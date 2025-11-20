  • Megjelenítés
Új bérlő és többéves felújítási program a CityZen irodaházban
Ingatlan

Új bérlő és többéves felújítási program a CityZen irodaházban

Portfolio
Új bérlő érkezik a CityZen irodaházba a tulajdonos ConvergenCE hosszú távú megállapodást kötött az Etalon-Informatika Kft.-vel, amely közel 700 m²-en alakítja ki új irodáját, a beköltözés 2026-ban várható - írja a cég közleményében. Az iroda kialakítása egyedi igényeik szerint zajlik.

A CityZenben többéves felújítási program is indult, első ütemben mindhárom recepció teljesen megújult. A közösségi terek terveit a MádiLáncos Studio készítette egységes arculattal és új beléptetőrendszerrel.

CityZen_3

Célunk, hogy az épület ne csak esztétikailag, hanem műszaki és szolgáltatási színvonalát tekintve is megfeleljen a mai bérlői igényeknek

– fogalmazott Papp-Vas Dóra, a ConvergenCE bérbeadási igazgatója.

Az elsősorban adatközponti vállalati szerverekhez kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozó Etalon-Informatika Kft.-vel történő tárgyalások májusban kezdődtek, ezek során a bérlőt az iO Partners üzletfejlesztési igazgatója, Pál Tamás képviselte.

Még több Ingatlan

Nyílt az olló, 514-szeresre nőtt a különbség Magyarország legolcsóbb és legdrágább utcája között

Duplázhatnak idén az ingatlanbefektetések, két ágazat pörgeti az egész piacot

20 év alatt sem tudunk felépíteni egy házat: a kormányok maguk okozzák a lakhatási válságot Európában

A bérlői igények rugalmas kiszolgálása érdekében a ConvergenCE további területeket is előkészít. Az új bérlő irodájával egyidőben kialakítanak egy 150 m²-es, azonnal költözhető irodaegységet is, ami rendelkezésre áll a 4. emeleten, valamint egy 5. emeleti, 400 m²-es kulcsrakész mintairoda is elkészült, amelynek átadása 2025 decemberében várható.

Kapcsolódó cikkünk

Duplázhatnak idén az ingatlanbefektetések, két ágazat pörgeti az egész piacot

Hatalmas verseny indult Budapest egyik utolsó nagy üres területéért: hamarosan kiderül, mi épülhet a mini-Dubaj helyett

Nagy bejelentés az ingatlanpiacon: megveszi az MBH Bank az Otthon Centrumot

Masszív irodaház-üzlet a lengyel városban

Ők lettek az ingatlanpiac legjobbjai 2025-ben!

Még épül, de már bérbeadták ezt a budapesti irodaházat

Címlapkép forrása: zsoltbatar

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megjöttek a hótérképek: errefelé hullhat nagyobb mennyiségű hó a napokban Magyarországon
Krónikus pazarlóból példakép: így utasította maga mögé Európát a mediterrán ország
Otthon Centrum: kiderült, mi lesz a jövőben a magyar ingatlanos céggel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility