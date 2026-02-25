  • Megjelenítés
Ingatlanpiaci kilátások: irodai reneszánsz jöhet, befut az AI-vonat Európába?
Ingatlan

Ingatlanpiaci kilátások: irodai reneszánsz jöhet, befut az AI-vonat Európába?

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Európa kereskedelmiingatlan-piaca a 2026-os évre két, egymással párhuzamos történettel fordul rá. Az egyik a makro: vámok, geopolitika és folyamatosan változó gazdaságpolitika világa, amely óvatossá teszi a vállalati döntéshozatalt, és visszafogja a növekedést. A második ingatlanpiaci és pozitívabb is: több mutató alapján a ciklus már megindult felfelé, ami a CBRE európai kutatási vezetője, Tasos Vezyridis szerint lehetőséget is teremthet azoknak a befektetőknek, akik gyorsan tudnak lépni. Újra felívelőben vannak az irodák is, ahogy a nagy cégek visszarendelik az alkalmazottaikat.
Retail Day 2026
Ne maradj le az év legfontosabb retail eseményéről, hiszen a találkozó lehetőséget teremt a tapasztalatcserére, a kiskereskedelmi-szektor legnagyobb kihívásainak megvitatására!
Információ és jelentkezés

A Portfolio-nak Budapesten Vezyridis elmondta, hogy míg az előző időszakot a hozamesés jellemezte, a elkövetkező időszakban inkább jövedelemvezérelt piacra számít, amelyben a bérletidíj-növekedés, a bérleti struktúrák, a befektetéstervezés és a bérlői minőség kerül előtérbe. Mivel változik a hozamtermelés motorja, a szakember tudatos piac- és eszközszelekciót javasol egy olyan környezetben, ahol a tervezést érdemes több forgatókönyvre is elvégezni. A CBRE úgy kalkulál, hogy lehetséges egy alappálya, egy negatív és egy pozitív szcenárió.

Forgatókönyvek és stratégia: drágább finanszírozás mellett is működő terv

  • Alappálya: a vámok a jelenlegi szintek körül maradnak.
  • Negatív: a kereskedelmi korlátok érdemben emelkednek, a növekedés lassul, az infláció magasabbra kerül.
  • Pozitív: a tárgyalások a vámokat a mostani szint alá viszik, ami erősebb növekedést és kedvezőbb kereskedelmi ingatlanpiaci környezetet támogat.

Vezyridis a mai helyzetet az alappálya és a negatív forgatókönyv közé teszi, a pozitívban kisebb bizalma van. (A beszélgetésre még a hétvégi események előtt került sor.) A befektetőknek és a bérlőknek ez azt jelenti, hogy az a jó stratégia, ami akkor is működik, ha

A FINANSZÍROZÁS DRÁGÁBB MARAD, A BÉRleti szerződés megkötése elhúzódik, VAGY A KOCKÁZATI ÉTVÁGY ÁTMENETILEG VISSZAESIK.

Bár 2026 egyes szegmensekben javuló forgalmat és stabilizálódó árazást hozhat, Vezyridis óva int a túlfűtött várakozásoktól.

Még több Ingatlan

Óriási szakadék tátong a hazai lakások állapota között, az otthonok jelentős része elöregedett

Fordulat érik a lakáspiacon: vége szakadhat a drágulásnak a legnépszerűbb részeken

A Visa és a JPMorgan után a Microsoft is a szigetország belvárosába költözne

Nem várok hirtelen fordulatot, piaci boomot, ehelyett inkább óvatos optimizmust, szerintem fokozatos lesz a felépülés

– mondta a szakember.

Makroháttér: vámok, geopolitika és lassú növekedés

Vezyridis a vámmegállapodásokat nem átmeneti tárgyalási taktikaként, hanem olyan eszközként látja, amelyet fel, illetve le lehet tekerni – és épp ezért

tartósan bizonytalanságban tartja a vállalatokat.

Akár érdemben újra emelkednek a vámok, akár a jelenlegi szintek körül maradnak, a gyakorlati hatás hasonló: a bizonytalanság beépült a kilátásokba. A bérlőknél ez gyakran elhalasztott bővítési döntéseket és nehezebben jóváhagyott beruházást jelent, a befektetőknél pedig nagyobb kockázati prémiumot. Mindehhez hozzáadódik a geopolitika. Európa esetében az ukrajnai háború nemcsak biztonságpolitikai kérdés, hanem másodkörös hatásokkal is jár az energiaárak, élelmiszer-infláció, ellátási láncok és fiskális prioritások területén. Vezyridis szerint pontosan ez a bizonytalanság az, ami lassítja az ingatlanpiaci döntéseket:

ha ilyen a környezet, nem igazán terjeszkedik, inkább kivár a piac.

A késlekedés hatása csendes, de erős: gyengíti a bérbeadási lendületet, lassítja a tranzakciós tempót, és akkor is óvatosságban tartja a befektetőket, ha a hosszú távú keresleti fundamentumok önmagukban nem romlanak.

A CBRE alappályája Vezyridis szerint az, hogy a bizonytalanság miatt a cégek elhalasztják a beruházásokat. Európa növekedhet, de csak mérsékelten. A lassuló infláció ugyanakkor segítheti a fogyasztót:

az árnyomás enyhülése alacsony növekedési környezetben is javíthatja a reáljövedelmi pozíciókat.

A korábban megszokott kamatszintek visszatérését viszont nem tartja valószínűnek. A tőkeköltség szerinte magasabb szinteken stabilizálódik, mint korábban. Ingatlanos fordításban: a piac akkor működik jobban, amikor a finanszírozási feltételek kiszámíthatóbbak.

Piaci ciklus, hangulat és árazás: felfelé tart Európa

A CBRE által figyelt indikátorok azt jelzik, hogy

az európai ingatlanciklus egyértelműen megindult felfelé.

Ez azért lényeges, mert az ingatlanciklusok ritkán várják meg a szalagcímeket: mire a makro-bizonytalanság eloszlik, az árazás már elmozdulhat, a hitelezők újra aktivizálhatják magukat és a legjobb eszközöket hamar elkapkodják.

_V6B7630
Tasos Vezyridis. Forrás: CBRE

A CBRE befektetői hangulatfelmérése szerint sok szereplő 2026-ban azonos, vagy magasabb tranzakciós aktivitásra számít. A felépülés azonban nem V-alakú: a CBRE 2026-ban ismét növekvő befektetési volument vár, de lassabb ütemben, mint az előző évben.

Vezyridis közben arra is rámutat, hogy a bankok újra szívesebben hiteleznek, a marzsok pedig csökkenő trendet mutathatnak – ez a likviditás, az árképzési „árfeltárás” (price discovery) és a tranzakciós sebesség egyik kulcsösszetevője. Az árazás pedig szorosan összefügg ezzel: a szűkülő bid-ask spreadek és a stabilizálódó értékek tipikusan akkor válnak elérhetővé, amikor van likviditás, kapnak a vállalatok hitelt, és a folyamatos üzletkötések piaci referenciát adnak.

De még egy olyan piacon sem adható el minden, amely megindult felfelé. Arra a kérdésre, hol a legszélesebb a bid-to-ask rés, Vezyridis a nem-prémium irodákat, a nem-prémium kiskereskedelmet, és azokat az eszközöket említette amelyeknek nagy a beruházásigényük. Ezért 2026 egyre inkább kétsebességes piacnak tűnik: a prémium, jól finanszírozható eszközök gyorsabban nyerhetik vissza a likviditást, míg a szerkezetileg kihívásokkal terhelt állomány csak nagyobb diszkonttal – vagy nagyon világos újrapozicionálási tervvel – tud forogni.

Vezyridis szerint az európai kamatok stabilizálódása támogathatja a tőkebeáramlást – nem azért, mert Európa kockázatmentes, hanem mert a relatív feltételek vonzóbbak lehetnek más régióknál.

Szerintem ez segíthet Európának, mert a tőkeköltség az USA-hoz képest alacsonyabb lesz

– mondta. Nincs rajta azonban rózsaszín szemüveg: Európának is megvannak a bizonytalanságai, a választásoktól a szabályozói változásokig. Mégis látszik egy lehetséges relatív előny, ami az alacsonyabb tőkeköltség. „Európa akár nyertes is lehet ebben, én visszafogott optimista vagyok” – zárta. Azt is kiemelte, hogy Európa nem kizárólag a külföldi vevőkre támaszkodik, a jelentős belföldi tőkeállomány stabilizáló erőként hat.

Szektorok és „kulcsüzenetek”: lakhatás, logisztika, kiskereskedelem, irodák, adatközpontok

Amikor a befektetőket arról kérdezik, mit céloznak, a lakhatás és a logisztika továbbra is az élmezőnyben van. Ezekre évek óta hatással van a lakáshiány, a demográfiai nyomás, az e-kereskedelem, és az ellátási láncok újraszervezése. Vezyridis provokatívabb állítása ugyanakkor az irodákról szól: szerinte vannak arra utaló jelek, hogy a szektor visszanyeri a bérlői lendületet még olyan piacokon is, ahol a home office korábban „beágyazottabbnak” tűnt.

Az iroda egyértelműen visszatér

– mondta. „A bérlők azt mondják, többet vannak már bent a munkatársak, mint régen”. Saját tapasztalata alapján a változás kézzelfogható: csúcsnapokon a kihasználtság nagyjából ugyanaz, mint Covid előtt. Megjegyezte, hogy a távmunka elterjedtsége az angolszász világban volt erősebb, míg Dél-Európa hamarabb visszarendeződött,

De még a leginkább hibridre átállt piacokon is a magasabb irodai jelenlét felé mozdul a dinamika.

Az irodapiac egyre inkább minőség- és lokáció kérdése, míg a fenntarthatóság önmagában semmie sem garancia.

Vannak olyan fenntartható épületek, amelyek rossz helyen vannak és ezért nem is teljesítenek jól. Továbbra is a helyszín a kulcs

– tette hozzá.

2026-ban ez kíméletlen szűrő: a rossz helyen lévő eszközök akkor is szenvedhetnek, ha sokat költenek felújításra, míg a jó elhelyezkedésű, megfelelő műszaki színvonalú és jól megközelíthető épületeket még egy óvatosabb gazdaságban is nagyobb kereslet jellemezhet.

A lakóingatlanok kapcsán Vezyridis megemlíti, amit szinte minden európai útján hall: a kínálat és kereslet tartós elcsúszását. „Európa-szerte nagy a kínálati probléma, egyensúlytalanság van. Több városban – például Milánóban, Pozsonyban vagy Prágában" – szerinte a trend mindenhol azonos, a kínálathiány felfelé tolja a bérleti díjakat és az árakat. Hangsúlyozza azonban, hogy létezik egy plafon, ami a megfizethetőség.

A lehetőségek tárháza szerinte széles, de időigényes: tervezési reform, gyorsított engedélyezés, a telekkínálat szélesítése, ösztönzők, állami-magán együttműködések szerepelnek a listán, de ezek közül egyik sem egyszerű és egyik sem azonnali. Az építési költségek és a munkaerőkorlátok nehezítik a kivitelezést, a szabályozói döntések pedig migrációs és regulációs politikai vitákba ütközhetnek. Ennek ellenére szerinte erős érvek állnak a szektorban való befektetés mellett, hiszen erős kereslet találkozik szűk kínálattal.

Ezért gondolom, hogy ez nagy lehetőség. egyértelműen van kereslet, és sokkal több a kereslet, mint a kínálat

– tette hozzá.

A logisztikával kapcsolatban Vezyridis továbbra is konstruktív, de egyre inkább az érdekli, mi tartja likviden az eszközt miközben a bérlői igények szigorodnak és nyílik a prémium/nem-prémium olló. Gyakorlatilag egy hierarchiát ír le: „a lokáció fontos, közel kell lenni közlekedési csomópontokhoz", és a modern logisztika növekvő villamosenergia-igénye miatt az áramellátás is nagyon fontos, amíg a fenntarthatóság súlya szintén nő.

_V6B7547
Tasos Vezyridis. Forrás: CBRE

Keresleti oldalon a bérlői óvatosságot a makrobizonytalanságnak és a belső jóváhagyási súrlódásoknak tulajdonítja: még a kiskereskedők vagy gyártók is halaszthatják a bővítést, ha nehezebb a vezetőséggel elfogadtatni a beruházást. Egyes esetekben pedig az történt, hogy bizonyos cégek a Covid alatt túlbővültek. Emiatt a kereslet ugyan stabilizálódhat, de lassabb döntési ciklusra kell számítani.

A kiskereskedelem Vezyridis szerint sok előrejelzőt meglepett. „A kiskereskedelem bebizonyította, hogy ellenállóbb. Pár éve még azt mondták, vége a kiskereskedelmi ingatlanok korszakának”. A piac egyre inkább kettészakad prémium és másodlagos között, és a prémium bevásárlóutcák, prémium bevásárlóközpontok és kényelmi fókuszú retail parkok kerülnek előtérbe. A retail teljesítményét összeköti az irodai sztorival is:

a prémium lokációk profitálnak a visszatérő dolgozókból.

Az AI, az európai ingatlanpiac „joker” témája Vezyridis szerint végső soron energia- és infrastruktúratörténetté fog válni. Európának adatközpontokra lesz szüksége, de a nagy léptékű megvalósításhoz politikai döntések és hálózati megoldások kellenek. Az automatizáció és az AI területén adatközpontokra lesz szükség Európában is: a kontinensen a tervezési és társadalmi vitáknak – a klasszikus „ne az én kertemben” típusú ellenállásnak – szerinte változniuk kell.

Egyszer majd remélhetőleg fenntartható módon fogjuk tudni építeni az adatközpontokat, mert szükségünk lesz rájuk: ha úgy akarunk fejlődni, mint más régiók, ebben a térben is játszanunk kell

– mondta a szakember. „A nagy kérdés az energia” – fogalmazott, és egy szélesebb vitát is felvillantott, amely egyes piacokon más termelési és hálózati beruházások mellett akár a nukleáris energia szerepét is érintheti. A sietség már most egyértelmű: „mindenki AI-ba fektet, de az AI-hoz áram kell”. A kapacitásszűkösség pedig fékezheti a fejlesztést, pedig a nagy szereplők mögött sorban állnak a startupok a kapacitásért.

Vezyridis ezért Arra számít, hogy az energiaellátás tartósan meghatározó téma marad az ingatlanpiacon, de a globális gazdaságban is.

Befektetői olvasatban mindez azt jelenti, hogy kevésbé kell arra várni, hogy kialakuljon a tökéletes tisztánlátás, hanem inkább olyan portfóliók összerakására kell fókuszálni, amelyek több pályát is kibírnak: jövedelemstabil eszközökkel, tartós keresletű piacokon, és olyan üzleti tervekkel, amelyek konzervatív exit-feltételezések mellett is működnek.

  1. „Óvatos optimizmus” jöhet, nem boom. Vezyridis fő makróüzenete: „lassú növekedés, de növekedés”, amit az enyhülő infláció támogat – ez segítheti a fogyasztást és a jövedelemstabilitást.
  2. Jövedelemvezérelt ciklusra érdemes árazni. Ha a kamatok magasabb szinten stabilizálódnak, a hozamok inkább cash flow-ból és bérletidíj-tartósságból jönnek, nem széles körű hozamcsökkenésből.
  3. Tudd, hol a legszélesebb a bid-ask. Nem-prémium irodák, nem-prémium kiskereskedelmi és beruházásigényes eszközök: itt a legnehezebb az árképzés.
  4. lokáció nem alku tárgya – különösen irodában. A közlekedési kapcsolatok és a „jó városrész” sokszor fontosabb, mint csupán önmagában a fenntarthatóság fejlesztése.
  5. Logisztikában ne a bérleti díj legyen az első szűrő. Energia, lokáció, modern specifikáció: ezek tartják a szükségleti piramist. "Ha a díjjal indulsz, elavult ingatlant vehetsz."
  6. lakhatást strukturális tényezők támogatják – de politikailag korlátos. A kínálathiány széles körű, de a megfizethetőség és a szabályozás plafont húzhat.
  7. kiskereskedelem ellenállóbb, de polarizált. Prémium utcák, domináns központok és anchored szabadidő és élelmiszerüzlet típusú formátumok az erősebbek.
  8. Európa relatív stabilitása tőkét vonzhat. Egyes európai piacokon segítheti a beáramlást az USA-hoz képest alacsonyabb tőkeköltség és mérsékeltebb volatilitás; a helyi európai tőke pedig stabilizál.
  9. Az AI egy energia- és infrastruktúra-vezérelt befektetési ciklust jelez. Adatközpontok kellenek, de a hálózati kapacitás és az energiaellátás a szűk keresztmetszet – és ez 2026-on túl is formálhatja az ingatlanpiaci lehetőségeket.
Kapcsolódó cikkünk

Európa élvonalába repült Varsó, Budapest felkészül

Szétveri a hazai ingatlanpiacot az áprilisi választás? - Rengeteg a bizonytalanság

Cannes-i seregszemlén mutatják meg magukat a magyar ingatlanfejlesztők

Két nap alatt szétütötték ezeket a befektetéseket - Érdemes már beszállni?

Iránytű 2026-ra: így melegít be az ingatlanpiac a Portfolio Property Warm Upon

A befektetők fele több épületet adna el régiónkban, mint tavaly; a lakások iránti kereslet dominál

Címlapkép forrása: Sín Olivér/CBRE

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kemény üzenet érkezett Washingtonból Ukrajnába: ez az érdekeinket sérti, azonnal hagyják abba!
Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Fordulat érik a lakáspiacon: vége szakadhat a drágulásnak a legnépszerűbb részeken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility