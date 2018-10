A japán piacon gyűjt finanszírozást a cseh ingatlantulajdonos

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most early bird áron! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A jen alapú kötvények kibocsátásával a CPI már a japán kötvénypiacról is gyűjthet finanszírozást.elmondta, hogy várják a japán befektetőkkel való együttműködést a következő hónapokban, ennek fontos része a kötvénypiacra való belépés.A cég hazai portfóliójában több kiskereskedelmi ingatlan és irodaház is van, tavaly vásárolta meg többek között a budapesti Pólus és Campona bevásárlóközpontokat, fejlesztik a 15,5 ezer négyzetméteres Balance Hall irodaházat, valamint a VIII. kerületi Arena Corner Irodaház is a CPI tulajdonába tartozik.Novemberben a Property Investment Forumon többek között arról is beszélgetnek a szakértők, hogy mi érdekli leginkább a befektetőket és milyen hatással lehet a több százezer négyzetméternyi új iroda érkezése a hazai a piacra.