10 éve nem volt ilyen éves teljesítmény: több százezer négyzetméternyi új irodát adtak át

Dr. Takács Ernő portfolióért felelős vezérigazgató-helyettes WING Zrt., (Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK), elnök) Dr. Takács Ernő a budapesti államigazgatási főiskolán végzett igazgatásszervezőként és szakigazgatás-szervezőként, majd a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen doktorált jogászként. A magyar ingatlanszektor elismert...

Ingatlanbefektetési körkép

450 millió eurót tesz ki az irodapiac,

735 milliót a kiskereskedelmi ingatlanpiac,

70 milliót az ipari,

45 millió eurót a hotel és egyéb fejlesztések.

Iroda- és ipari ingatlanpiac

A 12 havi új kínálat 2009 óta a legjelentősebb eredmény, több mint 250 000 négyzetméterrel.

Példátlanul kiemelkedőnek nevezte az elmúlt három év teljesítményétIlyen hosszú ideig, ennyire magas volumen soha nem volt még a magyar befektetési piacon, és a kilátások továbbra is kedvezőek.A CBRE által 2018 októberéig mért 1,3 milliárd eurós befektetett volumenből:A kiskereskedelmi ingatlanbefektetések piacát több nagy tranzakció hajtotta, több nagy bevásárlóközpont értékesítésére is sor került.A legnagyobb üzlet a Mammut értékesítése volt, hasonlóan jelentős volt a MOM Park komplexum-tranzakció. A harmadik negyedévi ingatlanpiaci befektetés elérte a 790 millió eurót, ez a második legerősebb negyedéves teljesítmény a 2007-es negyedik negyedévi rekordja után. A CBRE közel 20 tranzakciót regisztrált, szokatlanul magas, 46 millió eurós átlagos tranzakciómérettel. Ennek alapján az első háromnegyedéves volumen 1,1 milliárd eurót tett ki, a CBRE szerint az éves befektetési volumen 1,6-1,7 milliárd euró körül alakulhat a tavalyi 1,8 milliárdos forgalom után. Ilyen hosszantartó magas volumen még nem volt megfigyelhető, csak 2007-ben volt egy egyszeri kiugrás.A befektetők érdeklődésével párhuzamosan igen erőteljes maradt az bérleti kereslet is. A harmadik negyedévi nettó abszorpció a legdinamikusabb időszakot jelzi 2011 óta. Az új bérbeadás 89 200 négyzetmétert tett ki, míg a megújítások további 22 200 négyzetmétert értek el. A 12 havi bérbeadás elérte a 361 000 négyzetmétert, ami 3 százalékos növekedést jelent a megelőző éves időszakhoz képest. Az üresedési ráta 7,4 százalékra csökkent a CBRE számítása szerint.A negyedik negyedévben várhatóan további 64 500 négyzetmétert adnak át a piacon, hat épületben. 2019-ben a CBRE előrejelzése szerint 91 400 négyzetméter új irodaterület jelenik meg a piacon, és bár összesen 480 100 négyzetméter áll építés alatt, elképzelhető, hogy számos projekt átadása időben eltolódik.Az ipari ingatlanok piacán az átlagos üresedési ráta nagyjából változatlan maradt, negyedéves összehasonlításban 0,2 százalékponttal 3,7 százalékra esett, ami 1,8 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel korábbi szintnél. A negyedév végén összesen 76 200 négyzetméter ipari ingatlan volt 41 építményben. A piacot továbbra is bérletmegújítások határozták meg, az időszak négy legnagyobb ügyletében. A 12 havi 246 900 négyzetméteres bérbe adott mennyiség 2008 óta a legmagasabb, és 12 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit.A bérleti díjak hosszú ideje tartó emelkedése most sem állt meg, ahogyan várhatóan a jövő év elején sem fog. Budapesten a III. negyedév végén az irodapiaci kínálati átlagár az 'A' kategóriában négyzetméterenként elérte a 14,2 eurót (4600 forint) havonta, ami 5 százalékkal magasabb, mint egy éve. Az épülő projektekben a kínálati bérleti díj érdemben magasabb volt, mint a meglévő házakban, azonban ez az olló záródik, emelkedik a meglévő épületek bérleti díja is. Az látható, ami a lakáspiacon: az új kínálati ár húzza fel a régit. A belváros felértékelődése különösen látványos a 20 euró (6400 forint) fölötti négyzetméterenkénti havi bérleti díjakkal, az új belvárosi kínálatra pedig a 23-25 eurós (7400-8000 forint) bérleti díj a jellemző.