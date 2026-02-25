  • Megjelenítés
A Visa és a JPMorgan után a Microsoft is a szigetország belvárosába költözne
Ingatlan

A Visa és a JPMorgan után a Microsoft is a szigetország belvárosába költözne

Portfolio
A Microsoft új londoni központot keres az Elizabeth Line belvárosi földalatti vonala mentén, de nehéz a dolga: más nagyvállalatok is nehezen találnak megfelelő helyet a brit fővárosban, ahol a prémiumkategóriás irodák kínálata a nullához közelít – írja a Financial Times. Korábbi hírek szerint többek között a Visa és a JPMorgan is London egyik legfontosabb irodanegyedében, a Canary Wharf-on rendezkedik be.
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A cikk szerint az amerikai technológiai óriás nagyjából 18 500-23 200 négyzetméter irodaterületet keres, és az elmúlt hónapokban több ingatlancéggel, illetve fejlesztővel is tárgyalt. A keresés a Paddingtontól Canary Wharfig húzódó Elizabeth Line földalatti vonalra koncentrálódik: ez a szakasz különösen vonzó lett a nagyvállalatok számára, mivel javította a korábban nehezebben megközelíthető külső kerületek és a belváros összeköttetését. A Microsoft jelenleg Paddingtonban és Victoriában bérel irodákat, és összesen mintegy 6000 embert foglalkoztat az Egyesült Királyságban.

A minőségi irodák iránti kereslet messze meghaladja a kínálatot Londonban.

A nagyvállalatok jellemzően olyan új vagy felújított épületeket keresnek, amelyek terasszal, edzőteremmel és egyéb szolgáltatásokkal várják a munkavállalókat. Emellett a tömegközlekedés elérhetősége is alapelvárás. Eközben a Knight Frank ingatlan-tanácsadó előrejelzése szerint

a legmagasabb kategóriás londoni irodák üresedési rátája 2028-ra nullára csökken, és 2029-ben is ezen a szinten marad.

Még több Ingatlan

Fordulat érik a lakáspiacon: vége szakadhat a drágulásnak a legnépszerűbb részeken

Hatalmas beruházás a régióban: Európa egyik legjelentősebb központja épül fel

Elfogyott a munkaerő? Ezzel az egyszerű módszerrel hidalnák át a súlyos hiányt az építőiparban

A piac élénkülését jelzi, hogy a nettó piaci felszívás – vagyis a bérelt és a felszabadult területek egyenlege – tavaly fordult először pozitívba 2019 óta. A CoStar Group adatai szerint a 2025-ös év utolsó negyedéve volt a legerősebb időszak 2019 második negyedéve óta: 176 ezer négyzetméterrel több irodaterületet béreltek ki, mint amennyit elhagytak.

A Microsoft mellett más cégek is helyet keresnek maguknak. A Lockton amerikai biztosítási alkusz a Fenchurch Street 50 címen épülő ingatlannál áll közel a megállapodáshoz, több mint 18 ezer négyzetméter területre vonatkozóan, a Jane Street nevű kereskedőcég a London Wall 75 épületéről tárgyal, amely a vállalat európai központjaként szolgálhatna.

A szűkös kínálat ugyanakkor sok vállalatot maradásra kényszerít. Legutóbb a Macquarie ausztrál bank és befektetési csoport döntött úgy, hogy a jelenlegi irodáiban marad, holott korábban akár 23 000 négyzetméternyi új területet is bérelt volna.

Aki pedig mégis prémium irodához jut, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia.

A Savills adatai szerint a londoni West End negyedben a bérleti és kialakítási költségek a tavalyi év utolsó negyedévében több mint 4 százalékkal emelkedtek az előző negyedévhez képest.

Kapcsolódó cikkünk

Máig kísért a világ legnagyobb piramisjátéka: csúnyán megbűnhődött érte az európai óriásbank

Újraéleszthetik a lakhatási válság elleni varázsszert Nagy-Britanniában

Hatalmas tranzakció a pénzügyi szektorban, 2500 milliárd dolláros vagyonkezelő születik

A befektetők fele több épületet adna el régiónkban, mint tavaly; a lakások iránti kereslet dominál

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hírszerzési jelentés: küszöbön az újabb háború, ha ez kirobban, 2008 óta nem látott világválság lehet belőle
Megszületett a döntés Magyarországon, ami mindent átírhat – Mi lesz a kamatcsökkentés után?
Hatalmas beruházás a régióban: Európa egyik legjelentősebb központja épül fel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility