Megszavazta a parlament: bevezetik a társasházi építményi jogot

Az Országgyűlés 156 igennel, ellenszavazat nélkül, 16 tartózkodás mellett elfogadta a társasházi építményi jog intézményét. A törvény a lakásvásárlók és a finanszírozók védelme érdekében

biztosítja az építés alatt álló társasházban egy ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető, megterhelhető dologi jog alapításának lehetőségét.

Az állam abban is bízik, hogy ez az új a jog segít majd az új építésű lakások árát jelentősen mérsékelni - egyelőre ugyanis még nincs elegendő kínálat olyan otthonokból, amelyek négyzetméterára 1,5 millió forint alatt lenne.

Az Otthon Start Program szeptemberi indulása óta jobb híján a használtlakás-piacot pörgeti, egyelőre a hitelek túlnyomó részét is az ilyen otthonok megvételére vették igénybe.

A törvény szerint a társasházi építményi jog alapításának feltétele az, hogy a társasház előzetes alapítása be legyen jegyezve az ingatlannyilvántartásba. A jog a vevő javára, a majdani épületben kialakítandó lakásra vonatkozó adásvételi szerződésben, vagy ahhoz kapcsolódó külön szerződésben alapítható. Úgy működik majd, hogy az ingatlanra vezetett esetleges végrehajtás, illetve a tulajdonos felszámolása esetén védelmet nyújt a vevőnek - aki ebben az esetben a jelzálogjogosultat megillető jogokat gyakorolhatja az általa kifizetett vételárra vagy vételárrészletre fennálló követelése erejéig.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben a jövőbeli épületre vonatkozó vevői jog szabályai is módosulnak annak érdekében, hogy ez a jog is - hasonlóan a tulajdonjog-fenntartáshoz kapcsolódó vevői joghoz - legfeljebb hat hónapra felfüggesztés hatályával bírjon a később benyújtott ingatlan-nyilvántartási kérelmekre vonatkozóan.

A parlament megszavazta azt is, hogy az átalányadózó vállalkozók és őstermelők a többi támogatott hitellel azonos elbírálásban részesüljenek az Otthon Start programban - mert az itt biztosított, fix 3 százalékos lakáshitel az otthonteremtést segítő, államilag támogatott konstrukció. Erről korábban itt írtunk részletesen.

