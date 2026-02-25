Ingatlanpiaci kilátások: irodai reneszánsz jöhet, befut az AI-vonat Európába?

A Portfolio-nak Budapesten Vezyridis elmondta, hogy míg az előző időszakot a hozamesés jellemezte, a elkövetkező időszakban inkább jövedelemvezérelt piacra számít, amelyben a bérletidíj-növekedés, a bérleti struktúrák, a befektetéstervezés és a bérlői minőség kerül előtérbe. Mivel változik a hozamtermelés motorja, a szakember tudatos piac- és eszközszelekciót javasol egy olyan környezetben, ahol a tervezést érdemes több forgatókönyvre is elvégezni. A CBRE úgy kalkulál, hogy lehetséges egy alappálya, egy negatív és egy pozitív szcenárió.
Forgatókönyvek és stratégia: drágább finanszírozás mellett is működő terv
- Alappálya: a vámok a jelenlegi szintek körül maradnak.
- Negatív: a kereskedelmi korlátok érdemben emelkednek, a növekedés lassul, az infláció magasabbra kerül.
- Pozitív: a tárgyalások a vámokat a mostani szint alá viszik, ami erősebb növekedést és kedvezőbb kereskedelmi ingatlanpiaci környezetet támogat.
Vezyridis a mai helyzetet az alappálya és a negatív forgatókönyv közé teszi, a pozitívban kisebb bizalma van. (A beszélgetésre még a hétvégi események előtt került sor.) A befektetőknek és a bérlőknek ez azt jelenti, hogy az a jó stratégia, ami akkor is működik, ha
A FINANSZÍROZÁS DRÁGÁBB MARAD, A BÉRleti szerződés megkötése elhúzódik, VAGY A KOCKÁZATI ÉTVÁGY ÁTMENETILEG VISSZAESIK.
Bár 2026 egyes szegmensekben javuló forgalmat és stabilizálódó árazást hozhat, Vezyridis óva int a túlfűtött várakozásoktól.
Nem várok hirtelen fordulatot, piaci boomot, ehelyett inkább óvatos optimizmust, szerintem fokozatos lesz a felépülés
– mondta a szakember.
Makroháttér: vámok, geopolitika és lassú növekedés
Vezyridis a vámmegállapodásokat nem átmeneti tárgyalási taktikaként, hanem olyan eszközként látja, amelyet fel, illetve le lehet tekerni – és épp ezért
tartósan bizonytalanságban tartja a vállalatokat.
Akár érdemben újra emelkednek a vámok, akár a jelenlegi szintek körül maradnak, a gyakorlati hatás hasonló: a bizonytalanság beépült a kilátásokba. A bérlőknél ez gyakran elhalasztott bővítési döntéseket és nehezebben jóváhagyott beruházást jelent, a befektetőknél pedig nagyobb kockázati prémiumot. Mindehhez hozzáadódik a geopolitika. Európa esetében az ukrajnai háború nemcsak biztonságpolitikai kérdés, hanem másodkörös hatásokkal is jár az energiaárak, élelmiszer-infláció, ellátási láncok és fiskális prioritások területén. Vezyridis szerint pontosan ez a bizonytalanság az, ami lassítja az ingatlanpiaci döntéseket:
ha ilyen a környezet, nem igazán terjeszkedik, inkább kivár a piac.
A késlekedés hatása csendes, de erős: gyengíti a bérbeadási lendületet, lassítja a tranzakciós tempót, és akkor is óvatosságban tartja a befektetőket, ha a hosszú távú keresleti fundamentumok önmagukban nem romlanak.
A CBRE alappályája Vezyridis szerint az, hogy a bizonytalanság miatt a cégek elhalasztják a beruházásokat. Európa növekedhet, de csak mérsékelten. A lassuló infláció ugyanakkor segítheti a fogyasztót:
az árnyomás enyhülése alacsony növekedési környezetben is javíthatja a reáljövedelmi pozíciókat.
A korábban megszokott kamatszintek visszatérését viszont nem tartja valószínűnek. A tőkeköltség szerinte magasabb szinteken stabilizálódik, mint korábban. Ingatlanos fordításban: a piac akkor működik jobban, amikor a finanszírozási feltételek kiszámíthatóbbak.
Piaci ciklus, hangulat és árazás: felfelé tart Európa
A CBRE által figyelt indikátorok azt jelzik, hogy
az európai ingatlanciklus egyértelműen megindult felfelé.
Ez azért lényeges, mert az ingatlanciklusok ritkán várják meg a szalagcímeket: mire a makro-bizonytalanság eloszlik, az árazás már elmozdulhat, a hitelezők újra aktivizálhatják magukat és a legjobb eszközöket hamar elkapkodják.
A CBRE befektetői hangulatfelmérése szerint sok szereplő 2026-ban azonos, vagy magasabb tranzakciós aktivitásra számít. A felépülés azonban nem V-alakú: a CBRE 2026-ban ismét növekvő befektetési volument vár, de lassabb ütemben, mint az előző évben.
Vezyridis közben arra is rámutat, hogy a bankok újra szívesebben hiteleznek, a marzsok pedig csökkenő trendet mutathatnak – ez a likviditás, az árképzési „árfeltárás” (price discovery) és a tranzakciós sebesség egyik kulcsösszetevője. Az árazás pedig szorosan összefügg ezzel: a szűkülő bid-ask spreadek és a stabilizálódó értékek tipikusan akkor válnak elérhetővé, amikor van likviditás, kapnak a vállalatok hitelt, és a folyamatos üzletkötések piaci referenciát adnak.
De még egy olyan piacon sem adható el minden, amely megindult felfelé. Arra a kérdésre, hol a legszélesebb a bid-to-ask rés, Vezyridis a nem-prémium irodákat, a nem-prémium kiskereskedelmet, és azokat az eszközöket említette amelyeknek nagy a beruházásigényük. Ezért 2026 egyre inkább kétsebességes piacnak tűnik: a prémium, jól finanszírozható eszközök gyorsabban nyerhetik vissza a likviditást, míg a szerkezetileg kihívásokkal terhelt állomány csak nagyobb diszkonttal – vagy nagyon világos újrapozicionálási tervvel – tud forogni.
Vezyridis szerint az európai kamatok stabilizálódása támogathatja a tőkebeáramlást – nem azért, mert Európa kockázatmentes, hanem mert a relatív feltételek vonzóbbak lehetnek más régióknál.
Szerintem ez segíthet Európának, mert a tőkeköltség az USA-hoz képest alacsonyabb lesz
– mondta. Nincs rajta azonban rózsaszín szemüveg: Európának is megvannak a bizonytalanságai, a választásoktól a szabályozói változásokig. Mégis látszik egy lehetséges relatív előny, ami az alacsonyabb tőkeköltség. „Európa akár nyertes is lehet ebben, én visszafogott optimista vagyok” – zárta. Azt is kiemelte, hogy Európa nem kizárólag a külföldi vevőkre támaszkodik, a jelentős belföldi tőkeállomány stabilizáló erőként hat.
Szektorok és „kulcsüzenetek”: lakhatás, logisztika, kiskereskedelem, irodák, adatközpontok
Amikor a befektetőket arról kérdezik, mit céloznak, a lakhatás és a logisztika továbbra is az élmezőnyben van. Ezekre évek óta hatással van a lakáshiány, a demográfiai nyomás, az e-kereskedelem, és az ellátási láncok újraszervezése. Vezyridis provokatívabb állítása ugyanakkor az irodákról szól: szerinte vannak arra utaló jelek, hogy a szektor visszanyeri a bérlői lendületet még olyan piacokon is, ahol a home office korábban „beágyazottabbnak” tűnt.
Az iroda egyértelműen visszatér
– mondta. „A bérlők azt mondják, többet vannak már bent a munkatársak, mint régen”. Saját tapasztalata alapján a változás kézzelfogható: csúcsnapokon a kihasználtság nagyjából ugyanaz, mint Covid előtt. Megjegyezte, hogy a távmunka elterjedtsége az angolszász világban volt erősebb, míg Dél-Európa hamarabb visszarendeződött,
De még a leginkább hibridre átállt piacokon is a magasabb irodai jelenlét felé mozdul a dinamika.
Az irodapiac egyre inkább minőség- és lokáció kérdése, míg a fenntarthatóság önmagában semmie sem garancia.
Vannak olyan fenntartható épületek, amelyek rossz helyen vannak és ezért nem is teljesítenek jól. Továbbra is a helyszín a kulcs
– tette hozzá.
2026-ban ez kíméletlen szűrő: a rossz helyen lévő eszközök akkor is szenvedhetnek, ha sokat költenek felújításra, míg a jó elhelyezkedésű, megfelelő műszaki színvonalú és jól megközelíthető épületeket még egy óvatosabb gazdaságban is nagyobb kereslet jellemezhet.
A lakóingatlanok kapcsán Vezyridis megemlíti, amit szinte minden európai útján hall: a kínálat és kereslet tartós elcsúszását. „Európa-szerte nagy a kínálati probléma, egyensúlytalanság van. Több városban – például Milánóban, Pozsonyban vagy Prágában" – szerinte a trend mindenhol azonos, a kínálathiány felfelé tolja a bérleti díjakat és az árakat. Hangsúlyozza azonban, hogy létezik egy plafon, ami a megfizethetőség.
A lehetőségek tárháza szerinte széles, de időigényes: tervezési reform, gyorsított engedélyezés, a telekkínálat szélesítése, ösztönzők, állami-magán együttműködések szerepelnek a listán, de ezek közül egyik sem egyszerű és egyik sem azonnali. Az építési költségek és a munkaerőkorlátok nehezítik a kivitelezést, a szabályozói döntések pedig migrációs és regulációs politikai vitákba ütközhetnek. Ennek ellenére szerinte erős érvek állnak a szektorban való befektetés mellett, hiszen erős kereslet találkozik szűk kínálattal.
Ezért gondolom, hogy ez nagy lehetőség. egyértelműen van kereslet, és sokkal több a kereslet, mint a kínálat
– tette hozzá.
A logisztikával kapcsolatban Vezyridis továbbra is konstruktív, de egyre inkább az érdekli, mi tartja likviden az eszközt miközben a bérlői igények szigorodnak és nyílik a prémium/nem-prémium olló. Gyakorlatilag egy hierarchiát ír le: „a lokáció fontos, közel kell lenni közlekedési csomópontokhoz", és a modern logisztika növekvő villamosenergia-igénye miatt az áramellátás is nagyon fontos, amíg a fenntarthatóság súlya szintén nő.
Keresleti oldalon a bérlői óvatosságot a makrobizonytalanságnak és a belső jóváhagyási súrlódásoknak tulajdonítja: még a kiskereskedők vagy gyártók is halaszthatják a bővítést, ha nehezebb a vezetőséggel elfogadtatni a beruházást. Egyes esetekben pedig az történt, hogy bizonyos cégek a Covid alatt túlbővültek. Emiatt a kereslet ugyan stabilizálódhat, de lassabb döntési ciklusra kell számítani.
A kiskereskedelem Vezyridis szerint sok előrejelzőt meglepett. „A kiskereskedelem bebizonyította, hogy ellenállóbb. Pár éve még azt mondták, vége a kiskereskedelmi ingatlanok korszakának”. A piac egyre inkább kettészakad prémium és másodlagos között, és a prémium bevásárlóutcák, prémium bevásárlóközpontok és kényelmi fókuszú retail parkok kerülnek előtérbe. A retail teljesítményét összeköti az irodai sztorival is:
a prémium lokációk profitálnak a visszatérő dolgozókból.
Az AI, az európai ingatlanpiac „joker” témája Vezyridis szerint végső soron energia- és infrastruktúratörténetté fog válni. Európának adatközpontokra lesz szüksége, de a nagy léptékű megvalósításhoz politikai döntések és hálózati megoldások kellenek. Az automatizáció és az AI területén adatközpontokra lesz szükség Európában is: a kontinensen a tervezési és társadalmi vitáknak – a klasszikus „ne az én kertemben” típusú ellenállásnak – szerinte változniuk kell.
Egyszer majd remélhetőleg fenntartható módon fogjuk tudni építeni az adatközpontokat, mert szükségünk lesz rájuk: ha úgy akarunk fejlődni, mint más régiók, ebben a térben is játszanunk kell
– mondta a szakember. „A nagy kérdés az energia” – fogalmazott, és egy szélesebb vitát is felvillantott, amely egyes piacokon más termelési és hálózati beruházások mellett akár a nukleáris energia szerepét is érintheti. A sietség már most egyértelmű: „mindenki AI-ba fektet, de az AI-hoz áram kell”. A kapacitásszűkösség pedig fékezheti a fejlesztést, pedig a nagy szereplők mögött sorban állnak a startupok a kapacitásért.
Vezyridis ezért Arra számít, hogy az energiaellátás tartósan meghatározó téma marad az ingatlanpiacon, de a globális gazdaságban is.
Befektetői olvasatban mindez azt jelenti, hogy kevésbé kell arra várni, hogy kialakuljon a tökéletes tisztánlátás, hanem inkább olyan portfóliók összerakására kell fókuszálni, amelyek több pályát is kibírnak: jövedelemstabil eszközökkel, tartós keresletű piacokon, és olyan üzleti tervekkel, amelyek konzervatív exit-feltételezések mellett is működnek.
- „Óvatos optimizmus” jöhet, nem boom. Vezyridis fő makróüzenete: „lassú növekedés, de növekedés”, amit az enyhülő infláció támogat – ez segítheti a fogyasztást és a jövedelemstabilitást.
- Jövedelemvezérelt ciklusra érdemes árazni. Ha a kamatok magasabb szinten stabilizálódnak, a hozamok inkább cash flow-ból és bérletidíj-tartósságból jönnek, nem széles körű hozamcsökkenésből.
- Tudd, hol a legszélesebb a bid-ask. Nem-prémium irodák, nem-prémium kiskereskedelmi és beruházásigényes eszközök: itt a legnehezebb az árképzés.
- A lokáció nem alku tárgya – különösen irodában. A közlekedési kapcsolatok és a „jó városrész” sokszor fontosabb, mint csupán önmagában a fenntarthatóság fejlesztése.
- Logisztikában ne a bérleti díj legyen az első szűrő. Energia, lokáció, modern specifikáció: ezek tartják a szükségleti piramist. "Ha a díjjal indulsz, elavult ingatlant vehetsz."
- A lakhatást strukturális tényezők támogatják – de politikailag korlátos. A kínálathiány széles körű, de a megfizethetőség és a szabályozás plafont húzhat.
- A kiskereskedelem ellenállóbb, de polarizált. Prémium utcák, domináns központok és anchored szabadidő és élelmiszerüzlet típusú formátumok az erősebbek.
- Európa relatív stabilitása tőkét vonzhat. Egyes európai piacokon segítheti a beáramlást az USA-hoz képest alacsonyabb tőkeköltség és mérsékeltebb volatilitás; a helyi európai tőke pedig stabilizál.
- Az AI egy energia- és infrastruktúra-vezérelt befektetési ciklust jelez. Adatközpontok kellenek, de a hálózati kapacitás és az energiaellátás a szűk keresztmetszet – és ez 2026-on túl is formálhatja az ingatlanpiaci lehetőségeket.
Címlapkép forrása: Sín Olivér/CBRE
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Folytatódik a Planet Budapest 2026 Expo és Konferencia – fókuszban az agrárgazdaság versenyképessége
Szó esett a klímáról, finanszírozásról és a versenyképességről.
Szép csendben eladott 1,2 milliárd dollárnyi devizakötvényt Magyarország
Rábocsátottak a 2035-ös papírra.
Orbán Viktor bejelentette, katonákat vezényelnek a kritikus pontokra Magyarországon
A kormányfő ukrán fegyveres akciókra számít az energiaellátás megzavarására.
Ingatlanpiaci kilátások: irodai reneszánsz jöhet, befut az AI-vonat Európába?
Interjú Tasos Vezyridisszel, a CBRE európai kutatási vezetőjével.
Szinte lehetetlen feladatra vállalkozik egy apró amerikai fegyvergyártó: olyan harci eszközt építenek, amire eddig nem volt példa
Lehet túl nagyot akar markolni a Shield AI?
Vlagyimir Putyin már a magyar gazdaság ütőerének felrobbantásával riogatott
Az FSzB-ülésén beszélt az állítólagos tervekről.
Kiderült, csütörtökön bejelentéseket tesz a kormány!
A kormányülés döntéseiről és fejleményeiről élőben tudósítunk.
Saját nyomozásait hátráltatta az FBI vezetője? Elővették Trump magángépező emberét, aki a hokicsapat öltözőjét is megjárta
Charlie Kirk megölése után is ő okozhatott fennakadást.
Államtagadó ideológiákkal kapcsolatos jogellenes adatkezelés
Érdekes ügyben hozott elmarasztaló határozatot és szabott ki bírságot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). Már a határozat címe is figyelemre méltó: "Államtag
Bitcoin: jön az összeomlás éve?
Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi
Elérkezett a megahőszivattyúk kora?
A fűtési és hűtési szektor ma a globális energiafogyasztás közel 50%-áért felel, de a megahőszivattyúk valódi fordulópontot hozhatnak a távfűtésben.
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés az, hogy akit eddig sem érdekelt a monetáris politika, azt vajon el lehet-e érni az Insta
Megérkezett a 10 éves futamidő a személyi kölcsönöknél: csapda vagy mentőöv az igénylőknek?
A K&H Banknál 8-ról 10 évre, az MBH Banknál pedig 7-ről 8 évre emelkedett a szabad felhasználású személyi kölcsönöknél elérhető maximális futamidő. Az első ránézésre egyszerűnek
Populista félelemkeltés vagy valós kockázat? Állami megfigyelés a digitális jegybankpénzeken keresztül
A digitális jegybankpénzek körüli vita ma már nem technológiai, hanem értékalapú kérdés: a hatékonyság és az adatvédelem közötti egyensúlyról szól.
Bértranszparencia az EU-ban: miért stratégiai kérdés a vállalatirányítás számára?
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2023/970 irányelve, azaz az EU bértranszparencia irányelve az "egyenlő munkáért egyenlő bér" elvének érvényesítését kívánja megerősíteni, elsősor
Rezsicsökkentés segíti a nagy európai fordulatot
Esik a legfontosabb energiahordozók ára, ami egyfajta európai rezsicsökkentésként segíti a kontinens gazdaságát. Ha ehhez még hozzátesszük az uniós államok költségvetési lazítását és a
Itt a pénzeső: most lesz érdemes félretenni
A magyarok kedvenc időszaka ismét elérkezett.
Rég volt ilyen erős éve a Molnak: meddig tarthat ki a lendület?
A számok a jövőről is mesélnek.
Fájdalmas döntések előtt az EU: elszállhat az adósság, borulnak a nagy tervek
Magyarország is érintett.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.