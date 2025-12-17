  • Megjelenítés
Otthon Start: ezrével épülnek az új lakások, térképen mutatjuk a kiemelt beruházásokat
Ingatlan

Otthon Start: ezrével épülnek az új lakások, térképen mutatjuk a kiemelt beruházásokat

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Térképre tettük az eddigi 12 otthon startos állami kiemelést kapott ingatlant Budapesten és országszerte. Időközben két újabb projekt kiemelését bocsátották társadalmi egyeztetésre, amivel közel 13 ezerre bővül az Otthon Start Program keretében hamarosan megépülő, másfél millió forintos négyzetméterár alatti értékesítendő új lakások száma. Azt is megnéztük, melyik beruházásnál mit lehet tudni a beépítettségről, a benapozottságról vagy éppen a lehetséges magasságról, hiszen sok kritika éri az élhetőség szempontjából ezeket a megépülő otthonokat.
Property Warm Up 2026
Kiemelt ingatlanpiaci évindító szakmai, üzleti és networking rendezvény. Pörgessük fel a piacot! A hazai ingatlanpiac évindító szakmai eseménye! – Ahol a döntéshozók találkoznak. Szakma, üzlet és networking. – Legyen ott a hazai ingatlanpiac exkluzív évindító rendezvényén!
Információ és jelentkezés

Listánkon az állam otthon startos kiemelt beruházássá nyilvánító rendeleteiben felsorolt projektek szerepelnek, a csak rozsdaövezetiek nem. A témáról először itt írtunk hosszabban.

Lássuk a felsorolást, kezdjük vidéken!

Kiemelet_lakoprojektek_1500x844px-02

Veszprém

A Jutas Invest Fenyves Liget fantázianevű projektje épülhet majd Veszprémben, a telek a Jutasi úton, a 2358/26 helyrajzi számon található. A hasonló nevű honlapról még túl sok információ nem derül ki, de az érdeklődők egy hírlevélre már feliratkozhatnak. A fejlesztéssel kapcsolatban százalékos beépítettségi előírás a rendeletben nincs, de annyi kiderül, hogy legfeljebb 330 lakóegységből állhat majd, és a legmagasabb épület csak maximum 16 méteres lehet, azaz nagyjából négyemeletes házakról beszélünk – ezt mutatják a látványtervek is. A lakások 28-79 négyzetméteresek lesznek.

Veszprém, Fenyves Liget (honlap)
Veszprém, Fenyves Liget Lakópark látványterve. Forrás: a cég honlapja

Szeged

A szegedi Sancer-tavak, a Kiserdő és a Vadaspark közelében a BPA Invest építhet lakóparkot, a telek a Cserepes soron található, a 24011/51, 52 helyrajzi számokon. A Szegedma korábbi írása szerint a Covid előtt szálloda és irodaparkot terveztek itt, de ez az ötlet végül meghiúsult. A fejlesztés esetében a beépítettség legnagyobb mértéke 30% lehet, és relatíve buja lesz a növényzet is, a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 50%. A sok zöld között viszont magas épületek fognak megbújni, a maximum homlokzatmagasság 35 méter.

Még több Ingatlan

Vannak még meglepetések az ingatlanpiacon!

Mégsem épül Trump-hotel Magyarország szomszédjában: akkora botrány kerekedett, hogy félreáll az amerikai elnök veje

Mi vár a régiós ingatlanpiacra? - Megjelent a Colliers előrejelzése

A beépítettség:annak a százalékos aránya, hogy egy telken a földszinten mekkora alapterületet foglalnak el az épületek a telek teljes területéhez képest. Beépítettség (%) = beépített alapterület / telek területe × 100. Például, egy 600 m²-es telken álló 120 m²-es ház beépítettsége 120/600 = 20%.

Debrecen

A debreceni Vámospércsi úton barnamezős beruházásként épülhet lakópark, a 2919/23 helyrajzi számú telken. A Pércsi 37 nevű családi cég projektkoordinátora, Gulyás Dóra a Portfoliónak elmondta, hogy a projekt fantázianevét 2026 februárjában fogják bejelenteni, és a kivitelezés dátuma sem ismert egyelőre, de a cél az, hogy a kertvárosias környéken élhető lakókörnyezet épüljön. A szabályozás 35%-os beépítettséget enged és maximum 1270 lakóegységet, de első körben csak 660 lakás építését tervezi a tulajdonos. A maximális épületmagasság itt 26 méter lesz, kicsit alacsonyabb, mint a megengedett.

Budaörs

A Molnár Beton ingatlanfejlesztő üzletága, az MB Ingatlan két projektje is kapott állami kiemelést. Az egyik a budaörsi Nádas-dűlőnél tervezett 250 lakásos lakópark, amely a 4153/124 helyrajzi számú telken épülhet meg. A rendelet legfeljebb 270 lakóegység építését engedélyezné, a maximális beépítés 45%, az engedélyezett legmagasabb épület 24 méter, de a vállalat egy korábbi közleménye szerint az új épületek jóval alacsonyabbak lesznek, mint a környező lakótelepi tízemeletesek. Szintén a közlemény szerint a fejlesztés helyszíne egy évtizedek óta elhanyagolt telek.

Budaörs1
Budaörs, MB Ingatlan, a tervezett lakópark látványterve. Forrás: a cég honlapja.

Most pedig jöjjenek a budapesti fejlesztések, itt jóval több projektet láthatunk több kerületben, és sok nagyobb, ismert fejlesztő tervez építkezni, közöttük olyanok is, akikről már írtunk korábban, mint a Jellinek Dániel tulajdonában álló Indotek, vagy a Balázs Attila nevével fémjelzett Bayer Construct (előbbivel itt olvasható egy korábbi interjúnk, utóbbival pedig itt.)

Kiemelet_lakoprojektek_1500x844px-01

XVIII. kerület, Bókay Residence

Az MB Ingatlan másik, kiemelést kapott projektje az Üllői út 404-422. szám alatt fog épülni, a 155424/4 helyrajzi számú telken, a Lőrinci piac és a XVIII. kerületi Kossuth tér közelében. Az összesen öt, 5-6 emeletes épületben 250 lakást terveznek építeni. A projekt honlapjának tanúsága szerint az első ütem tervezett átadása 2027 harmadik negyedéve. Az elérhető lakások mérete a 41-53 négyzetméteres 2 szobás lakásoktól a 101-107 négyzetméteres 5 szobás lakásokig.

Bókay2
Bókay Residence látványterve. Forrás: MB Ingatlan honlapja.

XV. kerület, Szilas Creek Park

Az Indotek négy kiemelt projektje közül az egyik a XV. kerületi Közvágóhíd utca–Csobogós utca–Énekes utca–Pisztráng utca–Anyácska utca–Károlyi Sándor út határolta hatalmas területen, a 88258/2, 88258/5, 88258/8 és 89765 helyrajzi számú telkeken épül majd. Az Indotek az otthon startos projektekben kizárólag barnamezős beruházásokat végez: itt a volt növényolajgyár területére tervezett új városközpont-koncepciót, tehát nemcsak lakásokat építenek, hanem kereskedelmi, szolgáltató és közösségi funkciókat is létrehoznak. A cégcsoport 2006-ban vásárolta meg a 94 ezer négyzetméteres területet, a nemrég kiadott kiemelés 1270 lakásra szól. Az egy telken belüli egymással átfedésben lévő épülethomlokzatok között az országos tűzvédelmi szabályzatban (OTSZ) meghatározott legkisebb távolságot kell biztosítani, ennek az OTSZ szerint a legkisebb értéke 3 méter, de a két érintett tűzszakasz kockázati osztályától függően 3–10 m lehet.

XI. kerület, Ventura Buda

A Fehérvári út 179. alatti, jelenleg munkásszállóként funkcionáló Hotel Ventura helyén épülhet meg szintén az Indotek projektje, a 3047/2 helyrajzi számú telken. A maximális beépíthetőség itt 65% és a maximális épületmagasság 33 méter. A meglévő hotelépületet teljes bontás helyett funkcióváltással alakítja majd át az Indotek, itt a felújítást követően lakások kapnak majd helyet benne. A területen lévő többi épületet a tervek szerint elbontják, és a helyükön szintén lakóingatlanok épülnek.

Hotel Ventura Google Maps
A Hotel Ventura jelenlegi állapota. Forrás: Google Maps.

XI. kerület, Savoya Park

Az elmúlt hetekben az engedélyezett épületmagasságok miatt került a figyelem középpontjába az Indotek következő lakóingatlan-fejlesztési terve, amelyet a Savoya Park területén tervez építeni, hiszen az épület megengedett legmagasabb pontja 65 méter. A Hunyadi János utca 19. alatt, a 43573/2 helyrajzi számú telken a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 65%, de ettől a területen nem állnak majd sűrűbben az épületek, mint most. Az Indotek korábban azt közölte a G7-tel, hogy a lakóépületek fejlesztése a meglévő parkoló felett fognak megvalósulni, így a parkolók sincsenek veszélyben.

XI. kerület, Revital Park

A Szerémi és Fehérvári út között épül a Revital Park, amelynek egy részét, a terület 14%-át, a 3830/10, 11 helyrajzi számokat érinti a nemzetgazdasági kiemelés. Az eredeti feltételrendszer szerint a fejlesztő itt 1864 lakásra rendelkezik építési engedéllyel, a nem-kiemelt terület 86%-án az eredeti feltételek szerint haladnak. Az Indotek projektigazgatója, Hüse István Portfoliónak adott interjúja szerint a cég a négy kiemelt projekt közül ezzel fogja kezdeni a megvalósítást, február közepére várhatóan kész lesz a koncepcióterv, áprilisban építési engedélyük lehet, majd 3-4 hónap múlva kiviteli tervük. A beruházás kiemeléséről szólva a cég jelezte, hogy korábban lebontotta az ingatlanon álló leromlott állapotú ipari és kereskedelmi létesítményeket. Az engedély szerint itt is lehet 20 emeletes, 65 méteres torony, mivel a területet a Fővárosi Önkormányzat a jövőben megépülő új Galvani-híd miatt magasház építésére alkalmas övezetbe sorolta.

Revital Park1
Revital Park látványterve. Forrás: Indotek.

IX. kerület Ha11er:

A Haller utca 11-13.-ban, a 37969/1 helyrajzi számon épülhet a fejlesztés, amely a korábbi tervek szerint bérlakás-projektnek indult, de végül nem valósult meg. A hvg.hu írása szerint itt éppen tulajdonosváltás zajlik, és mire beindulhat az építkezés, már Szeivolt István cége, az Épkar Zrt. lesz az ingatlan birtokosa, amely a korábbi Alfa Group-ot váltja. A 14 587 négyzetméteres telken a korábbi tervek szerint 262 lakást alakítottak volna ki. A kiemelés szerint a beépíthetőség maximálisan 30%, az épületmagasság pedig a helyi szabályozásnak megfelelő lehet, ami a „Középső‑Ferencváros MALMOK” KÉSZ területébe esik, ebben a rendeletben a megengedett legnagyobb épületmagasság 30 méter.

Haller 11 Google Maps
A Ha11er projekt 2024 májusi állapota a Google Maps szerint.


XV. kerület, Szilas Liget

A Szilas park területén tervezés alatt álló ingatlankomplexumot a Bayer Construct építi majd a 91186, 91099, 91098, 91097/3, 91077/2 helyrajzi számú ingatlanokon, a Pólus Center közelében. Az első ütem átadása 2027 negyedik negyedévben várható 427 lakással, az épületek 12 emeletesek lesznek. A 60%-os beépítettség és a maximum 65 méteres épületmagasság miatt az ingatlanokon lakás kialakítása esetén a lakószobák benapozottságára vonatkozó előírásokat a létrejövő lakások 75%-ánál kell csak biztosítani, ami miatt sok kritika érte a fejlesztést – sokan aggódnak, hogy az igazán elérhető árú kislakások tulajdonosait nem éri majd a napfény.

Szilas Liget1
Szilas Liget Lakópark látványterve. Forrás: Bayer Construct honlapja.

X. kerület, Kincsem Lakópark

Kőbányán, a Gyógyszergyári utcában, az Örs vezér tere közelében 6 épülettömböt fejleszt szintén a Bayer Construct, a 39210/211 és 39210/212 helyrajzi számokon. A párkánymagasság megengedett legnagyobb mértéke 33 méter, és bár a maximális beépítettségről nem szól a rendelet, de a nyolcemeletes épületek miatt a benapozottsággal kapcsolatban a Szilas Ligethez hasonlóan itt is megjegyzi, hogy azt csak a létrejövő lakások 75%-ánál kell biztosítani. A fejlesztő honlapján olvasható, hogy a Gyógyszergyári utca telkek előtti részét kiszélesítik és az utat teljesen felújítják, közművesítik. Az első öt ütem átadását eredetileg még idénre tervezték, a hatodikat 2027 második-harmadik negyedévében.

Kincsem Google maps
A Kincsem Lakópark idén augusztusi állapota. Forrás: Google Maps.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Rendkívüli időjárás tart Magyarország felé: alapvető átalakulás kezdődhet
Európa katonákat küldene Ukrajnába, Oroszország hallani sem akar róla – Háborús híreink kedden
"Embertelen" otthon startos beruházások: Vitézy kifakadt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility