Akár egy hónapra is lehet irodát bérelni a dél-budai projektben

dr. Erdei Sándor elnök-vezérigazgató DBH Group

Csuhay Borbála MRICS értékesítési és vagyonkezelési igazgató Property Market Kft.

A magyar és román szolgáltatott irodapiac szereplőjeként a DBH Serviced Office jelenleg "A" kategóriás irodaházakban, 6700 négyzetméteren, mintegy 500 munkaállomást kínál ügyfelei számára."A közép-kelet-európai térségben a szolgáltatott irodák bérbeadása esetén még mindig a lokáció jelenti az elsődleges versenyelőnyt a szolgáltatók számára. A budapesti irodapiac egyik fő ütőerét jelenleg a dél-budai folyosó jelenti. A szolgáltatott irodák népszerűsége továbbra is töretlen hazánkban, a XI. kerületben található szolgáltatott irodánk 100%-os kihasználtsággal működik már évek óta. Ezek alapján egyértelmű volt számunkra egy újabb DBH Serviced Office megnyitása a budai oldalon, a most épülő BudaParton"- mondta elAz 54 hektáros BudaPart városnegyed megalkotása során a legfrissebb nemzetközi irodapiaci trendek is fontos szempontot képviseltek. A DBH Group és a fejlesztő Property Market együttműködésével az első irodaépület 2019-es átadásakor egy közösségi szemléletű, rugalmas bérleti konstrukcióban működő szolgáltatott iroda megoldás válik elérhetővé a budai ingatlanpiacon. "A BudaPart infrastruktúrája lehetőséget biztosít a most induló kis-és középvállalatok, start-upok számára is. Egyedi iroda-, tárgyalóbérlet, valamint személyre szabott szolgáltatásaink az olyan egyszemélyes vállalkozások - például kreatív műhelyek - számára is megoldást kínálnak, amelyeknek csupán egy-egy tárgyaláshoz vagy workshophoz van szüksége teremre" - folytattaA BudaPart mintegy 30 épületből, 15 lakó- és 14 irodaházból, továbbá egy hotelből álló városnegyed lesz, a projekt első ütemének részeként négy lakóépület mellett a több mint 20 000 négyzetméter bérelhető területtel rendelkező, LEED Gold/BREEAM minősítésű BudaPart GATE irodaház várhatóan 2019 év végén kerül átadásra. Az épületnek jelenleg 40%-os a bérbeadottsága, de hamarosan további bérlőik is bemutatásra kerülhetnek, a bérbeadó ügynökségek (Cushman & Wakefield, Eston) jelenleg is több érdeklődővel tárgyalnak a még szabad, rugalmasan alakítható terekre.Jövőre már 1000 fő élhet és dolgozhat az új városnegyedben, valamint 2021-re várhatóan elkészül az olajipari vállalat saját beruházásában készülő 120 méteres, 28 emelet magas, 86 ezer négyzetméteres MOL Campus is, amely újabb 2500 munkavállalónak biztosít új környezetet."A BudaParton tapasztalható tartósan magas keresletet részben a közkedvelt dél-budai elhelyezkedésnek, a mindössze 3,5 kilométerre található belvárosnak, a vízpart nyugalmának és a szintén rekreációs lehetőséget kínáló, gondozott parkoknak tudhatjuk be. Az elmúlt években felerősödött a bérlők törekvése arra, hogy az új generációk által már-már elvárásként megfogalmazott munkahelyi körülményeket biztosítsa, ezzel magához vonzza és megtartsa a tehetségeket" - tette hozzá

Forrás: BudaPart

Forrás: BudaPart