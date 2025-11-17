Globális logisztikai vállalat költözik a CTP magyarországi parkjába

Egy egyelőre meg nem nevezett globális logisztikai vállalattal kötött hosszú távú bérleti megállapodást a CTP - írja a vállalat közleménye. A globális cég számára 80 000 négyzetméteres, testreszabott elosztóközpont épül a CTPark Budapest-Érdben, amelyet működési követelményeihez igazítva terveznek meg.

A több mint 170 országban jelenlévő nemzetközi logisztikai vállalat által megrendelt,

80 000 négyzetméteres BTS fejlesztés várhatóan 2027 első negyedévében készül el.

A cég így majd egyetlen létesítményben folytathatja teljes tevékenységét, amelyet kifejezetten a működési igényeihez terveznek meg.

A vállalat a CTPark Budapest-Érdet kiemelt elhelyezkedése, az M6-os autópályához vezető közvetlen kapcsolat, a közlekedési összeköttetések – többek között az M0, M1 és M7 autópályák közelsége – valamint a térségben elérhető munkaerő miatt választotta. A létesítmény Érd és Budafok-Tétény határán, a Duna közelében helyezkedik el, és a CTP tizenhatodik ipari-logisztikai fejlesztése Magyarországon.

A CTP 2025 januárjában kezdte meg az új CTPark Budapest-Érd fejlesztését a hetvenhektáros területen.

A komplexum teljes kiépülését követően összesen mintegy 250 000 négyzetméternyi fenntartható A-kategóriás területet biztosít majd.

A nemrég aláírt, 80 000 négyzetméteres kiemelt bérleti megállapodás, valamint az első ütem 75 000 négyzetméternyi bérbeadható területe mutatja a térség iránti erős bérlői keresletet. A tervezés során kiemelt szerepet kapott a gyalogos- és kerékpáros közlekedés: új összeköttetés épül a Tétényliget vasútállomás felé, és közvetlen kapcsolat létesül az EuroVelo 6 Duna menti kerékpárútvonalhoz is.

A CTPark Budapest-Érd épületei fenntartható technológiákat alkalmaznak mint energiatakarékos LED-világítás, napelemek és zöldhomlokzatok. A CTP 2,5 hektárnyi új erdőt is telepített a folyó mentén, a Magyar Kertörökség Alapítvánnyal kötött stratégiai partnerség keretein belül.

A CTP közép- és kelet-Európa legkiterjedtebb üzleti parkhálózatát működteti, tíz országban van jelen a régióban.

Címlapkép forrása: CTP Budapest-Érd