Új bérlő és többéves felújítási program a CityZen irodaházban

Új bérlő érkezik a CityZen irodaházba a tulajdonos ConvergenCE hosszú távú megállapodást kötött az Etalon-Informatika Kft.-vel, amely közel 700 m²-en alakítja ki új irodáját, a beköltözés 2026-ban várható - írja a cég közleményében. Az iroda kialakítása egyedi igényeik szerint zajlik.

A CityZenben többéves felújítási program is indult, első ütemben mindhárom recepció teljesen megújult. A közösségi terek terveit a MádiLáncos Studio készítette egységes arculattal és új beléptetőrendszerrel.

Célunk, hogy az épület ne csak esztétikailag, hanem műszaki és szolgáltatási színvonalát tekintve is megfeleljen a mai bérlői igényeknek

– fogalmazott Papp-Vas Dóra, a ConvergenCE bérbeadási igazgatója.

Az elsősorban adatközponti vállalati szerverekhez kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozó Etalon-Informatika Kft.-vel történő tárgyalások májusban kezdődtek, ezek során a bérlőt az iO Partners üzletfejlesztési igazgatója, Pál Tamás képviselte.

A bérlői igények rugalmas kiszolgálása érdekében a ConvergenCE további területeket is előkészít. Az új bérlő irodájával egyidőben kialakítanak egy 150 m²-es, azonnal költözhető irodaegységet is, ami rendelkezésre áll a 4. emeleten, valamint egy 5. emeleti, 400 m²-es kulcsrakész mintairoda is elkészült, amelynek átadása 2025 decemberében várható.

Címlapkép forrása: zsoltbatar