Otthon Start: ezrével épülnek az új lakások, térképen mutatjuk a kiemelt beruházásokat

Listánkon az állam otthon startos kiemelt beruházássá nyilvánító rendeleteiben felsorolt projektek szerepelnek, a csak rozsdaövezetiek nem. A témáról először itt írtunk hosszabban.
Lássuk a felsorolást, kezdjük vidéken!
Veszprém
A Jutas Invest Fenyves Liget fantázianevű projektje épülhet majd Veszprémben, a telek a Jutasi úton, a 2358/26 helyrajzi számon található. A hasonló nevű honlapról még túl sok információ nem derül ki, de az érdeklődők egy hírlevélre már feliratkozhatnak. A fejlesztéssel kapcsolatban százalékos beépítettségi előírás a rendeletben nincs, de annyi kiderül, hogy legfeljebb 330 lakóegységből állhat majd, és a legmagasabb épület csak maximum 16 méteres lehet, azaz nagyjából négyemeletes házakról beszélünk – ezt mutatják a látványtervek is. A lakások 28-79 négyzetméteresek lesznek.
Szeged
A szegedi Sancer-tavak, a Kiserdő és a Vadaspark közelében a BPA Invest építhet lakóparkot, a telek a Cserepes soron található, a 24011/51, 52 helyrajzi számokon. A Szegedma korábbi írása szerint a Covid előtt szálloda és irodaparkot terveztek itt, de ez az ötlet végül meghiúsult. A fejlesztés esetében a beépítettség legnagyobb mértéke 30% lehet, és relatíve buja lesz a növényzet is, a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 50%. A sok zöld között viszont magas épületek fognak megbújni, a maximum homlokzatmagasság 35 méter.
A beépítettség:annak a százalékos aránya, hogy egy telken a földszinten mekkora alapterületet foglalnak el az épületek a telek teljes területéhez képest. Beépítettség (%) = beépített alapterület / telek területe × 100. Például, egy 600 m²-es telken álló 120 m²-es ház beépítettsége 120/600 = 20%.
Debrecen
A debreceni Vámospércsi úton barnamezős beruházásként épülhet lakópark, a 2919/23 helyrajzi számú telken. A Pércsi 37 nevű családi cég projektkoordinátora, Gulyás Dóra a Portfoliónak elmondta, hogy a projekt fantázianevét 2026 februárjában fogják bejelenteni, és a kivitelezés dátuma sem ismert egyelőre, de a cél az, hogy a kertvárosias környéken élhető lakókörnyezet épüljön. A szabályozás 35%-os beépítettséget enged és maximum 1270 lakóegységet, de első körben csak 660 lakás építését tervezi a tulajdonos. A maximális épületmagasság itt 26 méter lesz, kicsit alacsonyabb, mint a megengedett.
Budaörs
A Molnár Beton ingatlanfejlesztő üzletága, az MB Ingatlan két projektje is kapott állami kiemelést. Az egyik a budaörsi Nádas-dűlőnél tervezett 250 lakásos lakópark, amely a 4153/124 helyrajzi számú telken épülhet meg. A rendelet legfeljebb 270 lakóegység építését engedélyezné, a maximális beépítés 45%, az engedélyezett legmagasabb épület 24 méter, de a vállalat egy korábbi közleménye szerint az új épületek jóval alacsonyabbak lesznek, mint a környező lakótelepi tízemeletesek. Szintén a közlemény szerint a fejlesztés helyszíne egy évtizedek óta elhanyagolt telek.
Most pedig jöjjenek a budapesti fejlesztések, itt jóval több projektet láthatunk több kerületben, és sok nagyobb, ismert fejlesztő tervez építkezni, közöttük olyanok is, akikről már írtunk korábban, mint a Jellinek Dániel tulajdonában álló Indotek, vagy a Balázs Attila nevével fémjelzett Bayer Construct (előbbivel itt olvasható egy korábbi interjúnk, utóbbival pedig itt.)
XVIII. kerület, Bókay Residence
Az MB Ingatlan másik, kiemelést kapott projektje az Üllői út 404-422. szám alatt fog épülni, a 155424/4 helyrajzi számú telken, a Lőrinci piac és a XVIII. kerületi Kossuth tér közelében. Az összesen öt, 5-6 emeletes épületben 250 lakást terveznek építeni. A projekt honlapjának tanúsága szerint az első ütem tervezett átadása 2027 harmadik negyedéve. Az elérhető lakások mérete a 41-53 négyzetméteres 2 szobás lakásoktól a 101-107 négyzetméteres 5 szobás lakásokig.
XV. kerület, Szilas Creek Park
Az Indotek négy kiemelt projektje közül az egyik a XV. kerületi Közvágóhíd utca–Csobogós utca–Énekes utca–Pisztráng utca–Anyácska utca–Károlyi Sándor út határolta hatalmas területen, a 88258/2, 88258/5, 88258/8 és 89765 helyrajzi számú telkeken épül majd. Az Indotek az otthon startos projektekben kizárólag barnamezős beruházásokat végez: itt a volt növényolajgyár területére tervezett új városközpont-koncepciót, tehát nemcsak lakásokat építenek, hanem kereskedelmi, szolgáltató és közösségi funkciókat is létrehoznak. A cégcsoport 2006-ban vásárolta meg a 94 ezer négyzetméteres területet, a nemrég kiadott kiemelés 1270 lakásra szól. Az egy telken belüli egymással átfedésben lévő épülethomlokzatok között az országos tűzvédelmi szabályzatban (OTSZ) meghatározott legkisebb távolságot kell biztosítani, ennek az OTSZ szerint a legkisebb értéke 3 méter, de a két érintett tűzszakasz kockázati osztályától függően 3–10 m lehet.
XI. kerület, Ventura Buda
A Fehérvári út 179. alatti, jelenleg munkásszállóként funkcionáló Hotel Ventura helyén épülhet meg szintén az Indotek projektje, a 3047/2 helyrajzi számú telken. A maximális beépíthetőség itt 65% és a maximális épületmagasság 33 méter. A meglévő hotelépületet teljes bontás helyett funkcióváltással alakítja majd át az Indotek, itt a felújítást követően lakások kapnak majd helyet benne. A területen lévő többi épületet a tervek szerint elbontják, és a helyükön szintén lakóingatlanok épülnek.
XI. kerület, Savoya Park
Az elmúlt hetekben az engedélyezett épületmagasságok miatt került a figyelem középpontjába az Indotek következő lakóingatlan-fejlesztési terve, amelyet a Savoya Park területén tervez építeni, hiszen az épület megengedett legmagasabb pontja 65 méter. A Hunyadi János utca 19. alatt, a 43573/2 helyrajzi számú telken a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 65%, de ettől a területen nem állnak majd sűrűbben az épületek, mint most. Az Indotek korábban azt közölte a G7-tel, hogy a lakóépületek fejlesztése a meglévő parkoló felett fognak megvalósulni, így a parkolók sincsenek veszélyben.
XI. kerület, Revital Park
A Szerémi és Fehérvári út között épül a Revital Park, amelynek egy részét, a terület 14%-át, a 3830/10, 11 helyrajzi számokat érinti a nemzetgazdasági kiemelés. Az eredeti feltételrendszer szerint a fejlesztő itt 1864 lakásra rendelkezik építési engedéllyel, a nem-kiemelt terület 86%-án az eredeti feltételek szerint haladnak. Az Indotek projektigazgatója, Hüse István Portfoliónak adott interjúja szerint a cég a négy kiemelt projekt közül ezzel fogja kezdeni a megvalósítást, február közepére várhatóan kész lesz a koncepcióterv, áprilisban építési engedélyük lehet, majd 3-4 hónap múlva kiviteli tervük. A beruházás kiemeléséről szólva a cég jelezte, hogy korábban lebontotta az ingatlanon álló leromlott állapotú ipari és kereskedelmi létesítményeket. Az engedély szerint itt is lehet 20 emeletes, 65 méteres torony, mivel a területet a Fővárosi Önkormányzat a jövőben megépülő új Galvani-híd miatt magasház építésére alkalmas övezetbe sorolta.
IX. kerület Ha11er:
A Haller utca 11-13.-ban, a 37969/1 helyrajzi számon épülhet a fejlesztés, amely a korábbi tervek szerint bérlakás-projektnek indult, de végül nem valósult meg. A hvg.hu írása szerint itt éppen tulajdonosváltás zajlik, és mire beindulhat az építkezés, már Szeivolt István cége, az Épkar Zrt. lesz az ingatlan birtokosa, amely a korábbi Alfa Group-ot váltja. A 14 587 négyzetméteres telken a korábbi tervek szerint 262 lakást alakítottak volna ki. A kiemelés szerint a beépíthetőség maximálisan 30%, az épületmagasság pedig a helyi szabályozásnak megfelelő lehet, ami a „Középső‑Ferencváros MALMOK” KÉSZ területébe esik, ebben a rendeletben a megengedett legnagyobb épületmagasság 30 méter.
XV. kerület, Szilas Liget
A Szilas park területén tervezés alatt álló ingatlankomplexumot a Bayer Construct építi majd a 91186, 91099, 91098, 91097/3, 91077/2 helyrajzi számú ingatlanokon, a Pólus Center közelében. Az első ütem átadása 2027 negyedik negyedévben várható 427 lakással, az épületek 12 emeletesek lesznek. A 60%-os beépítettség és a maximum 65 méteres épületmagasság miatt az ingatlanokon lakás kialakítása esetén a lakószobák benapozottságára vonatkozó előírásokat a létrejövő lakások 75%-ánál kell csak biztosítani, ami miatt sok kritika érte a fejlesztést – sokan aggódnak, hogy az igazán elérhető árú kislakások tulajdonosait nem éri majd a napfény.
X. kerület, Kincsem Lakópark
Kőbányán, a Gyógyszergyári utcában, az Örs vezér tere közelében 6 épülettömböt fejleszt szintén a Bayer Construct, a 39210/211 és 39210/212 helyrajzi számokon. A párkánymagasság megengedett legnagyobb mértéke 33 méter, és bár a maximális beépítettségről nem szól a rendelet, de a nyolcemeletes épületek miatt a benapozottsággal kapcsolatban a Szilas Ligethez hasonlóan itt is megjegyzi, hogy azt csak a létrejövő lakások 75%-ánál kell biztosítani. A fejlesztő honlapján olvasható, hogy a Gyógyszergyári utca telkek előtti részét kiszélesítik és az utat teljesen felújítják, közművesítik. Az első öt ütem átadását eredetileg még idénre tervezték, a hatodikat 2027 második-harmadik negyedévében.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
