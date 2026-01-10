Otthonfelújítási támogatás 2026: gyerekesek és nyugdíjasok is igényelhetik - feltételek, tudnivalók egy helyen!

Kétféle lakásfelújítási program
Kétféle otthonfelújítási program fut Magyarországon 2026-ban:
- A 2025. január 1-jén elindult, a felújítási munkálatok széles körére igénybe vehető vidéki otthonfelújítási program, amely jelen állás szerint 2026. június 30-áig tart.
- Van egy másik, 2024. július 1-jén elindult és október óta akár 10 millió forintot is elérő, kifejezetten energiakorszerűsítési célú otthonfelújítási program is a 2007 előtt épült családi házakra, amelynél elvárás a legalább 30%-os energiamegtakarítás elérése. Erről a programról és legutóbbi változásairól részletesen itt írtunk.
Mostani cikkünkben a vidéki otthonfelújítási program feltételeivel foglalkozunk.
Ki igényelheti? Az otthonfelújítási támogatás 2026 szabályai
A 389/2024. (XII. 11.) Korm. rendelet értelmében az igényelheti a lakásfelújítási támogatást, aki
- nagykorú, cselekvőképes személy,
- legalább egy 25 év alatti gyermeket nevel saját háztartásában, VAGY öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban (a nyugdíjkorhatár felett), rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesül,
- magyar állampolgár vagy a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
- magyarországi tb-jogviszonnyal rendelkezik, és legalább 1 éves (akár külföldi) tb-jogviszonya van legfeljebb 30 napos megszakítással (hazai és külföldi felsőoktatási tanulmány is lehetséges) - ugyanakkor a nyugdíjas igénylőknek a tb-jogosultságot nem kell igazolniuk,
- nem rendelkezik 5000 forintot meghaladó köztartozással,
- egyedülálló, házas, özvegy, elvált vagy élettársi kapcsolatban élő egyaránt lehet.
2025-ben összesen mintegy 40 ezren igényelték a támogatást, eddig 56 milliárd forintot fizettek ki, ebből 24 milliárdot nyugdíjasoknak:
50 százalékos támogatás az államtól: az otthonfelújítási támogatás összege
Az otthonfelújítási támogatás összege
- maximum 3 millió forint,
- a számlákkal igazolt felújítási költségek legfeljebb 50%-a (vagyis 6 milliós összeköltség esetében maximalizálható),
- fele-fele arányban anyagköltségre, illetve munkadíjra vehető igénybe,
Nem a benyújtott számlák összegére, hanem a támogatásra vonatkozik az 50-50%-os szabály, vagyis mindkét költségtípusnak el kell érnie akkora összeget, hogy belőle a teljes megcélzott támogatási összeg 50%-a kijöjjön. Ez jellemzően azt jelenti, hogy
ateljes számlaösszeg 25%-át egyenként mind az anyagköltségnek, mind a munkadíjnak el kell érnie
ahhoz, hogy a teljes számlaösszeg felét támogatásként elnyerje az igénylő. Ez a kritérium nem vonatkozik az egyes részmunkákra, csak a teljes számlaösszegre, így például beadható olyan tevékenységről is számla, amelyhez nem tartozik munkadíj vagy vállalkozói szerződés.
Lakásfelújítási támogatás: hogyan és meddig igényelhető?
A támogatás iránti kérelem a Magyar Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon,
- az igénylő, együttes igénylés esetén az igénylők egyike elektronikus azonosítását követően – a kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen,
- postai úton vagy
- személyesen a kincstár területi szerveinél nyújtható be.
A támogatás a felújítási munkákat követően utólag, csak egy alkalommal vehető igénybe úgy, hogy
nem akadály a korábbi, 2021-2022-es otthonfelújítási támogatás igénybe vétele, decsak a 3 millióból még fennmaradt különbözetet lehet igénybe venni.
Emellett ha az igénylő olyan gyermek után veszi igénybe a támogatást, aki után a másik szülő kihasználta a korábbi kedvezményt, akkor a korábbi összeget le kell vonni az új támogatás maximális összegéből, illetve ha az igénylő olyan lakásra venné fel az új támogatást, amelyre közeli hozzátartozója – aki jelenleg is tulajdonosa az ingatlannak – kihasználta az előző felújítási támogatást, akkor az új támogatás maximális összegéből le kell vonni az előzőleg kihasznált kedvezmény összegét.
A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, delegkésőbb 2026. június 30-ig igényelhető.
Az igénylő köteles a benyújtott számlákat a legutolsó számla kifizetése napjától számított 5 évig megőrizni.
Lakásfelújítás: milyen ingatlanra vehető fel az otthonfelújítási támogatás?
Olyan 5000 fő alatti kistelepülésen (pontosabban a jogszabály mellékletében lévő listában szereplő településen) lévő ingatlanra igényelhető a támogatás, amely
- az ingatlan-nyilvántartásban lakásként vagy lakóházként van nyilvántartva, illetve tanya vagy birtokközpont (nyaraló tehát nem lehet),
- az igénylő és/vagy kiskorú gyermeke legalább 50%-os tulajdonában van (lízingelt ingatlanra tehát nem vehető fel),
- Több lakásból álló, közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a feltételt teljesültnek kell tekinteni, ha az igénylő által benyújtott használati megállapodás, a tulajdonostársak határozata vagy bírósági ítélet alapján az igénylőknek együttesen kizárólagos használati joga áll fenn a támogatással érintett lakásra vagy annak alapterülete legalább 50%-ára vonatkozóan.
Figyelem: 5 éves bentlakási kötelezettség
Az igénylőnek vállalnia kell, hogy
a támogatás folyósításától számított5 évig a támogatással érintett lakásban életvitelszerűen bent lakik.
Ezt a feltételt azonban nem kell alkalmazni, ha
- az igénylő és a gyermek az igénylő foglalkoztatásra irányuló jogviszonya jellegéből következően – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
- a támogatott személyt vagy a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett bármely gyermeket egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
- a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
- a támogatott személy közeli hozzátartozója ápolása miatt ideiglenesen nem a felújítással érintett lakásban lakik,
- a támogatott személy vagy a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett bármely gyermek elhunyt,
- a nagykorú gyermek, akire tekintettel a támogatást igényelték, elköltözik, vagy
- a kiskorú gyermek, akire tekintettel a támogatást igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.
Hány éves korig? A lakásfelújítási támogatás szabályai a gyerekre és az elváltakra
Ha nem nyugdíjas az igénylő, akkor olyan gyermek után igényelheti a támogatást, aki
- az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke,
- 25 év alatti, vagy fogyatékossági támogatásra vagy vakok személyi járadékára jogosult,
- az igénylővel közös lakóhellyel (vagyis állandó lakcímmel) rendelkezik a felújított ingatlanban.
A támogatás a még meg nem született, de 12. hetét már elért magzatra és felsőoktatásban tanuló vagy önálló munkaviszonyban álló gyermekre is igényelhető.
Ha a szülők lakóhelye nem azonos (például mert elváltak), akkor a gyermeket nevelő fél igényelheti a támogatást, ha viszont mindketten nevelnek gyermeket, akkor a legfeljebb 3 milliós támogatás 50-50%-ára jogosultak. Az egyik fél lemondó nyilatkozattal azonban lemondhat a teljes összegről a másik szülő javára.
Számlák, számlaösszesítő, vállalkozási szerződés
A felújítási munkák igazolására vállalkozási szerződést, anyagköltségről és munkadíjról számlát, valamint számlaösszesítőt is be kell nyújtani, ezek mintája itt elérhető. A szerződött vállalkozó nem lehet az igénylő(k) közeli hozzátartozója, és az igénylő(k)nek nem lehet tulajdoni részesedésük vagy tisztségük a vállalkozásban.
Nem fogadható el az olyan számla, amelyet az igénylő a felújítással érintett lakás vonatkozásában már a falusi CSOK-hoz vagy az energiakorszerűsítési célú otthonfelújítási támogatáshoz benyújtott.
Elbírálás és ellenőrzés
A támogatás iránti kérelmeket a Kincstár
a hozzá történő beérkezés időpontját követően90 napon, elektronikus benyújtás esetén 30 napon belülbírálja el.
A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor, a támogatási kérelem elbírálására nyitva álló határidő egy alkalommal legfeljebb 45 nappal meghosszabbítható.
A Kincstár a támogatás igénybevételének jogszerűségét a támogatás folyósítását követő 1 évig, a bentlakási kötelezettség teljesítését a támogatás folyósítását követő 5 évig jogosult az lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal bevonásával – akár helyszíni ellenőrzés keretében is – vizsgálni. A vizsgálat eredményéről a kormányhivatal jegyzőkönyvet készít, amelyet elektronikus úton megküld a Kincstár részére.
2025. március 12-e óta él az a változás, amely szerint a NAV a Kincstár kérésére a támogatáshoz benyújtott számlák ellenőrzését már a bírálat soránelvégezheti. Azt is ellenőrzik, hogy a számla kiállítója nem szerepel-e valamilyen negatív közzétételi listán (pl. nagyösszegű adóhiánnyal, adótartozással rendelkezők listáján, vagy a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztatók listáján.)
Otthonfelújítási hitel, otthonfelújítási kölcsön a bankoktól
Azok számára, akik nem rendelkeznek a felújítások elvégzéséhez szükséges saját forrással, kamattámogatott otthonfelújítási hitel érhető el, amely
- 2025. február 1-je óta több hitelintézetnél is igényelhető,
- a futamidő végéig államilag kamattámogatott hitelforma,
- maximális összege 6 millió forint,
- a kamattámogatás maximális ideje 10 év (e két paraméter mellett a kezdeti törlesztőrészlet mintegy havi 58 ezer forint),
- jelzálogfedezetű hitel, a legtöbb esetben így közjegyzői és értékbecslői közreműködés szükséges hozzá,
- az igénybe vett otthonfelújítási támogatás összege a hitelben előtörlesztésre kerül, ekkor ennek megfelelően csökken a törlesztőrészlet,
- a kamattámogatás mértéke 3 százalékpont,
- az ügyleti kamat nem haladhatja meg az ÁKK által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző 3 naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 110 százalékának 1 százalékponttal növelt mértékét (az ügyfélkamat így jellemzően 4-5% körül alakulhat).
Az igénybe vett otthonfelújítási támogatásnak el kell érnie a felvett hitelösszeg 25%-át, és az otthonfelújítási támogatott hitel maximális összegénél is figyelembe veszik, hogy az igénylő kihasználta-e valamilyen formában a korábbi, 2021-2022-es felújítási támogatást. A bank ugyanis az ily módon meghatározott maximális vissza nem térítendő támogatás négyszeresét adhatja oda támogatott hitelként, de legfeljebb 6 millió forintot.
Milyen munkákra igényelhető?
A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:
- víz-, csatorna-, elektromos, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső, illetve külső hálózatának kiépítése vagy cseréje;
- fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely egyáltalán nem, vagy legfeljebb egy ilyen helyiséggel rendelkezik;
- fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is;
- az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat;
- a külső nyílászáró beépítése, cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkány, küszöb létesítése, cseréje vagy felújítása;
- tető cseréje, felújítása, szigetelése;
- égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése;
- klímaberendezés beépítése, cseréje;
- napkollektor, napelemes rendszer telepítése, illetve annak vagy részeinek cseréje, bővítése;
- belső tér felújítása, ideértve a) a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat készítését, cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, b) a galériaépítést, c) a belső lépcső kialakítását és cseréjét, d) a szaniterek beépítését vagy cseréjét, e) a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, f) a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását, g) a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét;
- a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása;
- kerítés építése, felújítása;
- gépjárműtároló építése, felújítása vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása;
- terasz, loggia, erkély, előtető építése, felújítása;
- térburkolat, illetve külső lépcső készítése, cseréje;
- télikert kialakítása;
- akadálymentesítési munka;
- alapozási szerkezet megerősítése;
- beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje;
- használatimelegvíz-rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is;
- szabályozott szellőzési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje; valamint
- szennyvíz tisztítására és elhelyezésére szolgáló egyedi zárt szennyvíztároló, egyedi szennyvízkezelő berendezés vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy telepítése vagy cseréje.
Napelemes rendszer telepítését, bővítését vagy cseréjét igazoló számla esetén – a tetősíkba integrált, napenergia-hasznosítást biztosító tetőhéjazat kivételével – az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget, mely összeghatárba nem számítandó be a villamosenergia-tároló telepítésével vagy cseréjével összefüggő költség.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Felfedte Trump, hogy miért akarja annyira megszerezni Grönlandot
Két lehetséges utat is felvázolt.
Itt van a mérleg: jelentős csapadékmennyiség hullott Magyarországra
Megoszlott a formája.
Friss kutatás bizonyítja: végre kiderült, mi lehet a hosszú élet titka
Minden mást megelőzött.
Hiába Trump nagy terve, az amerikai olajipari óriás pesszimista
Venezueláról van szó.
Felmerült, hogy az Egyesült Államok elrabolja Putyint: Trump is megszólalt
Venezuela után született a gondolat.
Veszélyes időjárási jelenség söpör végig az országon: több megyében is kritikus a helyzet az utakon
Figyelmeztetik az autósokat.
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok
Ismét az Ivy League egyetemeken tanuló magyar diákokkal beszélgettünk.
Friss időjárás-előrejelzés: rövid pihenő után ismét bekeményít a tél, újabb hidegfront hoz havazást és hózáporokat
Az ónos eső miatt is figyelmeztetnek.
13 százalék: miért szomorú a jó hozam?
Danival, a befektetési igazgatónkkal beszélgettünk egy boldog, karácsonyi rendezvényen: - Zsolt, ha minden évben 13 százalék lesz a hozamod, én minden évben nagyon boldog leszek.... The post 13
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban azok figyeljenek, akik a vásárlást megelőző időszakban el is adta ingatlant. A lakásvás
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok
Ismét az Ivy League egyetemeken tanuló magyar diákokkal beszélgettünk.
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.