Mikor takarítják már el a havat az utcákon? – Bemutatjuk, ki, mikor várhatja a hókotrókat a lakóhelyén!

Amikor leesik az első hó, a közösségi médiában szinte menetrendszerűen jelenik meg a kérdés: miért nem takarították még el az utcámat? A válasz azonban jóval összetettebb annál, mint hogy „nem dolgoznak eleget” vagy nem készültek fel az útkezelők a télre. Magyarországon a hóeltakarítás szigorú, forgalmi és közlekedésbiztonsági logika mentén szervezett rendszer szerint zajlik: nem egyszerre, nem mindenhol, és nem ugyanaz a szereplő felel az autópályákért, a fővárosi főutakért, a mellékutcákért, a járdákért vagy éppen a parkokért. Bemutatjuk, milyen sorrendben takarítják a havat az országos utakon és Budapesten, miért élveznek elsőbbséget a buszútvonalak, pontosan kinek a feladata a járdák és közterek tisztítása, milyen bírság jár a mulasztásért, és miért nem csodaszer a só – sőt, sok helyen tilos is használni, és kőkemény bírságot fizethetnek az ingatlantulajdonosok.

A világon két veszélyes hely van, ha leszakad az első hó: a lavinakitett sziklás gleccserek és a kerületi, települési Facebook-csoportok. Utóbbiak azok, ahol a felháborodott lakosok egy része mindig felteszi a kérdést:

miért nincs még eltakarítva a hó az utcában?

Ha a tömegközlekedés nem is tudja tartani a menetrendet, de ez a kérdés üzembiztosan megérkezik az első egy centi hó útra kerülése után. Sokan nem tudják pontosan, milyen szabályok szerint takarítják le a havat az országos főutakon, autópályákon, Budapesten és a mellékutakon, illetve kinek a kötelessége a járdák és parkok tisztítása. Így most bemutatjuk a téli útkarbantartás rendszerét, a felelősségeket és a vonatkozó előírásokat – valamint azt is, szabad-e sózni a jeges járdát.

Országos főutak és autópályák: hogyan zajlik a téli útfenntartás?

A Magyarországon közlekedők biztonsága érdekében a lakott területeken kívüli fő közlekedési útvonalakon kiemelt figyelmet fordítanak a téli karbantartásra. Az országos közúthálózat üzemeltetését nagyrészt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. végzi, amely mintegy 31 000 km állami utat kezel. Ide tartoznak a településeket összekötő országos főutak és mellékutak, beleértve ezek belterületi szakaszait is.

Az autópályák jelentős részét viszont 2022 óta koncessziós társaságok üzemeltetik a kormány megbízásából – például az M1, M5 autópályákat és több más gyorsforgalmi utat a koncesszor cégek tartanak karban. Természetesen az autópályákon is hasonló elvek mentén történik a hóeltakarítás, hiszen ezek az utak jelentik a közlekedés ütőereit.

Milyen sorrendben indul a hókotrás?

Országos viszonylatban elsőként mindig a legfontosabb főútvonalakat tisztítják meg. Elsőbbséget élveznek az autópályák, autóutak és az elsőrendű főutak, mivel ezeken halad a legnagyobb forgalom. Ezek után következnek a fontos csomópontok, felüljárók és hidak – ezeken a helyeken a hideg miatt gyakran hamarabb alakul ki jegesedés, ezért külön figyelmet kapnak.

Ha a főútvonalak járhatók, akkor kerül sor a mellékutakra és bekötőutakra, vagyis a kisebb forgalmú útszakaszokra.

Így biztosítják, hogy először a legsűrűbb forgalmú hálózat legyen használható, majd fokozatosan minden utcába eljusson a takarítás. Folyamatos havazás esetén a munkagépek körjáratban dolgoznak, szükség szerint visszatérve a kritikus szakaszokra is, hiszen néhány óra alatt újabb jelentős hóréteg hullhat.

Fontos tudni, hogy a hókotrók csak akkor tudják hatékonyan letolni a havat, ha annak vastagsága meghaladja az 5 centimétert. Ez most adott, mivel az ország nagy részén 5-15 centiméter hó már lehullott a Hungaromet hótérképe szerint.

Ennél kisebb hómennyiségnél inkább sózással vagy érdesítő anyag szórásával védekeznek a jegesedés ellen. A megelőző síkosságmentesítés – például sószórás még a havazás megkezdése előtt – gyakori a legforgalmasabb autópályákon és főutakon, ha az előrejelzések indokolják. Ezzel megelőzik, hogy a vékony hóréteg ráfagyjon az aszfaltra.

Az országos utakon tehát a forgalmi fontosság szerinti ütemterv érvényesül: először a létfontosságú főhálózat, majd a kisebb utak következnek.

Budapest utcái: milyen sorrendben takarítják a havat?

Budapest sajátos helyzetű a hókotrás tekintetében, hiszen a főváros útjai külön kategóriákba sorolhatók. A Budapesti Közművek FKF (Fővárosi Közterület-fenntartó) divíziója felel a közterületi takarításért a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Itt is kidolgozott protokoll van érvényben arra, mely utakat takarítják először, hogy a lehető legkevésbé bénuljon meg a város forgalma.

A budapesti hóeltakarítás fontossági sorrendje nagy vonalakban így néz ki az FKF hétfői közleménye alapján:

Elsőként a Duna-hidakon és a felüljárókon kezdik a munkát, mert ezeken a szerkezeteken hamar lefagyhat a nedvesség, és a város közlekedésének kulcspontjai.

Következő lépésben a Liszt Ferenc repülőtérre vezető gyorsforgalmi utat tisztítják, majd a fővárosba vezető autópálya-szakaszok (pl. Budaörsi út – az M1/M7 közös bevezetője, az M3-as és M5-ös autópálya fővárosi bevezető útjai). Ezek biztosítják, hogy a távolsági forgalom és az áruszállítás gerince működjön.

Ezután a tömegközlekedés kerül előtérbe. Előbb a budai hegyvidék meredek útjain haladó buszjáratok útvonalai következnek (mivel ezeken a lejtőkön különösen balesetveszélyes a csúszás), majd a többi autóbusz-vonal és egyéb közösségi közlekedési útvonal. Így igyekeznek biztosítani, hogy a BKV járatai – buszok, trolik – minél kevesebb fennakadással közlekedhessenek.

A sürgősségi ellátás és a lakosság biztonsága érdekében kiemelten kezelik azokat az utcákat is, amelyek nagy kórházakhoz, rendelőintézetekhez vezetnek. Hasonlóan fontosak a főbb ellátó létesítményekhez (pl. élelmiszer-elosztó központokhoz, logisztikai bázisokhoz) vezető utak.

Ha a fenti kritikus útvonalak járhatók, az összes fő közlekedési út – a fővárosi főút-hálózat – síkosságmentesítésére sor kerül. Budapesten nagyjából 1200 km-nyi ilyen elsődleges főúthálózat van, amelyet első ütemben kezelnek.

Végül, amikor a főutak és tömegközlekedési útvonalak tiszták, a munkagépek a maradék 2100 km-nyi mellékúthálózat takarítását is elvégzik. Ide tartoznak a kisebb forgalmú utcák, lakótelepi utak, parkolók. Ezek takarítása csak a főútvonalak rendbetétele után indulhat meg. A szűk lakóutcák külön kihívást jelentenek a hókotróknak (gyakran parkoló autók miatt nehézkes a munkavégzés), de a szolgáltatóknak itt is biztosítaniuk kell a közlekedés alapfeltételeit.

A közterület-fenntartó hétfőn hangsúlyozta:

A munkák és a fordulókörök akkor érnek véget, amikor a burkolat ismét teljesen fekete lesz, addig a közlekedők munkaközi állapotokkal, ideiglenesen téliesebb útviszonyokkal is találkozhatnak.

A fentiekből látható, hogy a budapesti hóeltakarítás logikája is a forgalmi prioritásokon alapul: előbb a létfontosságú gerinchálózat (hidak, főútvonalak, tömegközlekedés), majd a kevésbé forgalmas helyszínek. Emiatt jelentősebb havazás idején előfordulhat, hogy a mellékutcákban csak késve vagy lassabban tűnik el a hó – a kapacitások végesek, és a folyamatos havazás mellett minden erőfeszítés ellenére előfordulnak fennakadások. A város üzemeltetői arra kérik az autósokat és gyalogosokat, hogy havazás idején legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan, és számítsanak rá, hogy a téli útviszonyok között a haladás lassabb.

Az pedig nemcsak Budapesten igaz, hogy a tömegközlekedési útvonalak – különösen a nagyobb városokban – elsőbbséget élveznek a takarítási tervben. Ha egy útszakaszon autóbusz jár, az az út nagyobb szerepet játszik a város életében, hiszen nem csak autósok, hanem sok utas is közlekedik rajta. Éppen ezért a hókotrók ezeket a szakaszokat a főbb útvonalakkal együtt, vagy rögtön utánuk tisztítják.

Ahogy írtuk, ezt Budapesten ezt hivatalos protokoll is rögzíti: a buszvonalakat – előbb a hegyvidéki, majd az összes többi buszútvonalat – az elsők között teszik járhatóvá. Vidéki városokban is hasonló a helyzet: a városi közszolgáltató cégek előnyben részesítik a tömegközlekedési útvonalakat, megpróbálva biztosítani, hogy a buszok, villamosok menetrendje minél kevésbé boruljon fel a havazás miatt.

A logika az, hogy ha a buszok elakadnának, azzal egyszerre sok ember jutási lehetősége sérülne, ezért ezt igyekeznek megelőzni.

Ki felelős a hóeltakarításért az utakon, járdákon és parkokban?

Az utak hó- és jégmentesítésének felelőssége attól függ, ki a kezelésükért felelős. Az állami tulajdonú utakon (országos főutak, mellékutak, autóutak) a Magyar Közút vagy az autópálya-üzemeltető koncessziós cégek végzik a takarítást. Budapesten a főutakért a fővárosi önkormányzat megbízásából a Budapesti Közművek FKF divíziója felel, míg egyes kisebb forgalmú mellékutcák fenntartása a kerületi önkormányzatok hatáskörébe tartozhat.

Más településeken a helyi önkormányzatok szervezik meg a hóeltakarítást saját kezelésű útjaikon, gyakran közszolgáltató cégek vagy szerződött vállalkozók bevonásával.

A járdák és gyalogutak takarításánál fontos szabály, hogy Magyarországon általános érvényű önkormányzati rendelkezések alapján az ingatlanok előtti járdaszakaszok hóeltakarítása az ingatlantulajdonos feladata.

Vagyis ha családi házban lakunk, nekünk kell gondoskodnunk arról, hogy a házunk előtti járda le legyen lapátolva és le legyen szórva csúszásmentesítő anyaggal.

Ugyanez igaz a társasházakra is: közkeletű tévedés, hogy a közös képviselő személyesen köteles eltakarítani a havat – valójában a társasház lakóközössége a felelős ezért a feladatért. Gyakori, hogy a közös képviselő vagy egy takarító cég megbízás alapján elvégzi, de a felelősség jogilag a lakóké marad.

Ha két ingatlan közötti területen (pl. átjáró, lépcső) nincs egyértelmű tulajdonos, akkor az önkormányzat kötelessége ott a hóeltakarítás.

A közparkok és terek gyalogos útvonalait, sétányait általában az adott terület fenntartója, jellemzően az önkormányzati közszolgáltató (Budapesten ez a FŐKERT) takarítja. Ugyanígy a gyalogátkelőhelyek, közlépcsők, aluljárók síkosságmentesítése is a terület kezelőjének feladata (városüzemeltetés, közútkezelő vagy az adott közlekedési cég). Például a BKV a saját aluljáróiban és metróállomásain végzi el a takarítást, míg az utcai közterületi lépcsőknél az önkormányzat.

Milyen bírság járhat, ha nem takarítjuk el a havat?

A jogszabály egyértelmű, hogy bírság is járhat a hóeltakarítás elmulasztásáért: ha a tulajdonos nem gondoskodik a járda tisztításáról és valaki elesik a jeges-havas járdán, akkor a kárért a mulasztó tulajdonos vonható felelősségre. Ez akár azt is jelentheti, hogy az illető beperelheti a ház vagy társasház tulajdonosát, és kártérítést követelhet a sérülései miatt.

Emellett a helyi rendeletek alapján az önkormányzat bírságot is kiszabhat a kötelesség elmulasztásáért.

A bírság mértéke településenként változik: egyes helyeken figyelmeztetéssel indul, máshol akár több tízezer forintos pénzbüntetés is kiróható. Sőt, Budapesten külön szabály tiltja a só használatát (erről bővebben a következő pontban), aminek megsértéséért akár 50 000 Ft büntetést is kaphat az ingatlan tulajdonosa. Összességében tehát anyagilag és jogilag sem éri meg elhanyagolni a járda takarítását: a felelősség egyértelműen a miénk a saját portánk előtt.

Szabad-e sóval síkosságmentesíteni? – A sózás szabályai

Sokan automatikusan nyúlnának a konyhasó vagy útszóró só után, amikor csúszóssá válik a járda, de fontos tudni, hogy a sózás használata korlátozottan szabad csak a közterületeken.

Magyarországon egy kormányrendelet – a fás szárú növények védelméről szóló előírás – kimondja, hogy tilos sót szórni ott, ahol fás növényzet található a közterületen. Ennek nagyon nyomós oka van: a só (nátrium-klorid) súlyosan károsítja a növényeket, tönkreteszi a talajt, beszivárogva pusztítja a fák gyökereit, és a házi kedvencek mancsát is kikezdheti.

Gyakorlatilag a legtöbb városi járdaszakaszon található valamilyen fa vagy zöldsáv a közelben, ezért általánosságban nem szabad sózni a járdákat.

Ha valaki mégis sót használ a háza előtti járdán, és ezzel megsérti a szabályt, komoly bírságra számíthat (akár 50 ezer forint is lehet), valamint a környezetének is árt.



Felmerül a kérdés, hogy mit használjunk só helyett: bár elsőre nagy nehezítésnek tűnik, mint a papír szívószál kötelező használata, amely szétmállhat az üdítőkben, de valójában sokkal jobb alternatívák állnak rendelkezésre a ház körüli csúszásmentesítésre.

Az érdesítő anyagok, mint a homok, apró kavics (sóder), kőzúzalék, remekül növelik a tapadást a jeges felületen. Környezetbarát megoldás még a faforgács vagy fahamu kiszórása is, amelyek természetes módon lebomlanak.

Ma már kaphatók speciális, úgynevezett környezetkímélő jégolvasztó szerek (például zeolitos jégolvasztó), amelyek kevésbé ártalmasak a növényekre és állatokra. Ezeket az anyagokat sokszor a helyi önkormányzati cégektől is be lehet szerezni. A lényeg, hogy a klasszikus konyhasó helyett ezeket részesítsük előnyben a saját portánk előtt.

Fontos azt is látni, hogy maguk a közútkezelők sem véletlenül próbálnak mértékkel bánni a sóval. Az országos és fővárosi utakon persze a leghatékonyabb és leggazdaságosabb módszer továbbra is a sózás (gyakran nedves só formájában, vagyis sós lével kombináltan szórják ki, hogy ne fújja el a szél). A nagy forgalmú utakon a járművek mozgása is segít eloszlatni és bedolgozni a sót a hóba, így ott indokolt a használata.

Ráadásul a hagyományos só sem csodaszer, két fontos tényező is befolyásolja a hatékonyságát: a hóvastagság és a hőmérséklet.

A Wikipedia magyarázata szerint valójában a só nem tud átolvadni a vastag hórétegen, csak a felszínen felold egy vékony réteget, de alatta a hó tömörödik, ráfagy az útra, és jeges alapréteg alakul ki, ami kifejezetten veszélyes.

A közútkezelői gyakorlat szerint a sózás:

0–1 centiméter friss hóig még önmagában is működhet (különösen megelőző szórásnál),

1–3 centiméter hó esetén már csak akkor hatékony, ha forgalom vagy gépi beavatkozás is segít,

3–5 centiméter felett a sózás önmagában gyakorlatilag hatástalan, ekkor már elengedhetetlen a hókotrás,

5 centiméter felett kizárólag mechanikai hóeltakarítással lehet érdemi eredményt elérni, a só csak kiegészítő szerepet kap.

A hőmérsékleti faktor alapján 0 és mínusz 5 °C között a só a leghatékonyabb, míg mínusz 10 fokig folyamatosan csökken az olvasztóképessége, míg ez alatt a hagyományos nátrium-klorid szinte nem működik, ilyenkor más anyagokra (pl. kalcium-klorid) vagy tisztán mechanikai módszerre van szükség.

Éppen ezért a városüzemeltetők igyekeznek optimalizálni a felhasznált mennyiséget, és csak ott, csak annyit szórnak, amennyi feltétlenül szükséges.

Ahol lehet, mechanikai hóeltakarítással (tolólappal, seprőgéppel) tisztítják meg az utat, és csak utána szórnak szét minimális sót, hogy a maradék vékony jég se okozhasson balesetet.

A hóeltakarítás még napokig téma lehet Magyarországon a lakhely szerint illetékes Facebook-csoportokban:

mint arról írtunk, kedden újabb havazási hullám éri el Magyarországot, akár 30 centiméteres hóréteget maga után hagyva.

Egy mediterrán ciklon sarkvidéki hideggel párosulva gyakorlatilag az egész országban havazást okoz, miközben az időjárási modellek főként a várható hómennyiség területi eloszlásában térnek el egymástól a Weather on Maps legfrissebb, több modellfuttatást bemutató előrejelzése szerint.

A meteorológusok szerint legalább három egymást követő éjszaka során, három hullámban érkezik csapadék, egyes térségekben pedig nemcsak hó, hanem vegyes halmazállapotú csapadék, így akár ónos eső is előfordulhat. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a HungaroMet több megyére keddtől csütörtökig figyelmeztetést adott ki intenzív havazás és hófúvás veszélye miatt, vagyis a következő napokban tartósan téli útviszonyokra kell számítani országszerte.

