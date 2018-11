A fenntarthatóság a tervezési koncepció alapja

R.A.: 2011-ben abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy részt vehettem a 'Budapest 2030 - Hosszú távú városfejlesztési koncepció' elkészítésében, melyen több mint 50 szakértővel közösen két évig dolgoztunk. Ennek részeként egy olyan energetikai és klímakutatásokra épülő cselekvési tervet állítottunk össze, amely Budapest élhetőbbé tételét hivatott előkészíteni. Ez a városfejlesztési stratégia körvonalazott több olyan projektet, amelyek fejlesztése azóta elkezdődött. Bár elfogadását követően évekig nem lehetett hallani a 'Budapest 2030 stratégia' mint átfogó városfejlesztés terv végrehajtásáról, bízom benne, hogy 2020-hoz közeledve ez a stratégia ismét előtérbe kerül, és a különböző fejlesztések egy egységes vízió részeként valósulhatnak meg, és egy élhetőbb, a klímaváltozás hatásaival szemben ellenállóbb várossá .

P.G.: A Property Investment Forumon megjelenő projektek közül a kelenföldi városfejlesztés áll hozzánk a legközelebb, hiszen a Budapest ONE irodaházat és az ETELE Plazát is cégcsoportunk tervezte. Az előbbi egy önmagában is grandiózus, ikonikusnak szánt irodaépület, utóbbi pedig Buda legnagyobb bevásárló- és szórakoztató központja lesz, mindkét beruházás kivitelezés alatt áll. Komoly szakmai kihívás, ugyanakkor nagy megtiszteltetés ezeken az épületeken dolgozni, hiszen meghatározó elemei lesznek a rohamosan fejlődő újbudai régiónak.R.A.: Ugyanakkor a Liget Projekthez is szoros a kapcsolódásunk, hiszen a volt Közlekedési Múzeum épületének rekonstrukciója is a mi terveink alapján készül, mely a Magyar Innováció Házának ad majd otthont. S bár nem a Liget Projekt része, de a helyszín miatt szorosan kapcsolódik hozzá a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztése, ahol a Pannon Park és azon belül a Biodóm épületét is cégcsoportunk tervezi. Utóbbi európai kategóriadíj jelölt az idei International Property Awardson, valamint a Budapest ONE és az Etele Plaza is komoly elismeréseket nyertek a nemzetközi ingatlanszakmai díjon.P.G.: Minden épületünknél arra törekszünk, hogy fenntartható megoldásokat alkalmazzunk, ez nálunk nem egy plusz hozzáadott érték, hanem a tervezési koncepció alapja. Az egyes projekteknél ez elsősorban az energiafelhasználás terén mutatkozik meg. Azt szeretnénk elérni, hogy az általunk tervezett épületek ne csak megfeleljenek a közel nulla energiaigényű követelményeknek, hanem túl is teljesítsék azokat, valamint hogy a fenntarthatósági szimulációknak, analíziseknek és optimalizációnak köszönhetően a lehetőségekhez képest minimalizált fenntartási igényű épületek legyenek. A fenntarthatóság valójában nem cél, hanem eszköz az élhetőbb környezet megteremtésére, és ehhez nem elég, ha az egyes épületek jól teljesítenek ezen a téren. Az átfogó szemlélet itt is fontos, az épületeket egy városi rendszer részeként kell kezelni, és a teljes rendszernek fenntarthatóan kell működnie. Erre a Property Investment Forum Grandiózus projektek szekciójában bemutatásra kerülő fejlesztések rendkívül jó lehetőséget biztosítanak, hiszen az ilyen városi léptékű, egy fejlesztő által irányított beruházásoknál mindenképpen megadatik a lehetőség, hogy az épületek rendszerré összekapcsolt hálózatokban sokkal hatékonyabban működjenek mint az egyedi épületek. Éppen ezért igen nagy is ezen fejlesztők felelőssége az adott városrész rövid és hosszú távú élhetősége szempontjából egyaránt.R.A.: Nálunk a tervezést mindig komoly kutatások előzik meg, amely munkát a P-RP fenntarthatósági stratégiai partnere és szolgáltatója, az ABUD támogatja. Ezek a kutatások, mint például az Európai Unió megbízásából készült COMBI projekt - amelynek során több országban végzett méréseken és számításokon keresztül a fenntartható építészeti intézkedések és megoldások járulékos pozitív hatásait számszerűsítettük - elősegítik a fenntartható megoldások rendszer szintű alkalmazását.