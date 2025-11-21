Lakásvásárlók, figyelem: még csak most fognak eladni a hoppon maradt Airbnb-sek

A tavaly októberi terézvárosi Airbnb-tiltás kihirdetéskor sokan számítottak arra, hogy az a VI. kerület lakáspiacát drasztikusan fogja érinteni: hirtelen több száz Airbnb-s lakást dobnak majd piacra, letörve ezzel az áremelkedést. Ezzel szemben egyelőre nem történt még erőteljesebb változás, az eladó lakások kínálata a rendelet kihirdetése, azaz tavaly szeptember óta a VI. kerületben valamivel nagyobb mértékben nőtt, mint a többi belvárosi kerületben, de kiugró különbségek nem látszanak – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.
Eddig feltehetően – bízva a Kúria számukra kedvező ítéletében – inkább kivárhattak az érintett tulajdonosok
– tette hozzá.
Terézváros önkormányzata 2024 őszén fogadott el egy rendeletet, amely szerint jövő év január 1-től a magánszálláshelyeken és egyéb szálláshelyeken a klasszikus airbnb-zést és hasonló rövid távú kiadást gyakorlatilag megszüntetik. A jogi procedúra után a Kúria is kimondta a napokban, hogy nem törvényellenes a rendelet.
Eddig nem a hosszú távú lakáskiadásra álltak át
Egyelőre a VI. kerületben nőtt legkevésbé a kiadó ingatlanok kínálata, vagyis még nem látszik, hogy az Airbnb-s ingatlantulajdonosok hosszú távú kiadásra álltak volna át.
Az átlagárakban ugyanakkor már kisebb volt a növekedés a VI. kerületben, mint a szomszédos kerületekben, ez alól egyedül az V. kerület jelentett kivételt. A zenga.hu ingatlanhirdetési adataiból az látszik, hogy a rövid távú lakáskiadások által szintén népszerű VII. kerületben közel kétszer akkora volt az árnövekedés, mint a Terézvárosban.
Érdemes lesz a következő hónapokban is figyelni a VI. kerület ingatlanpiacát, így ugyanis, hogy a döntés végleges, nem lenne meglepő, ha az eddig kiváró Airbnb-s lakástulajdonosok közül valóban többen jelennének meg eladóként a piacon, tovább bővítve ezzel a kerület lakáskínálatát
– mondta Futó.
Olcsóbb lehet a lakásbérlés
Az elmúlt egy év fejleményeinek hatására sokan gondolkodhattak úgy, hogy ha a VI. kerület meg is tiltja a lakóingatlanok ilyen jellegű üzemeltetését, a szomszédos kerületek valamelyikébe – a 2026 végéig tartó moratórium lejárta után – átvihető lesz a tevékenység.
Jelenleg viszont úgy tűnik, a VII. kerület is szigorítást tervez. Erzsébetvárosban a jövőben speciális, a mostaninál szigorúbb feltételek mentén lehet majd új Airbnb-engedélyt szerezni, jóllehet a már meglévő engedélyeket nem érinti a döntés – írja a közlemény.
“Ez a döntés is afelé tereli tehát a piacot, hogy a VI. kerületben több ingatlanbefektető is hosszú távú lakáskiadásra álljon át, vagy eladóként jelenjen meg a piacon” – mondta a zenga.hu szakértője.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
