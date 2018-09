Élményközpontot csinál az MNB a Postapalotából

Az 1924-ben, Sándy Gyula tervei alapján épült egykori Postapalota, mely túlélte Budapest ostromát is, jellegzetes szecessziós stílusjegyeit megőrizve születik újjá és új, modern funkcióival várhatóan 2020-ban meg-nyitja kapuit a széles közönség előtt.A Pénzmúzeumba látogatók az élményalapú ismeretterjesztés jegyében ismerkedhetnek meg a bankolás, válság, tőzsde, aranyfedezet, monetáris politika, kereskedelem, piac, tőke és még sok más olyan fogalom jelentésével, amiket nap mint nap hallunk, de csak kevesen tudnák elmagyarázni, mit is jelentenek valójában.Az MNB élményközpontjában nem szemlélőként, hanem a kiállítás részeseként tapasztalhatják meg az ide látogatók, hogy a gazdaság egy átlátható és megérthető logikus rendszer, amelynek működtetésében minden ember, minden egyes nap részt vesz.A jegybank elindította látogatóközpontjának honlapját a penzmuzeum.hu oldalon, ahol már az építkezés ideje alatt is megtalálhatóak a látványtervek és minden hasznos tudnivaló.