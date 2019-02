A budapesti irodapiac titkai - Ilyen összehasonlítást ritkán tesznek közzé

A tavalyi évben a bruttó bérbeadás volumene meghaladta az 535 ezer négyzetmétert és 230 ezer négyzetméternyi új iroda került a piacra. Az üresedési ráta a harmadik negyedévi rekord alacsony szint után 0,9 százalékponttal 7,3 százalékra emelkedett, de még ez is alacsony értéknek mondható. Az egyes alpiacok között ugyanakkor például a Telekom költözése is fontos változásokat okozott, aminek következtében a dél-budai alpiacon jelentős mennyiségű iroda ürült meg, 10 százalék fölé lökve az ottani üresedést.

Részletekért kattints a képre!

Save the date! Május 8-án kerül megrendezésre az FM & Office konferencia, ahol kiemelten foglalkozunk az irodapiacot érintő aktuális témákkal és kérdésekkel, különösen a tervezés, fejlesztés, üzemeltetés során megjelenő legújabb technológiai megoldásokkal. Jelentkezz most, Extra Early Bird áron! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Emelkedő bérleti díjak, csökkenő hozamok

Az állomány bővülése is folyamatos, de úgy tűnik, a Váci úti irodafolyosó első helyét semmi sem veszélyezteti, ahol a most zajló építkezések átadásával a teljes állomány pár éven belül meghaladhatja az 1 millió négyzetmétert. Volumenben a Pest Központi alpiac stabilan tartja második helyét, bár vannak elemzések, amelyek ezt egy északi és egy déli alpiacra bontva vizsgálják. Az előbbi kettő, és az agglomeráció alpiacát kivéve az összes többi terület állománya 300 és 500 ezer négyzetméter között mozog, ami még így is többszörösen meghaladja a legnagyobb vidéki városok irodapiacát.A legkevesebb iroda az agglomerációban található, ahol mintegy 130 ezer négyzetmétert tesz ki az állomány, ennek ellenére a legtöbb szabadon elérhető irodaterület is itt van. A 38 százalékos üresedés azt jelenti, hogy nagyjából 50 ezer négyzetméter áll szabadon, ami minden más alpiacnál magasabb érték.A bérleti díjakban az erősödő kereslet folyamatos húzza felfelé az árakat, aminek hatására 2018 decemberében a Belvárosban 24,5 eurót tett ki egy négyzetméter iroda átlagos havi bérleti díja. Ezzel fordított arányban a hozamszintek itt a legalacsonyabbak, alig haladva meg az 5 százalékot. Buda Központban 16,5, a Váci úti folyosón pedig 15,5 euró a jellemző bérleti díj, míg az Agglomeráció alpiacon mindössze 10,5 eurót tesz ki. A hozamok az előbbi két alpiacon valamivel 6 százalék felett vannak, míg utóbbiban még most is meghaladják a 8 százalékot.

Hegedűs Orsolya MRICS Associate, RICS Registered Valuer, Head of Advisory & Head of Research Budapest Cushman & Wakefield Hegedűs Orsolya a Cushman & Wakefield budapesti irodájának Valuation Associate kollégája, és a tanácsadási, valamint piackutatási részleg vezetője. Több mint 18 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik ingatlanértékelés... Tovább »

"Ami a piac jövőjét illeti nincs okunk a pesszimizmusra. A budapesti ingatlanpiac a konjunktúra időszakában van, az év végi számok is ezt mutatják: több mint 530 ezer négyzetméternyi kereslet mellett 345 ezer négyzetmétert tudott a piac felszívni. Ilyen szinteket eddig még nem láttunk Budapesten, sőt ez a régióban is kivételesen magasnak számít" - mondta el, akinek piaci meglátásait az alábbi interjúban olvashatjuk: