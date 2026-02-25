A Visa és a JPMorgan után a Microsoft is a szigetország belvárosába költözne

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A cikk szerint az amerikai technológiai óriás nagyjából 18 500-23 200 négyzetméter irodaterületet keres, és az elmúlt hónapokban több ingatlancéggel, illetve fejlesztővel is tárgyalt. A keresés a Paddingtontól Canary Wharfig húzódó Elizabeth Line földalatti vonalra koncentrálódik: ez a szakasz különösen vonzó lett a nagyvállalatok számára, mivel javította a korábban nehezebben megközelíthető külső kerületek és a belváros összeköttetését. A Microsoft jelenleg Paddingtonban és Victoriában bérel irodákat, és összesen mintegy 6000 embert foglalkoztat az Egyesült Királyságban.

A minőségi irodák iránti kereslet messze meghaladja a kínálatot Londonban.

A nagyvállalatok jellemzően olyan új vagy felújított épületeket keresnek, amelyek terasszal, edzőteremmel és egyéb szolgáltatásokkal várják a munkavállalókat. Emellett a tömegközlekedés elérhetősége is alapelvárás. Eközben a Knight Frank ingatlan-tanácsadó előrejelzése szerint

a legmagasabb kategóriás londoni irodák üresedési rátája 2028-ra nullára csökken, és 2029-ben is ezen a szinten marad.

A piac élénkülését jelzi, hogy a nettó piaci felszívás – vagyis a bérelt és a felszabadult területek egyenlege – tavaly fordult először pozitívba 2019 óta. A CoStar Group adatai szerint a 2025-ös év utolsó negyedéve volt a legerősebb időszak 2019 második negyedéve óta: 176 ezer négyzetméterrel több irodaterületet béreltek ki, mint amennyit elhagytak.

A Microsoft mellett más cégek is helyet keresnek maguknak. A Lockton amerikai biztosítási alkusz a Fenchurch Street 50 címen épülő ingatlannál áll közel a megállapodáshoz, több mint 18 ezer négyzetméter területre vonatkozóan, a Jane Street nevű kereskedőcég a London Wall 75 épületéről tárgyal, amely a vállalat európai központjaként szolgálhatna.

A szűkös kínálat ugyanakkor sok vállalatot maradásra kényszerít. Legutóbb a Macquarie ausztrál bank és befektetési csoport döntött úgy, hogy a jelenlegi irodáiban marad, holott korábban akár 23 000 négyzetméternyi új területet is bérelt volna.

Aki pedig mégis prémium irodához jut, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia.

A Savills adatai szerint a londoni West End negyedben a bérleti és kialakítási költségek a tavalyi év utolsó negyedévében több mint 4 százalékkal emelkedtek az előző negyedévhez képest.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images