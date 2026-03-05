Majdnem eladták a legendás épületet, de jött a csavar: nagyot léptek a Corvin Palace tulajdonosai

A Corvin története egyszerre budapesti és európai léptékű: Párizs, London és Berlin nagyáruházai után a budapesti épület is a világvárossá válást szimbolizálta a magyar fővárosban. Az épület fénykorában tömegek fordultak meg itt, az áruház nagyjából hárommillió vásárlót vonzott évente – az nemcsak kereskedelmi központként működött, hanem a városi élet egyik látványos találkozópontjaként is.
Az épület 1925-1926 között készült, és bár építésekor a szecesszió volt divatban, mégis a korabeli trendekkel szembe menve neoklasszikus stílusban valósult meg. Műszaki értelemben kifejezetten haladó szemléletet képviselt, hiszen korai vasbeton megoldások is megjelentek benne, akárcsak több nyugat-európai példában, vagy éppen az Andrássy úti Párizsi Nagyáruház esetében – ezt már Orning Olivér építész, a Minimalismo ügyvezetője mondta el az épület bejárásán.
Az áruház a korabeli beszámolók szerint 1926. március 1-jén nyitotta meg kapuit a Blaha Lujza téren. A nagyáruház 1931-ben országos szenzációt keltett, amikor itt adták át Magyarország első mozgólépcsőjét. A II. világháború azonban a Corvint sem kímélte: a források alapján 1944 végén, karácsony környékén tűz pusztította, az áruház bezárt, és később részben helyreállították. A ház arculatát pedig évtizedekre megváltoztatta az 1967-ben felhelyezett alumínium homlokzati burkolat is, amely a korszak modernizációs logikáját követte, ugyanakkor hosszú időre eltakarta az eredeti, díszes homlokzatot.
A burkolat mögött az áruház éveken át üzemelt, de a rendszerváltással és a plázák megjelenésével a népszerűsége visszaesett, majd 2001-ben a Balogh család tulajdonába került – csakúgy, mint a nyugati téri Skála Metró. Balogh Viktor felidézte, hogy az édesapja egy ponton el akarta adni az épületet, végül azonban lebeszélték róla, és a család inkább a hosszú távú megújulás mellett döntött.
A városszerkezet átalakulása is nyomot hagyott a környezeten, hiszen a metróépítés miatt a Népszínházat lebontották, a környék pedig új közlekedési logikához igazodott. Az alumíniumburkolat felhelyezése során keletkezett kár és rombolás mértéke pedig csak akkor vált láthatóvá, amikor 2018-ban végül eltávolították és előkerült az eredeti homlokzat, illetve ami maradt belőle. A 2010-es években egy átfogó városfejlesztési program részeként elindult a tér megújítása, 2021-ben pedig megkezdődött a Corvin Palace teljes körű felújítása.
A Corvin műemléki épület, ezért a fejlesztésnél a hagyománytisztelet és a korszerűség egyszerre volt szempont.
A régi áruház szinte minden négyzetcentiméterét fel kellett újítani,
ami úgynevezett shell-and-core rendszerben történt, vagyis az alapstruktúra megújítása után a belső terek kialakítása már célzott funkciók szerint történhetett és történik éppen most.
A projekt iránya a piaci helyzet miatt is többször változott: amikor 2019-ben először felvázolták az épület hasznosítását, még dübörgött az irodapiac, majd beütött a Covid. Felmerült a szállodai hasznosítás, csakhogy erre a finanszírozó bankok nem adtak hitelt, és maradt az irodai funkció. A teret azonban az irodapiac zsugorodásával három évig nem tudták kiadni, ami végül mégis egy jobb forgatókönyv felé terelte a fejlesztést.
Utóbb a szállodai hasznosítás mellett tette le a voksát a testvérpár, és ennek a döntésnek a létjogosultságát jól jelzi, hogy a hoteltender váratlanul erős érdeklődést hozott: két hét alatt 32 lánc jelentkezett. A kiválasztott üzemeltető a Ruby lett, amely a „lean luxury” kategóriát képviseli, vagyis a négycsillagos szintet letisztult, hatékony működéssel és rövidebb, jellemzően 2-3 éjszakás tartózkodásokra optimalizált koncepcióval párosítja.
A kereskedelmi egységek mellett korábban megnyílt a nevével a régen itt üzemelő szórakoztató központot és mozit idéző Apollo Art Gallery, és tavaly szeptemberben a Time Out Market. A tervek szerint idén év végén pedig megnyitja kapuit a 181 szobás Ruby Hotel - szállodareggelit kínál majd, ebéd és vacsora nélkül, ami különösen jól illeszkedik a házba érkező Time Out Market gasztro- és közösségi kínálatához.
Az épület teljes megújulására az teszi majd fel a koronát, amikor megépül
a közel 800 négyzetméteres, 450 fő befogadására alkalmas, étteremmel működő tetőterasz
is az egykori legendás Corvintető helyén, amely várhatóan a város legnagyobb ilyen jellegű vendéglátóhelye lesz. Ennek egyelőre az engedélyeztetési folyamata zajlik.
A környezet múltjából a feltárások során több különlegesség is előkerült: az Europeumot és a Corvin Palace-t például régen alagút kötötte össze, amit sajnos már elbontottak. Az épület belső tereiben is akadnak izgalmas részletek: a felülvilágítós, két héjú tetőszerkezet egyszerre ad karaktert és természetes fényt a Time Out Marketnek, az eredeti mozaikcsempés burkolatot pedig meghagyták az emeletre vezető lépcsőházban.
A ház történetének rétegei sokszor meglepőek, a posta galambkeltetőjének emléke például ugyanúgy hozzátartozik a legendáriumhoz, mint a mai, újragondolt és a frissen vágott tetőablakoknak köszönhetően világos Ruby lobby.
Címlapkép forrása: Pécsi György / Time Out Market Budapest
