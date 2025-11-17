Marad a csokigyártó az Infoparkban

A cég budapesti bázisa az Infopark E épületében található, itt írt alá szerződéshosszabbítást 900 négyzetméterre a csokoládé- és snackgyártó.

Infopark E. Forrás: CBRE Hungary LinkedIn

A Mondelez International több mint 150 országban, Európában pedig 48 országban aktív. A gyártó márkái többek között az OREO, a belVita, a Cadbury Dairy Milk, a Milka, a Toblerone és a Cote d’Or csokoládék, a Philadelphia krémsajt és Halls cukorkák. Itthoni márkái a Győri Édes kekszmárka és a Sport csoki.

Címlapkép forrása: John Phillips/UK Press via Getty Images