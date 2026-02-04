  • Megjelenítés
Elárulta a kormány, hogy állnak most a lakossági felújítási programok
Portfolio
Legalább 105 ezer háztartást érintettek eddig a kormány jelenleg zajló lakóingatlan-felújítási programjai – összesítette a friss számokat a Nemzetgazdasági Minisztérium. Mint kiderült, az MFB Pontokon elérhető energetikai otthonfelújítási program 9 ezer igénylőnél (60 milliárd forint) jár, a vidéki otthonfelújítási program 46 ezer igénylőt (88 milliárd forint) számlál, az EKR rendszerben pedig mintegy 50 ezer ingyenes födémszigetelés valósult meg eddig.

A minisztérium közleménye szerint az energiakorszerűsítési célú Otthonfelújítási Programra – amely nem részfelújításokat, hanem jelentős energia-megtakarítást eredményező, komplex beavatkozásokat támogat –

Több mint 9.000 háztartás nyújtott be igényt összesen közel 60 milliárd forint értékben,

vagyis a teljes keret több mint fele már lekötésre került, és az igénybevétel alakulása összhangban van a program eredeti célkitűzéseivel és volumenvárakozásaival. A kormány a lakossági, szakmai és piaci visszajelzések alapján 2025. október 15-től megújította a KEHOP OFP feltételrendszerét, többek közt támogatható tevékenységgé vált az épület külső határoló elemeinek teljeskörű, rendszerszintű hőszigetelése, beleértve a födémszigetelés mellett a lapostetők hőszigetelését is. A program pénzügyi feltételei is kedvezőbbé váltak, a kölcsön és a vissza nem térítendő támogatás együttes maximális összege 6 millió forintról 10 millió forintra emelkedett, miközben a vissza nem térítendő támogatás aránya továbbra is 50% maradt. A kölcsön továbbra is kamat- és jutalékmentes, ugyanakkor a maximális futamidő 12 évről 15 évre nőtt, továbbá az elvárt önerő mértéke jelentősen csökkent.

Az EKR rendszer 2025. júliusától szintén megújult feltételrendszerrel működik, ennek köszönhetően

50 000 ingatlanban valósult meg ingyenes födémszigetelés.

Mint írják, a megújított EKR alapján 2026 teljes évére ennél lényegesen magasabb felújítási volumen várható.

A családok felújítási lehetőségeit 2025 januárjától a Vidéki Otthonfelújítási Program is tovább bővíti, amely 2025. március 26-tól a nyugdíjasok számára is megnyílt. A program keretében eddig

több mint 46 ezer igénylő nyújtotta be utólagos támogatási igényét, összesen 87,6 milliárd forint összegben.

Mindezek mellett a kormány 2025-ben lehetővé tette a SZÉP-kártyára érkező juttatások 50%-ának lakásfelújításra való felhasználását is, és a falusi CSOK és a CSOK Plusz mellett 2025 szeptemberétől elindult fix 3%-os Otthon Start Program is – emlékeztetett a közlemény.

