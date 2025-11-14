Megjelent a kormánydöntés: ezekben a városokban lesz a rozsdaövezetből lakásprojekt

A kormány célja, hogy a "jellemzően elhanyagolt, kihasználatlan, környezetszennyezéssel terhelt területek fejlesztésével egészséges, tiszta és környezetszennyezéstől mentes lakó- és munkahelyi környezet kerüljön kialakításra" - így szól az indoklás az érintett fejlesztések rozsdaövezeti akcióterületté történő kijelöléséről a rendeletben.

Szentgotthárdon egykori gazdasági-üzemi terület helyén, míg Monoron az egykori honvédségi terület helyén lesz lakóterület, a rendelet szerint.

Az ÉKM korábban azt is bejelentette, hogy a fejlesztések országos szintű ösztönzése érdekében folyamatban van az Országos Barnamezős Kataszter létrehozása - erről és a korábbi bejelentésről itt írtunk.

Az átfogó adatbázis tartalmazni fogja az összes elhagyott ipari területet, így a fejlesztők és befektetők láthatják majd, hogy hol, milyen feltételekkel, illetve milyen kedvezmények és támogatások igénybevételével valósulhatnak meg új beruházások.

