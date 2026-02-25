Ingatlanpiaci kilátások: irodai reneszánsz jöhet, befut az AI-vonat Európába?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Európa kereskedelmiingatlan-piaca a 2026-os évre két, egymással párhuzamos történettel fordul rá. Az egyik a makro: vámok, geopolitika és folyamatosan változó gazdaságpolitika világa, amely óvatossá teszi a vállalati döntéshozatalt, és visszafogja a növekedést. A második ingatlanpiaci és pozitívabb is: több mutató alapján a ciklus már megindult felfelé, ami a CBRE európai kutatási vezetője, Tasos Vezyridis szerint lehetőséget is teremthet azoknak a befektetőknek, akik gyorsan tudnak lépni. Újra felívelőben vannak az irodák is, ahogy a nagy cégek visszarendelik az alkalmazottaikat.

A Portfolio-nak Budapesten Vezyridis elmondta, hogy míg az előző időszakot a hozamesés jellemezte, a elkövetkező időszakban inkább jövedelemvezérelt piacra számít, amelyben a bérletidíj-növekedés, a bérleti struktúrák, a befektetéstervezés és a bérlői minőség kerül előtérbe. Mivel változik a hozamtermelés motorja, a szakember tudatos piac- és eszközszelekciót javasol egy olyan környezetben, ahol a tervezést érdemes több forgatókönyvre is elvégezni. A CBRE úgy kalkulál, hogy lehetséges egy alappálya, egy negatív és egy pozitív szcenárió.

Forgatókönyvek és stratégia: drágább finanszírozás mellett is működő terv

Alappálya : a vámok a jelenlegi szintek körül maradnak.

: a vámok a jelenlegi szintek körül maradnak. Negatív : a kereskedelmi korlátok érdemben emelkednek, a növekedés lassul, az infláció magasabbra kerül.

: a kereskedelmi korlátok érdemben emelkednek, a növekedés lassul, az infláció magasabbra kerül. Pozitív: a tárgyalások a vámokat a mostani szint alá viszik, ami erősebb növekedést és kedvezőbb kereskedelmi ingatlanpiaci környezetet támogat.

Vezyridis a mai helyzetet az alappálya és a negatív forgatókönyv közé teszi, a pozitívban kisebb bizalma van. (A beszélgetésre még a hétvégi események előtt került sor.) A befektetőknek és a bérlőknek ez azt jelenti, hogy az a jó stratégia, ami akkor is működik, ha

A FINANSZÍROZÁS DRÁGÁBB MARAD, A BÉRleti szerződés megkötése elhúzódik, VAGY A KOCKÁZATI ÉTVÁGY ÁTMENETILEG VISSZAESIK.

Bár 2026 egyes szegmensekben javuló forgalmat és stabilizálódó árazást hozhat, Vezyridis óva int a túlfűtött várakozásoktól.

Nem várok hirtelen fordulatot, piaci boomot, ehelyett inkább óvatos optimizmust, szerintem fokozatos lesz a felépülés

– mondta a szakember.

Makroháttér: vámok, geopolitika és lassú növekedés

Vezyridis a vámmegállapodásokat nem átmeneti tárgyalási taktikaként, hanem olyan eszközként látja, amelyet fel, illetve le lehet tekerni – és épp ezért

tartósan bizonytalanságban tartja a vállalatokat.

Akár érdemben újra emelkednek a vámok, akár a jelenlegi szintek körül maradnak, a gyakorlati hatás hasonló: a bizonytalanság beépült a kilátásokba. A bérlőknél ez gyakran elhalasztott bővítési döntéseket és nehezebben jóváhagyott beruházást jelent, a befektetőknél pedig nagyobb kockázati prémiumot. Mindehhez hozzáadódik a geopolitika. Európa esetében az ukrajnai háború nemcsak biztonságpolitikai kérdés, hanem másodkörös hatásokkal is jár az energiaárak, élelmiszer-infláció, ellátási láncok és fiskális prioritások területén. Vezyridis szerint pontosan ez a bizonytalanság az, ami lassítja az ingatlanpiaci döntéseket:

ha ilyen a környezet, nem igazán terjeszkedik, inkább kivár a piac.

A késlekedés hatása csendes, de erős: gyengíti a bérbeadási lendületet, lassítja a tranzakciós tempót, és akkor is óvatosságban tartja a befektetőket, ha a hosszú távú keresleti fundamentumok önmagukban nem romlanak.

A CBRE alappályája Vezyridis szerint az, hogy a bizonytalanság miatt a cégek elhalasztják a beruházásokat. Európa növekedhet, de csak mérsékelten. A lassuló infláció ugyanakkor segítheti a fogyasztót:

az árnyomás enyhülése alacsony növekedési környezetben is javíthatja a reáljövedelmi pozíciókat.

A korábban megszokott kamatszintek visszatérését viszont nem tartja valószínűnek. A tőkeköltség szerinte magasabb szinteken stabilizálódik, mint korábban. Ingatlanos fordításban: a piac akkor működik jobban, amikor a finanszírozási feltételek kiszámíthatóbbak.

Piaci ciklus, hangulat és árazás: felfelé tart Európa

A CBRE által figyelt indikátorok azt jelzik, hogy

az európai ingatlanciklus egyértelműen megindult felfelé.

Ez azért lényeges, mert az ingatlanciklusok ritkán várják meg a szalagcímeket: mire a makro-bizonytalanság eloszlik, az árazás már elmozdulhat, a hitelezők újra aktivizálhatják magukat és a legjobb eszközöket hamar elkapkodják.

Tasos Vezyridis. Forrás: CBRE

A CBRE befektetői hangulatfelmérése szerint sok szereplő 2026-ban azonos, vagy magasabb tranzakciós aktivitásra számít. A felépülés azonban nem V-alakú: a CBRE 2026-ban ismét növekvő befektetési volument vár, de lassabb ütemben, mint az előző évben.

Vezyridis közben arra is rámutat, hogy a bankok újra szívesebben hiteleznek, a marzsok pedig csökkenő trendet mutathatnak – ez a likviditás, az árképzési „árfeltárás” (price discovery) és a tranzakciós sebesség egyik kulcsösszetevője. Az árazás pedig szorosan összefügg ezzel: a szűkülő bid-ask spreadek és a stabilizálódó értékek tipikusan akkor válnak elérhetővé, amikor van likviditás, kapnak a vállalatok hitelt, és a folyamatos üzletkötések piaci referenciát adnak.

De még egy olyan piacon sem adható el minden, amely megindult felfelé. Arra a kérdésre, hol a legszélesebb a bid-to-ask rés, Vezyridis a nem-prémium irodákat, a nem-prémium kiskereskedelmet, és azokat az eszközöket említette amelyeknek nagy a beruházásigényük. Ezért 2026 egyre inkább kétsebességes piacnak tűnik: a prémium, jól finanszírozható eszközök gyorsabban nyerhetik vissza a likviditást, míg a szerkezetileg kihívásokkal terhelt állomány csak nagyobb diszkonttal – vagy nagyon világos újrapozicionálási tervvel – tud forogni.

Vezyridis szerint az európai kamatok stabilizálódása támogathatja a tőkebeáramlást – nem azért, mert Európa kockázatmentes, hanem mert a relatív feltételek vonzóbbak lehetnek más régióknál.

Szerintem ez segíthet Európának, mert a tőkeköltség az USA-hoz képest alacsonyabb lesz

– mondta. Nincs rajta azonban rózsaszín szemüveg: Európának is megvannak a bizonytalanságai, a választásoktól a szabályozói változásokig. Mégis látszik egy lehetséges relatív előny, ami az alacsonyabb tőkeköltség. „Európa akár nyertes is lehet ebben, én visszafogott optimista vagyok” – zárta. Azt is kiemelte, hogy Európa nem kizárólag a külföldi vevőkre támaszkodik, a jelentős belföldi tőkeállomány stabilizáló erőként hat.

Szektorok és „kulcsüzenetek”: lakhatás, logisztika, kiskereskedelem, irodák, adatközpontok

Amikor a befektetőket arról kérdezik, mit céloznak, a lakhatás és a logisztika továbbra is az élmezőnyben van. Ezekre évek óta hatással van a lakáshiány, a demográfiai nyomás, az e-kereskedelem, és az ellátási láncok újraszervezése. Vezyridis provokatívabb állítása ugyanakkor az irodákról szól: szerinte vannak arra utaló jelek, hogy a szektor visszanyeri a bérlői lendületet még olyan piacokon is, ahol a home office korábban „beágyazottabbnak” tűnt.

Az iroda egyértelműen visszatér

– mondta. „A bérlők azt mondják, többet vannak már bent a munkatársak, mint régen”. Saját tapasztalata alapján a változás kézzelfogható: csúcsnapokon a kihasználtság nagyjából ugyanaz, mint Covid előtt. Megjegyezte, hogy a távmunka elterjedtsége az angolszász világban volt erősebb, míg Dél-Európa hamarabb visszarendeződött,

De még a leginkább hibridre átállt piacokon is a magasabb irodai jelenlét felé mozdul a dinamika.

Az irodapiac egyre inkább minőség- és lokáció kérdése, míg a fenntarthatóság önmagában semmie sem garancia.

Vannak olyan fenntartható épületek, amelyek rossz helyen vannak és ezért nem is teljesítenek jól. Továbbra is a helyszín a kulcs

– tette hozzá.

2026-ban ez kíméletlen szűrő: a rossz helyen lévő eszközök akkor is szenvedhetnek, ha sokat költenek felújításra, míg a jó elhelyezkedésű, megfelelő műszaki színvonalú és jól megközelíthető épületeket még egy óvatosabb gazdaságban is nagyobb kereslet jellemezhet.

A lakóingatlanok kapcsán Vezyridis megemlíti, amit szinte minden európai útján hall: a kínálat és kereslet tartós elcsúszását. „Európa-szerte nagy a kínálati probléma, egyensúlytalanság van. Több városban – például Milánóban, Pozsonyban vagy Prágában" – szerinte a trend mindenhol azonos, a kínálathiány felfelé tolja a bérleti díjakat és az árakat. Hangsúlyozza azonban, hogy létezik egy plafon, ami a megfizethetőség.

A lehetőségek tárháza szerinte széles, de időigényes: tervezési reform, gyorsított engedélyezés, a telekkínálat szélesítése, ösztönzők, állami-magán együttműködések szerepelnek a listán, de ezek közül egyik sem egyszerű és egyik sem azonnali. Az építési költségek és a munkaerőkorlátok nehezítik a kivitelezést, a szabályozói döntések pedig migrációs és regulációs politikai vitákba ütközhetnek. Ennek ellenére szerinte erős érvek állnak a szektorban való befektetés mellett, hiszen erős kereslet találkozik szűk kínálattal.

Ezért gondolom, hogy ez nagy lehetőség. egyértelműen van kereslet, és sokkal több a kereslet, mint a kínálat

– tette hozzá.

A logisztikával kapcsolatban Vezyridis továbbra is konstruktív, de egyre inkább az érdekli, mi tartja likviden az eszközt miközben a bérlői igények szigorodnak és nyílik a prémium/nem-prémium olló. Gyakorlatilag egy hierarchiát ír le: „a lokáció fontos, közel kell lenni közlekedési csomópontokhoz", és a modern logisztika növekvő villamosenergia-igénye miatt az áramellátás is nagyon fontos, amíg a fenntarthatóság súlya szintén nő.

Tasos Vezyridis. Forrás: CBRE

Keresleti oldalon a bérlői óvatosságot a makrobizonytalanságnak és a belső jóváhagyási súrlódásoknak tulajdonítja: még a kiskereskedők vagy gyártók is halaszthatják a bővítést, ha nehezebb a vezetőséggel elfogadtatni a beruházást. Egyes esetekben pedig az történt, hogy bizonyos cégek a Covid alatt túlbővültek. Emiatt a kereslet ugyan stabilizálódhat, de lassabb döntési ciklusra kell számítani.

A kiskereskedelem Vezyridis szerint sok előrejelzőt meglepett. „A kiskereskedelem bebizonyította, hogy ellenállóbb. Pár éve még azt mondták, vége a kiskereskedelmi ingatlanok korszakának”. A piac egyre inkább kettészakad prémium és másodlagos között, és a prémium bevásárlóutcák, prémium bevásárlóközpontok és kényelmi fókuszú retail parkok kerülnek előtérbe. A retail teljesítményét összeköti az irodai sztorival is:

a prémium lokációk profitálnak a visszatérő dolgozókból.

Az AI, az európai ingatlanpiac „joker” témája Vezyridis szerint végső soron energia- és infrastruktúratörténetté fog válni. Európának adatközpontokra lesz szüksége, de a nagy léptékű megvalósításhoz politikai döntések és hálózati megoldások kellenek. Az automatizáció és az AI területén adatközpontokra lesz szükség Európában is: a kontinensen a tervezési és társadalmi vitáknak – a klasszikus „ne az én kertemben” típusú ellenállásnak – szerinte változniuk kell.

Egyszer majd remélhetőleg fenntartható módon fogjuk tudni építeni az adatközpontokat, mert szükségünk lesz rájuk: ha úgy akarunk fejlődni, mint más régiók, ebben a térben is játszanunk kell

– mondta a szakember. „A nagy kérdés az energia” – fogalmazott, és egy szélesebb vitát is felvillantott, amely egyes piacokon más termelési és hálózati beruházások mellett akár a nukleáris energia szerepét is érintheti. A sietség már most egyértelmű: „mindenki AI-ba fektet, de az AI-hoz áram kell”. A kapacitásszűkösség pedig fékezheti a fejlesztést, pedig a nagy szereplők mögött sorban állnak a startupok a kapacitásért.

Vezyridis ezért Arra számít, hogy az energiaellátás tartósan meghatározó téma marad az ingatlanpiacon, de a globális gazdaságban is.

Befektetői olvasatban mindez azt jelenti, hogy kevésbé kell arra várni, hogy kialakuljon a tökéletes tisztánlátás, hanem inkább olyan portfóliók összerakására kell fókuszálni, amelyek több pályát is kibírnak: jövedelemstabil eszközökkel, tartós keresletű piacokon, és olyan üzleti tervekkel, amelyek konzervatív exit-feltételezések mellett is működnek.

„Óvatos optimizmus” jöhet, nem boom. Vezyridis fő makróüzenete: „lassú növekedés, de növekedés”, amit az enyhülő infláció támogat – ez segítheti a fogyasztást és a jövedelemstabilitást. Jövedelemvezérelt ciklusra érdemes árazni. Ha a kamatok magasabb szinten stabilizálódnak, a hozamok inkább cash flow-ból és bérletidíj-tartósságból jönnek, nem széles körű hozamcsökkenésből. Tudd, hol a legszélesebb a bid-ask. Nem-prémium irodák, nem-prémium kiskereskedelmi és beruházásigényes eszközök: itt a legnehezebb az árképzés. A lokáció nem alku tárgya – különösen irodában. A közlekedési kapcsolatok és a „jó városrész” sokszor fontosabb, mint csupán önmagában a fenntarthatóság fejlesztése. Logisztikában ne a bérleti díj legyen az első szűrő. Energia, lokáció, modern specifikáció: ezek tartják a szükségleti piramist. "Ha a díjjal indulsz, elavult ingatlant vehetsz." A lakhatást strukturális tényezők támogatják – de politikailag korlátos. A kínálathiány széles körű, de a megfizethetőség és a szabályozás plafont húzhat. A kiskereskedelem ellenállóbb, de polarizált. Prémium utcák, domináns központok és anchored szabadidő és élelmiszerüzlet típusú formátumok az erősebbek. Európa relatív stabilitása tőkét vonzhat. Egyes európai piacokon segítheti a beáramlást az USA-hoz képest alacsonyabb tőkeköltség és mérsékeltebb volatilitás; a helyi európai tőke pedig stabilizál. Az AI egy energia- és infrastruktúra-vezérelt befektetési ciklust jelez. Adatközpontok kellenek, de a hálózati kapacitás és az energiaellátás a szűk keresztmetszet – és ez 2026-on túl is formálhatja az ingatlanpiaci lehetőségeket.

Címlapkép forrása: Sín Olivér/CBRE

