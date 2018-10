A Goldman Sachs nagy üzletet kötött Magyarországon

A hírek szerint a dél-budai alpiacon lévő, 2003-ban épült, de az idei évre megújult Science Park egy 30,5 ezer négyzetméteres tranzakció volt. A vételár egyelőre nem nyilvános, de vélhetően a manapság elfogadott 6-7% közötti hozamszinten (vélhetően inkább a sáv tetejéhez közelebb) került értékesítésre az ingatlan. Mivel rengeteg ismeretlen tényező van (pontos kihasználatlanság, átlag effektív bérleti díj, stb.) a tranzakcióban ezért nehéz közel pontos becslést adni, de az ismert információkkal kalkulálva nagyságrendileg 55 millió euró körül lehetett a vételár.Az irodaházban, a hirdetési adatok alapján, 12-14 euró között lehet egy négyzetméter irodát bérelni havonta, ám jelenleg mintegy 17,5-18,5 ezer négyzetméter közötti terület áll szabadon. Ennek az információnak némileg ellentmond Varga Judit MRICS, a CBRE irodaügynökségi vezetőjének júniusi nyilatkozata, ahol azt mondta "a Science Park irodaházban hamarosan befejeződnek a felújítási munkálatok, így a dél-budai irodapiacon a jövőben is betölti informatikai és technológiai központ szerepét, ráadásul a fennmaradó 12 ezer négyzetméter szabad A-kategóriás irodaterület egyedülálló lehetőség mind ezen az alpiacon, mind Budapesten."Júniusban új bérlők érkezéséről is be tudtak számolni. A Science Parkot választotta az AVL Autokut, a Flex, a Hydro Extrusion Hungary és a Solvo Biotechnology, akik cégek több mint 4300 négyzetmétert bérelnek.A CBRE, mint az ingatlan exkluzív bérbeadó ügynöksége az eladót képviselte a tranzakcióban, míg a Cushman and Wakefield a vevőt, vagyis az új tulajt, azaz a Goldman Sachs-ot.A Science Park "A" kategóriás irodaház, amely két fázisban került átadásra - A és B épületrész. Mindkét épület 3-3 szárnnyal rendelkezik, amelyek területileg összeköthetők egymással, illetve alaprajzuknak köszönhetően alkalmasak mind egyterű, mind tagolt irodatípusok kialakítására. A Science Park 3 szintes, 399 férőhelyes mélygarázzsal rendelkezik.