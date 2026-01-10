Otthonfelújítási támogatás 2026: gyerekesek és nyugdíjasok is igényelhetik - feltételek, tudnivalók egy helyen!

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Nemcsak a 25 év alatti gyermekkel rendelkezők, hanem a nyugdíjasok is igényelhetik a vidéki otthonfelújítási támogatást az 5000 fő alatti kistelepüléseken. A vidéki otthonfelújítási program keretében 3 millió forint lakásfelújítási támogatáshoz és szükség esetén a munkálatok előfinanszírozására 6 millió forintnyi kamattámogatott hitelhez lehet jutni energetikai elvárások nélkül. Érdemes sietni, hiszen az igénylés határideje jelen állás szerint 2026. június 30-a, és fontos, hogy 5 évig a támogatott lakásban kell lakni, a számlákat megőrizni. Feltételek, igénylés, tudnivalók egy helyen!

Kétféle lakásfelújítási program

Kétféle otthonfelújítási program fut Magyarországon 2026-ban:

A 2025. január 1-jén elindult, a felújítási munkálatok széles körére igénybe vehető vidéki otthonfelújítási program, amely jelen állás szerint 2026. június 30-áig tart.

amely jelen állás szerint 2026. június 30-áig tart. Van egy másik, 2024. július 1-jén elindult és október óta akár 10 millió forintot is elérő, kifejezetten energiakorszerűsítési célú otthonfelújítási program is a 2007 előtt épült családi házakra, amelynél elvárás a legalább 30%-os energiamegtakarítás elérése. Erről a programról és legutóbbi változásairól részletesen itt írtunk.

Mostani cikkünkben a vidéki otthonfelújítási program feltételeivel foglalkozunk.

Ki igényelheti? Az otthonfelújítási támogatás 2026 szabályai

A 389/2024. (XII. 11.) Korm. rendelet értelmében az igényelheti a lakásfelújítási támogatást, aki

nagykorú, cselekvőképes személy,

legalább egy 25 év alatti gyermeket nevel saját háztartásában, VAGY öregségi nyugdíjban , özvegyi nyugdíjban (a nyugdíjkorhatár felett), rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesül,

nevel saját háztartásában, öregségi , özvegyi nyugdíjban (a nyugdíjkorhatár felett), rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesül, magyar állampolgár vagy a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,

magyarországi tb-jogviszonnyal rendelkezik, és legalább 1 éves (akár külföldi) tb-jogviszonya van legfeljebb 30 napos megszakítással (hazai és külföldi felsőoktatási tanulmány is lehetséges) - ugyanakkor a nyugdíjas igénylőknek a tb-jogosultságot nem kell igazolniuk,

rendelkezik, és legalább 1 éves (akár külföldi) tb-jogviszonya van legfeljebb 30 napos megszakítással (hazai és külföldi felsőoktatási tanulmány is lehetséges) - ugyanakkor nem rendelkezik 5000 forintot meghaladó köztartozással,

egyedülálló, házas, özvegy, elvált vagy élettársi kapcsolatban élő egyaránt lehet.

2025-ben összesen mintegy 40 ezren igényelték a támogatást, eddig 56 milliárd forintot fizettek ki, ebből 24 milliárdot nyugdíjasoknak:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 06. Megérkeztek az első számok a vidéki otthonfelújítási programról

50 százalékos támogatás az államtól: az otthonfelújítási támogatás összege

Az otthonfelújítási támogatás összege

maximum 3 millió forint ,

, a számlákkal igazolt felújítási költségek legfeljebb 50%-a (vagyis 6 milliós összeköltség esetében maximalizálható),

(vagyis 6 milliós összeköltség esetében maximalizálható), fele-fele arányban anyagköltségre, illetve munkadíjra vehető igénybe,

Nem a benyújtott számlák összegére, hanem a támogatásra vonatkozik az 50-50%-os szabály, vagyis mindkét költségtípusnak el kell érnie akkora összeget, hogy belőle a teljes megcélzott támogatási összeg 50%-a kijöjjön. Ez jellemzően azt jelenti, hogy

ateljes számlaösszeg 25%-át egyenként mind az anyagköltségnek, mind a munkadíjnak el kell érnie

ahhoz, hogy a teljes számlaösszeg felét támogatásként elnyerje az igénylő. Ez a kritérium nem vonatkozik az egyes részmunkákra, csak a teljes számlaösszegre, így például beadható olyan tevékenységről is számla, amelyhez nem tartozik munkadíj vagy vállalkozói szerződés.

Lakásfelújítási támogatás: hogyan és meddig igényelhető?

A támogatás iránti kérelem a Magyar Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon,

az igénylő, együttes igénylés esetén az igénylők egyike elektronikus azonosítását követően – a kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen,

postai úton vagy

személyesen a kincstár területi szerveinél nyújtható be.

A támogatás a felújítási munkákat követően utólag, csak egy alkalommal vehető igénybe úgy, hogy

nem akadály a korábbi, 2021-2022-es otthonfelújítási támogatás igénybe vétele, decsak a 3 millióból még fennmaradt különbözetet lehet igénybe venni.

Emellett ha az igénylő olyan gyermek után veszi igénybe a támogatást, aki után a másik szülő kihasználta a korábbi kedvezményt, akkor a korábbi összeget le kell vonni az új támogatás maximális összegéből, illetve ha az igénylő olyan lakásra venné fel az új támogatást, amelyre közeli hozzátartozója – aki jelenleg is tulajdonosa az ingatlannak – kihasználta az előző felújítási támogatást, akkor az új támogatás maximális összegéből le kell vonni az előzőleg kihasznált kedvezmény összegét.

A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, delegkésőbb 2026. június 30-ig igényelhető.

Az igénylő köteles a benyújtott számlákat a legutolsó számla kifizetése napjától számított 5 évig megőrizni.

Lakásfelújítás: milyen ingatlanra vehető fel az otthonfelújítási támogatás?

Olyan 5000 fő alatti kistelepülésen (pontosabban a jogszabály mellékletében lévő listában szereplő településen) lévő ingatlanra igényelhető a támogatás, amely

az ingatlan-nyilvántartásban lakásként vagy lakóházként van nyilvántartva, illetve tanya vagy birtokközpont (nyaraló tehát nem lehet),

az igénylő és/vagy kiskorú gyermeke legalább 50%-os tulajdonában van (lízingelt ingatlanra tehát nem vehető fel),

Több lakásból álló, közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a feltételt teljesültnek kell tekinteni, ha az igénylő által benyújtott használati megállapodás, a tulajdonostársak határozata vagy bírósági ítélet alapján az igénylőknek együttesen kizárólagos használati joga áll fenn a támogatással érintett lakásra vagy annak alapterülete legalább 50%-ára vonatkozóan.

Figyelem: 5 éves bentlakási kötelezettség

Az igénylőnek vállalnia kell, hogy

a támogatás folyósításától számított5 évig a támogatással érintett lakásban életvitelszerűen bent lakik.

Ezt a feltételt azonban nem kell alkalmazni, ha

az igénylő és a gyermek az igénylő foglalkoztatásra irányuló jogviszonya jellegéből következően – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,

a támogatott személyt vagy a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett bármely gyermeket egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,

a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,

a támogatott személy közeli hozzátartozója ápolása miatt ideiglenesen nem a felújítással érintett lakásban lakik,

a támogatott személy vagy a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett bármely gyermek elhunyt,

a nagykorú gyermek, akire tekintettel a támogatást igényelték, elköltözik, vagy

a kiskorú gyermek, akire tekintettel a támogatást igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Hány éves korig? A lakásfelújítási támogatás szabályai a gyerekre és az elváltakra

Ha nem nyugdíjas az igénylő, akkor olyan gyermek után igényelheti a támogatást, aki

az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke,

25 év alatti , vagy fogyatékossági támogatásra vagy vakok személyi járadékára jogosult,

, vagy fogyatékossági támogatásra vagy vakok személyi járadékára jogosult, az igénylővel közös lakóhellyel (vagyis állandó lakcímmel) rendelkezik a felújított ingatlanban.

A támogatás a még meg nem született, de 12. hetét már elért magzatra és felsőoktatásban tanuló vagy önálló munkaviszonyban álló gyermekre is igényelhető.

Ha a szülők lakóhelye nem azonos (például mert elváltak), akkor a gyermeket nevelő fél igényelheti a támogatást, ha viszont mindketten nevelnek gyermeket, akkor a legfeljebb 3 milliós támogatás 50-50%-ára jogosultak. Az egyik fél lemondó nyilatkozattal azonban lemondhat a teljes összegről a másik szülő javára.

Számlák, számlaösszesítő, vállalkozási szerződés

A felújítási munkák igazolására vállalkozási szerződést, anyagköltségről és munkadíjról számlát, valamint számlaösszesítőt is be kell nyújtani, ezek mintája itt elérhető. A szerződött vállalkozó nem lehet az igénylő(k) közeli hozzátartozója, és az igénylő(k)nek nem lehet tulajdoni részesedésük vagy tisztségük a vállalkozásban.

Nem fogadható el az olyan számla, amelyet az igénylő a felújítással érintett lakás vonatkozásában már a falusi CSOK-hoz vagy az energiakorszerűsítési célú otthonfelújítási támogatáshoz benyújtott.

Elbírálás és ellenőrzés

A támogatás iránti kérelmeket a Kincstár

a hozzá történő beérkezés időpontját követően90 napon, elektronikus benyújtás esetén 30 napon belülbírálja el.

A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor, a támogatási kérelem elbírálására nyitva álló határidő egy alkalommal legfeljebb 45 nappal meghosszabbítható.

A Kincstár a támogatás igénybevételének jogszerűségét a támogatás folyósítását követő 1 évig, a bentlakási kötelezettség teljesítését a támogatás folyósítását követő 5 évig jogosult az lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal bevonásával – akár helyszíni ellenőrzés keretében is – vizsgálni. A vizsgálat eredményéről a kormányhivatal jegyzőkönyvet készít, amelyet elektronikus úton megküld a Kincstár részére.

2025. március 12-e óta él az a változás, amely szerint a NAV a Kincstár kérésére a támogatáshoz benyújtott számlák ellenőrzését már a bírálat soránelvégezheti. Azt is ellenőrzik, hogy a számla kiállítója nem szerepel-e valamilyen negatív közzétételi listán (pl. nagyösszegű adóhiánnyal, adótartozással rendelkezők listáján, vagy a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztatók listáján.)

Otthonfelújítási hitel, otthonfelújítási kölcsön a bankoktól

Azok számára, akik nem rendelkeznek a felújítások elvégzéséhez szükséges saját forrással, kamattámogatott otthonfelújítási hitel érhető el, amely

2025. február 1-je óta több hitelintézetnél is igényelhető,

a futamidő végéig államilag kamattámogatott hitelforma,

maximális összege 6 millió forint,

a kamattámogatás maximális ideje 10 év (e két paraméter mellett a kezdeti törlesztőrészlet mintegy havi 58 ezer forint),

jelzálogfedezetű hitel, a legtöbb esetben így közjegyzői és értékbecslői közreműködés szükséges hozzá,

hitel, a legtöbb esetben így közjegyzői és értékbecslői közreműködés szükséges hozzá, az igénybe vett otthonfelújítási támogatás összege a hitelben előtörlesztésre kerül, ekkor ennek megfelelően csökken a törlesztőrészlet,

a kamattámogatás mértéke 3 százalékpont ,

, az ügyleti kamat nem haladhatja meg az ÁKK által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző 3 naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 110 százalékának 1 százalékponttal növelt mértékét (az ügyfélkamat így jellemzően 4-5% körül alakulhat).

Az igénybe vett otthonfelújítási támogatásnak el kell érnie a felvett hitelösszeg 25%-át, és az otthonfelújítási támogatott hitel maximális összegénél is figyelembe veszik, hogy az igénylő kihasználta-e valamilyen formában a korábbi, 2021-2022-es felújítási támogatást. A bank ugyanis az ily módon meghatározott maximális vissza nem térítendő támogatás négyszeresét adhatja oda támogatott hitelként, de legfeljebb 6 millió forintot.

Milyen munkákra igényelhető?

A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:

víz-, csatorna-, elektromos, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső, illetve külső hálózatának kiépítése vagy cseréje; fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely egyáltalán nem, vagy legfeljebb egy ilyen helyiséggel rendelkezik; fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is; az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat; a külső nyílászáró beépítése, cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkány, küszöb létesítése, cseréje vagy felújítása; tető cseréje, felújítása, szigetelése; égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése; klímaberendezés beépítése, cseréje; napkollektor, napelemes rendszer telepítése, illetve annak vagy részeinek cseréje, bővítése; belső tér felújítása, ideértve a) a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat készítését, cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, b) a galériaépítést, c) a belső lépcső kialakítását és cseréjét, d) a szaniterek beépítését vagy cseréjét, e) a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, f) a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását, g) a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét; a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása; kerítés építése, felújítása; gépjárműtároló építése, felújítása vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása; terasz, loggia, erkély, előtető építése, felújítása; térburkolat, illetve külső lépcső készítése, cseréje; télikert kialakítása; akadálymentesítési munka; alapozási szerkezet megerősítése; beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje; használatimelegvíz-rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is; szabályozott szellőzési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje; valamint szennyvíz tisztítására és elhelyezésére szolgáló egyedi zárt szennyvíztároló, egyedi szennyvízkezelő berendezés vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy telepítése vagy cseréje.

Napelemes rendszer telepítését, bővítését vagy cseréjét igazoló számla esetén – a tetősíkba integrált, napenergia-hasznosítást biztosító tetőhéjazat kivételével – az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget, mely összeghatárba nem számítandó be a villamosenergia-tároló telepítésével vagy cseréjével összefüggő költség.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ