Karácsony Gergely bejelentette: évtizedek óta várt változás jön a főváros legfontosabb útján

A döntés előzménye Karácsony Gergely főpolgármester tavaly februári bejelentése arról, hogy összefogtak a cél érdekében a kerületi polgármesterek, illetve bemutatta a Nagykörút fejlesztéséről szóló, 2020-ban indult tervezést, amelyhez kikérték a budapestiek véleményét és civil- és szakmai szervezetekkel működtek együtt.

Karácsony Gergely Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármester

Budapest egyik legfontosabb tengelye az elmúlt években a városképet leginkább csúfító, és az élhetőség érzetét komolyan befolyásoló problémával, az egyre lepusztultabb, üresen álló üzlethelyiségek tömegével küzdött, erről szóló elemzésünk itt olvasható. Karácsony elmondása szerint a következő években nemcsak régi fényét nyerheti vissza, hanem modern, élhető, zöld városi főútként születhet újjá – írja Facebook-bejegyzésében a főpolgármester.

A megújuláshoz egy új vizuális arculat is készül, amely a budapesti két nagy neonfénykort idézi meg: az 1920–30-as, majd az 1960–70-es évek jellegzetes fényreklámjai a modernitás szimbólumai voltak. A régóta fiatalok még emlékezhetnek az Oktogon, a Blaha Lujza tér és a Corvin-negyed neonjaira, a Központi Antikvárium bagoly-motívuma is erre emlékeztet. A nyertes pályázat szerint a reklámok a rendszerváltás után többnyire eltűntek, az egykor több ezres neonállomány mára alig néhány példára szűkült.

A Nagykörút tervezett megújításával a Fővárosi Önkormányzatnak az a célja, hogy „pezsgő, a környéken élőknek és az idelátogatóknak egyaránt vonzó szolgáltatásokkal és üzletekkel teli” körút jöjjön létre. Ehhez az üzletportálok és a homlokzatok megújítását tervezi, illetve kulturális és közösségi programokat szervezne.

A nyertes pályázat alkotói, Galambos Gergő és Vereczkei Döme „Neonfényes Körút” című pályaművében ehhez kapcsolódva javasolja a neon-esztétika megjelenítését városi irányítótáblákon és installációkon – például a Körút alszakaszait jelző táblákon – amelyek „élményponttá” alakíthatják a csomópontokat, illetve régi körúti neonok felújítását és új, minőségi cégérek telepítését is javasolja, hogy ezek turisztikai attrakcióként működhessenek. A nyertes pályamű az alábbi linken érhető el: Neonfényes Körút. Az arculati pályázatra érkezett hat legjobb pályamű érkezett – beleértve a győztes pályaművet is – az év végéig nyílt kiállításon tekinthető meg a Rákóczi téri Vásárcsarnokban.

Neonfényes Nagykörút: A megújuló Nagykörút arculati koncepciója

Annak érdekében, hogy a Nagykörút fejlesztésének tervezése ne ütközzön pénzügyi és időbeli akadályokba, a tervezési költségekhez szükséges különbözetet a Fővárosi Önkormányzat előfinanszírozza úgy, hogy a BKK kezdeményezi az Irányító Hatóságnál, hogy a meglévő támogatási szerződés keretein belül a tervezési feladatra forrásátcsoportosítás történjen, és legalább 3,8 milliárd forint értékben támogatási kérelmet nyújt be a nagykörúti fasor- és köztér-rekonstrukcióra vonatkozóan a „TOP Plusz-4.1.3-23 Komplex klímaadaptációs és közterület-megújítási programjára” – írja közleményében a BKK. A forrásátcsoportosítás és a támogatási kérelem pozitív elbírálásával a Fővárosi Önkormányzat által előfinanszírozott összeg felszabadul, ezzel biztosítva, hogy a tervezés teljes egészében európai uniós forrásokból legyen fedezve.

Címlapkép forrása: DeAgostini/Getty Images