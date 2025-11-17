Kezdődik a kilakoltatási moratórium, de a végrehajtások nem állnak le

November 15-én elindult a téli kilakoltatási moratórium, mostantól április 30-ig nem kerülhetnek emberek a téli hidegben az utcára. Az Utcajogász azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy moratórium időszaka alatt a végrehajtási eljárások nem állnak le: a kilakoltatáson kívül minden más végrehajtási cselekményre lehetőség van. Tehát, fel lehet mondani a bérleti szerződést, el lehet indítani a lakáskiürítési pert, fel lehet hívni az adóst, hogy adja át az ingatlant határidőn belül, el lehet árverezni az ingatlant, illetve el lehet rendelni a végrehajtást a moratóriumon kívüli időszakra.

A moratórium időszaka alatt az elintézésre váró ügyek száma felgyűlik a végrehajtóknál, majd ezt a tavaszi időszakban rendszerint nagy kilakoltatási hullám követi –

ilyenkor a végrehajtó soron kívül intézkedhet a lakás kiürítéséről.

A tavalyi évben összesen 1643 ingatlannal kapcsolatos végrehajtást foganatosítottak, az Utcajogász adatai szerint, míg az idei év első felében (amelyből négy hónap a moratórium időszakába esett) 629-et. A közhiedelemmel ellentétben a kilakoltatás alól nem mentesülnek a súlyos betegséggel élő, ápolásra szoruló emberek és a kisgyermekes családok sem.

A lakhatási szegénységben élő, adóssággal küzdő emberek problémáit általában nem oldja meg ez a pár hónapnyi haladék

– írja közleményében a civil szervezet.

Az Utcajogász különösen fontosnak tartja, hogy a jogsegélyéhez az ügyfelek még időben, a jogerős bírósági döntés előtt forduljanak, ezt követően ugyanis már csak halasztásra van lehetőség.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images