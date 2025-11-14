Masszív irodaház-üzlet a lengyel városban

A fejlesztő a Centrum Poludnie irodaépület második fázisát értékesítette az Investika Real Estate Fundnak. Az ingatlan 21 690 négyzetméter bérbe adható területet (GLA) kínál, és ez a vevő második akvizíciója a Skanskától, a varsói P180 megvásárlása után.

A második ütem 15 föld feletti és két föld alatti szinttel rendelkezik, iroda- és kiskereskedelmi funkcióval, de a befektetői érdeklődést elsősorban a lokáció és a fenntarthatóság hajtja a Skanska szerint.

Ez a tranzakció jól mutatja, hogy a regionális irodapiacok is vonzzák a befektetőket, különösen a legjobb elhelyezkedésű, magas fenntarthatósági sztenderdeket teljesítő eszközök

– mondta Mariusz Krzak, a Skanska Commercial Development Europe lengyelországi operációkért felelős ügyvezető alelnöke.

A projekt az ESG-elvek szerint épült, LEED Platinum minősítést kapott. A teljes villamosenergia-igényét megújuló források fedezik, származási garanciával alátámasztva. Energiafelhasználása akár 39 százalékkal, vízfogyasztása pedig akár 58 százalékkal alacsonyabb a LEED referenciaértékeinél. A megtakarítást többek között hűtőgerendák és szürkevíz-rendszer alkalmazása teszi lehetővé. A speciálisan tervezett homlokzat maximalizálja a természetes fény bejutását, mérsékli a belső terek felmelegedését és javítja az energiahatékonyságot.

A teljes irodaterületet egyetlen bérlőként a globális pénzügyi szolgáltató BNY használja, amely 13 szintet foglal el. A Centrum Poludnie Object Without Barriers minősítéssel is rendelkezik, amely támogatja, hogy a terek a fogyatékossággal élők és más, speciális igényű dolgozók számára is akadálymentesen hozzáférhetők legyenek.

A külső területen esőkertek, szennyezéssemleges burkolat, valamint ahogy az a címlapképen látható, Zuzanna Wollny nagyméretű falfestménye is helyet kapott.

A vevőket az Addleshaw Goddard, a Savills, a Cushman & Wakefield, a Koda és a White & Case képviselte, a finanszírozást a Santander Bank Polska biztosította. Az eladó tanácsadói a Dentons és a JLL voltak.

Címlapkép forrása: Â©Maciej Lulko 2023