blaha Lujza tér és a Corvin-negyed neonjaira, a Központi Antikvárium bagoly-motívuma is erre emlékeztet. A nyertes pályázat szerint a reklámok a rendszerváltás után többnyire eltűntek, az egykor több ezres neonállomány mára alig néhány példára szűkült.

A Nagykörút tervezett megújításával a Fővárosi Önkormányzatnak az a célja, hogy „pezsgő, a környéken élőknek és az idelátogatóknak egyaránt vonzó szolgáltatásokkal és üzletekkel teli” körút jöjjön létre. Ehhez az üzletportálok és a homlokzatok megújítását tervezi, illetve kulturális és közösségi programokat szervezne.

Még több Ingatlan

Nyolc hónap után újra járható lesz a budapesti felüljáró, de még nincs vége a lezárásoknak

Hogy lehet a legtöbbet spórolni egy építkezésnél?

Az Otthon Starton kívül is jó döntés az ingatlan: kanyarban készül előzni a Fundamenta

A nyertes pályázat alkotói, Galambos Gergő és Vereczkei Döme „Neonfényes Körút” című pályaművében ehhez kapcsolódva javasolja a neon-esztétika megjelenítését városi irányítótáblákon és installációkon – például a Körút alszakaszait jelző táblákon – amelyek „élményponttá” alakíthatják a csomópontokat, illetve régi körúti neonok felújítását és új, minőségi cégérek telepítését is javasolja, hogy ezek turisztikai attrakcióként működhessenek. A nyertes pályamű az alábbi linken érhető el: Neonfényes Körút. Az arculati pályázatra érkezett hat legjobb pályamű érkezett – beleértve a győztes pályaművet is – az év végéig nyílt kiállításon tekinthető meg a Rákóczi téri Vásárcsarnokban.

körút
Neonfényes Nagykörút: A megújuló Nagykörút arculati koncepciója

Annak érdekében, hogy a Nagykörút fejlesztésének tervezése ne ütközzön pénzügyi és időbeli akadályokba, a tervezési költségekhez szükséges különbözetet a Fővárosi Önkormányzat előfinanszírozza úgy, hogy a BKK kezdeményezi az Irányító Hatóságnál, hogy a meglévő támogatási szerződés keretein belül a tervezési feladatra forrásátcsoportosítás történjen, és legalább 3,8 milliárd forint értékben támogatási kérelmet nyújt be a nagykörúti fasor- és köztér-rekonstrukcióra vonatkozóan a „TOP Plusz-4.1.3-23 Komplex klímaadaptációs és közterület-megújítási programjára” – írja közleményében a BKK. A forrásátcsoportosítás és a támogatási kérelem pozitív elbírálásával a Fővárosi Önkormányzat által előfinanszírozott összeg felszabadul, ezzel biztosítva, hogy a tervezés teljes egészében európai uniós forrásokból legyen fedezve.

Kapcsolódó cikkünk

Kész, vége: kitiltják Prágából az elektromos rollereket

A kormány új kerékpárutak, biciklitárolók építését sürgeti

Karácsony Gergely: új buszok mutatkoztak be Budapesten

Mérföldkőhöz érkezett a Nagykörút teljes megújítása

Óriási befektetések a K&H-nál, kritikus szavak a vezérigazgatótól

Alapjaiban alakítanák át a budapesti Nagykörutat – itt vannak a főváros tervei

Címlapkép forrása: DeAgostini/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán
Világosan kimondta az amerikai külügyminiszter, mennyi időre szól Magyarország szankciómentessége
Nyolc hónap után újra járható lesz a budapesti felüljáró, de még nincs vége a lezárásoknak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility