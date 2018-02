A piac, ami hatással van az egész ország gazdaságára, mégis alig ismerjük

Bár az ingatlanfejlesztéshez képest kevésbé látványos, mégis legalább olyan fontos az ingatlan-üzemeltetéssel foglalkozó cégek feladata. Az FM aktuális kérdéseivel és kihívásaival is foglalkozik a 2018. április 19-én megrendezésre kerülő FM & Office 2018 konferencia, ahol többek között szakmai előadóként a Strabag Property and Facility Services Zrt. is jelen lesz. ÁTTEKINTÉS

Vágó László vezérigazgató STRABAG Property and Facility Services Zrt. Vágó László a STRABAG Property & Facility Services Zrt. vezérigazgatója. Jelenlegi pozícióját 2005 óta tölti be, előtte a Magyar Telekom ingatlan igazgatója volt. Felsőfokú tanulmányait Budapesten a Külkereskedelmi... Tovább »

A tanulmányhoz, amely szerint a 2017-2020 közötti időszakra 3,2 százalékos évenkénti növekedési tendencia várható, 37 hazai vállalat biztosított közvetlenül adatokat. A legnagyobb szolgáltatási csoport az infrastrukturális szolgáltatásoké (48%), melyet a műszaki üzemeltetési szolgáltatások (37%), valamint a kereskedelmi ingatlankezelési szolgáltatások (15%) követnek. Az infrastrukturális szolgáltatásokon belül az őrzés-védelem (35,5%), valamint a takarítás (34,3%) adják a legnagyobb arányú egyedi szolgáltatást. A piac legnagyobb szereplője 2,2 százalékos részesedéssel továbbra is a Strabag Property and Facility Services Zrt., ami éves szinten 14,8%-os növekedési ütemet ért el."Nagyon fontosnak tartom, hogy a magyar gazdaság ingatlan-üzemeltetési szektoráról is elkészült egy független, tényeken és számadatokon alapuló piacelemzési tanulmány, mely nemcsak a cégek közötti árbevételi és növekedési rangsort, hanem az ingatlan-üzemeltetési piac fejlődését és trendjeit is bemutatja." - nyilatkoztaA piac koncentrációja még csekély, melyet az is alátámaszt, hogy a 10 legnagyobb cég a piac méretének csak 12,5 százalékát teszi ki. A kiszervezett ingatlan-üzemeltetési szolgáltatások piacának a tanulmány szerint bőven van még növekedési potenciálja Magyarországon, mivel ezen szolgáltatások részaránya a nyugat-európai országokban sokkal magasabb (több mint 50%), mint a kelet-európai és magyar piaci részarány (32%). A tendencia egyértelműen a további outsourcing irányába mutat.