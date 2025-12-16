Így válnak az önkormányzati ingatlanok a városfejlesztés motorjává – Hazai példák

Miskolc, Főutca Pláza modell – integrált szemlélet
A 2000-es évek közepére Miskolc ugyanazzal a problémával szembesült, amely később szinte minden magyar nagyvárosban megjelent: a belváros mellé épült bevásárlóközpontok fokozatosan elvonták a forgalmat a történelmi főutcáról, így egyre több alacsony minőségű üzlet jelent meg.
A városvezetés azonban felismerte, hogy a jelentős önkormányzati ingatlanállomány közvetlen beavatkozási lehetőséget ad a negatív folyamatok visszafordítására. Ezért 2004-ben Főutca Pláza néven programot indítottak, amely
- a bérleti rendszer átalakítását,
- az üzletportálok és homlokzatok megújítását,
- valamint a főutca kereskedelmi pozíciójának visszaerősítését célozta.
Első lépéseként felmondták a korábbi, sokszor még a szocializmusból örökölt határozatlan idejű szerződéseket, és áttértek a piaci alapú, határozott időre kötött konstrukciókra. A bérleti díjakat differenciálták: az üzleteket megjelenésük és üzleti profiljuk alapján kategorizálták. A minőségi kereskedelmet és vendéglátást kedvezményekkel ösztönözték, míg a nem preferált tevékenységek, vagy a helyiségeket hosszabb ideig üresen tartó bérlők magasabb díjat fizettek.
A felújítások ösztönzésében kulcsszerepet kapott a bérbeszámítás: a vállalkozók az ingatlanfelújításokért cserébe jelentős díjkedvezményt kaptak. A befektetési hajlandóságot növelte, hogy a város számos helyiség portál- és belsőépítészeti tervét elkészítette, amelyeket a bérlők ingyenesen használhattak.
A helyiséggazdálkodási reform párhuzamosan futott a belváros 2007–2013-as uniós ciklusban megvalósuló rehabilitációjával. A projekt keretében elkészült a Szinva terasz, megújult a Hősök tere és több kapcsolódó közterület, új burkolatot kapott a Széchenyi utca, parkolóházak épültek, valamint számos homlokzat megújult.
A fizikai környezet rendezése, az épületfelújítások, valamint a proaktív helyiséggazdálkodás így egymást erősítve pozícionálta újra Miskolc főutcájának térségét:
a városközpont egységes, vonzó arculatot kapott, javult a kereskedelmi mix, és megújult az üzletek jelentős része.
Bár a program mára veszített korábbi lendületéből, és a piaci árazásra való átállás, valamint a rögzített éves bérletidíj-emelés a világgazdasági válság idején több vállalkozásnak is nehézséget okozott, a Főutca Pláza projekt így is mérföldkőnek tekinthető a hazai helyiséggazdálkodásban.
Budapest, Bartók Béla út – Kulturális városrevitalizáció
A 2000-es évek végére a Bartók Béla út és környezete fizikai és gazdasági szempontból is leromlott állapotban volt. A kerület ugyan jelentős önkormányzati helyiségállománnyal rendelkezett, de az elavult vagyongazdálkodási politika és a rendezetlen közterületi viszonyok hátráltatták a fejlődést.
A léptékváltást a 4-es metró építése és az Allee bevásárlóközpont megnyitása hozta. Előbbi új közlekedési kapcsolatokkal és megújuló közterületekkel teremtett fejlesztési potenciált, utóbbi viszont kihívást jelentett: a pláza megjelenése tovább gyengítette a már amúgy is beszűkült helyi kiskereskedelmi életet.
Erre válaszként született meg az Újbuda Kulturális Városközpont (KVK) koncepciója: egy akcióterületi városrehabilitációs program, amely a Bartók Béla úti tengely komplex megújítását célozta. A program célja egy tudatosan megszervezett kulturális és gasztronómiai főutca kialakítása volt, amely egyszerre épít a közterület-fejlesztésekre, a helyi identitásépítésre és az önkormányzati helyiségállományra.
A 2009-ben elfogadott helyiségrendelet külön KVK övezetet hozott létre, ahol a bérleti díjakat minőségi és funkcionális korrekciós tényezők módosították. A kulturális, közösségi és magas minőségű vendéglátó profilok, valamint az utcai kitelepülést és rendezvényeket biztosító helyszínek a preferált kategóriába kerültek, így jelentős kedvezményeket kaptak, bizonyos profilok pedig eleve kizárásra kerültek az övezetből.
A rendelet közvetlen pénzügyi ösztönzőt is beépített az egységes utcakép kialakítására. A bérlők homlokzat-felújítási bérletidíj-kiegészítést fizettek mindaddig, amíg a rájuk eső homlokzati szakasz nem újult meg. A megújulást segítették a BME hallgatóival előre elkészített portálátalakítási tervek, valamint a társasházaknak nyújtott közvetlen homlokzatfelújítási támogatás is.
Az új helyiségrendelet bevezetésével párhuzamosan faltól falig megújult a Bartók Béla út és több környező csomópont, rendezett gyalogosfelületek és új kitelepülésre alkalmas terek jöttek létre.
Ehhez kapcsolódtak a kerület saját beruházásai: megújult a Gárdonyi tér, megnyílt a B32 Galéria, és célzott programokkal támogatták a stratégiai üzlethelyiségek felújítását, így nyithatott újra a Hadik Kávéház is.
A kulturális és közösségi revitalizáció néhány éven belül kézzelfoghatóvá vált.
A sűrűsödő galériák és kávéházak, valamint az intenzív eseménymarketing a környéket Budapest egyik legismertebb kulturális tengelyévé tették.
A negyed fejlődésének dinamikája azonban mára lelassult, a közterületek humanizálása és forgalomcsillapítása nem terjedt ki a mellékutcákra. A kulturális profillal járó éjszakai aktivitás és az ehhez kapcsolódó zajpanaszok miatt pedig az önkormányzat szigorú zárórarendeletet vezetett be.
A csillapodó lendület ellenére a projekt egy ciklusokon átívelő, sikeres városfejlesztésnek tekinthető, amely máig az egyik legfontosabb hazai hivatkozási pont arra, hogyan lehet a helyiséggazdálkodást, a közterület-megújítást és a kulturális márkaépítést integrált városfejlesztési keretben működtetni.
Budapest, Déri Miksa utca – közterület-felújítás értékesítési kampánnyal
A Déri Miksa utcai pilotprogramban Józsefváros Önkormányzata 2022-ben a bérlőszerzés proaktív, piaci szemléletű megközelítését helyezte előtérbe a meglévő szabályozási keretek között. A tizennégy helyiséget az utcára fókuszált tematikus csomagban hirdették meg, időzítve a faltól falig megújuló közterület átadásához.
A pályázók így már egy megújult, gyalogosbarát környezetben mérlegelhették lehetőségeiket, ami jelentősen növelte a lokáció vonzerejét: egyértelművé vált, hogy nem pusztán helyiséget bérelnek, hanem egy fejlesztési program szereplőivé válnak.
A cél a pályáztatás újrapozicionálása volt: a formális hivatali folyamatról egy átlátható, vonzó és érthető értékesítési kampányra váltottak. A pályázat önálló arculatot és külön honlapot kapott, minden helyiséget professzionális fotók és alaprajzok mutattak be, a hirdetések országos ingatlanportálokon is megjelentek. A pályázati díjakat csökkentették, a beadási folyamat online zajlott, és minden helyiséghez rövid hasznosítási koncepció készült.
A kiválasztás több szempontot mérlegelő rendszerben történt: számított a bérleti díj, a tervezett funkció városfejlesztési illeszkedése, az átalakítás terve és a működési koncepció minősége. A kerület a felújítást nem bérbeszámítással, hanem kedvezményes induló bérleti díjakkal ösztönözte, ami érdemben csökkentette a belépési küszöböt.
A pilot rövid idő alatt látványos eredményt hozott: a tizennégy helyiség többségére több érvényes ajánlat is érkezett, és a nyertesek között jellemzően lokális vendéglátó, kreatív és szolgáltató szereplők jelentek meg. Az utca átadását követően gyorsan kialakult egy pezsgő helyi gazdaság egy olyan területen, ahol korábban tartósan magas volt az üresedési ráta.
A Déri Miksa utca sikerének egyik kulcsa a faltól falig megújított közterület volt: a minőségi gyalogosfelületek és a rendezett környezet érdemben növelték a lokáció értékét, így a helyiségek is vonzóbbá váltak a piaci szereplők számára. Más utcákban azonban a nagyobb léptékű közterület-felújításokhoz szükséges források ma korlátozottak, ami szűkíti az ilyen típusú integrált beavatkozások megismételhetőségét.
Összegzés
A három példa közös tanulsága, hogy az integrált helyiséggazdálkodás akkor válik érdemi városfejlesztési eszközzé, ha a „hard” beavatkozások – például a közterület megújítása, a rendeleti környezet átalakítása vagy a célzott ingatlanfejlesztések – egymást erősítve jelennek meg. Ezek együtt képesek olyan minőségi ugrást létrehozni, amelyhez a piac már érdemben tud alkalmazkodni.
Felmerül azonban a kérdés: mi történik ott, ahol nincs lehetőség milliárdos közterület-fejlesztésekre, szervezeti átalakításokra vagy átfogó portfóliótisztításra? Cikksorozatunk következő részében a „soft power” eszköztárát vizsgáljuk meg: hogyan érhet el az önkormányzat kézzelfogható eredményeket intenzív kommunikációval, placemakinggel, inkubációval és alternatív hasznosítással. Emellett nemzetközi példákon keresztül azt is bemutatjuk, hogyan működnek együtt a hard és soft eszközök más városok integrált revitalizációs modelljeiben.
Címlapkép forrása: Lopez Benjamin
