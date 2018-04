Átalakítja az ingatlanpiacot a digitalizáció?

Vágó László vezérigazgató STRABAG Property and Facility Services Zrt. Vágó László a STRABAG Property & Facility Services Zrt. vezérigazgatója. Jelenlegi pozícióját 2005 óta tölti be, előtte a Magyar Telekom ingatlan igazgatója volt. Felsőfokú tanulmányait Budapesten a Külkereskedelmi... Tovább »

A digitalizáció minden üzleti vezető számára egyszerre lehetőség és kockázat. Az időtényezőnek, az időzítésnek óriási a szerepe: számít, hogy mikor kezdünk hozzá az üzletünk átgondolásához és megújításához a digitális platformon. A Strabag PFS a tavalyi közel 18 milliárd forintos árbevételét, valamint ügyfelei számát tekintve is piacvezető, ami nagy felelősséggel jár. Piaci mozgásainkat, fejlesztéseinket és megnyilatkozásainkat a szakma kitüntetett figyelemmel kíséri, és elvárja tőlünk, hogy olyan jövőképpel rendelkezzünk, amelyet érdemes figyelembe venni a stratégiai döntések meghozatalakor. Úgy látjuk, hogy szegmensünk meghatározó szereplői itthon és külföldön egyaránt tisztában vannak azzal, hogy eljött a digitalizáció ideje, de egyelőre még nincsenek felkészülve a cselekvésre.Egy tavaly készített nemzetközi kutatás szerint az ingatlanszektor képviselői a digitális és technológiai innovációra mint lehetőségre tekintenek: a válaszadók 82 százaléka nyilatkozott így, és 92 százalék biztos abban, hogy a digitális és technológiai változások hatással lesznek az üzletére. Ugyanakkor mindössze 34 százalékuk rendelkezik az egész vállalatra kiterjedő digitális stratégiával, olyan stratégiai tervvel, amely a vállalat egészét átvezeti a digitális transzformáció folyamatán. Számunkra most az a legfőbb kihívás, hogy minél gyorsabban és mélyebben megértsük a digitalizációban rejlő lehetőségeket, és folytassuk a digitális transzformációt.Egyetértek, a munkaerőhiány a mi szegmensünkben is egyre növekvő probléma, a bérek elszabadultak, a munkavállalók igen aktívak, egy jobb ajánlatot hallva azonnal váltanak. Mindeközben ügyfeleink elvárják, hogy ne emeljük szolgáltatásaink árszintjét, és hogy a minőségből se engedjünk, azaz számunkra egyetlen lehetőség marad: a belső működés hatékonyságának a növelése. Egy felelős menedzsment természetesen mindent megtesz, amit megtehet az emberi erőforrásmenedzsment területén, de ott a lehetőségek korlátozottak. Olyan irányba kell elindulnunk, amely végül áttörést hoz, nagyságrendi javulást eredményez a működésben. Ez az irány a technológiai innováció, a digitális transzformáció.Más hagyományos iparágak esetében immáron megszokottnak mondható a megoldás: olyan cégekkel kell partnerségre lépni, amelyek a technológia felől közelítenek a területükhöz. E vállalkozások jellemzően startupok, amelyek egy-egy termék, szolgáltatás piacra vitelére jöttek létre, gyorsan fejlődnek, a megszokottnál sokkal nagyobb sebességgel folyik náluk az innováció. A bank és biztosítás szektorában ezeket a vállalkozásokat fintech cégeknek nevezik, a mi szegmensükben a hozzájuk hasonló vállalatokat pedig a "proptech" jelzővel illetik. Az említett nemzetközi felmérésben az ingatlanszektor képviselőinek 89 százaléka válaszolta, hogy egyetért a következő állítással: "Az ingatlannal foglalkozó hagyományos szervezeteknek együtt kell működniük a proptech vállalatokkal, hogy alkalmazkodhassanak a változó globális környezethez."Diszruptív trendeknek nevezi a szakirodalom azokat a technológiai irányokat, amelyek - amint a jelző is sugallja - a hagyományos folyamatokat, struktúrákat szétbomlasztják, semmivé teszik, hogy utat nyissanak az újak kialakulásához. A szegmensünkben mindenekelőtt a Dolgok Internetjét, az Internet of Things-et (IoT-t) említem, amely olyan eszközök, berendezések hálózata, amelyekben elektronika, szenzorok, szoftverek és a konnektivitást szolgáló megoldások találhatók, és amelyek kommunikálnak egymással. Az ilyen hálózatok elképzelhetetlen mennyiségű adatot generálnak (Big Data), amelyeknek kiértékelésével új összefüggések fedezhetők fel, események bekövetkezte jelezhető előre. E trendek sorában említem a Mesterséges Intelligenciát (gépi tanulást, mély tanulást), amelynek révén a számítógépek emberi beavatkozás nélkül képesek például a környezet változásaira helyesen reagálni. A mi szektorunkban mindegyik előbb említett trendhez fűződnek megoldások, és az idő előrehaladtával e megoldások száma rohamosan fog növekedni. Ha egy iroda fel van szerelve megfelelő érzékelőkkel, szenzorokkal, és rendelkezik megfelelő adatelemző háttérrel, akkor mi, üzemeltetők egy idő után tanácsokat adhatunk az ügyfelünknek, kimondhatjuk például, hogy az adatokból kitűnik, hogy az ügyfél a bérelt 400 négyzetméterből mindössze 250-et használ aktívan. Csak a fantázia szab határt annak, hogy egy intelligens létesítményben a valós időben mért jellemzőkből milyen összefüggésekkel és milyen alkalmazásokkal segíthetjük a bérlőink munkáját, üzleti tevékenységét, a belépő és távozó emberek számától, eloszlásától az energiafogyasztás térbeli és időbeli eloszlásán át a szabad parkoló helyek és azok pozícióinak valós idejű nyilvántartásáig. Itt térnék vissza egy korábbi közbevetésére, amely szerint digitális technológiák haszonélvezői a szolgáltatók és az ügyfelek egyaránt lehetnek. A felhasználói élmény a B2B kapcsolatban is rendkívüli fontossággal bír. Ha a szolgáltató az ügyfelének képes a megértést könnyítően vizualizált és pontos információkat nyújtani az ügyfél által bérelt létesítményről, adatelemzésekkel olyan tudást átadni, amelynek alapján javítható az üzleti működés, akkor az ügyfél lojalitása a szolgáltatóhoz jelentősen növekedni fog.

TÁMOGATOTT TARTALOM A cikk megjelenését a Strabag PFS támogatta.

BIM 5D (Building Information Modelling) - a tervezők, építők és üzemeltetők közös kommunikációs, adatkezelő platformja. Ez a fejlesztés azért is jelentős, mert a térbeli megjelenés (3D) mellett az idő (4D) és a költségek (5D) kezelésére is alkalmas. A STRABAG PFS Frankfurtban működteti House of Digital FM nevű bemutatótermét, ahol a cég ügyfelei első kézből tapasztalhatják meg az ingatlanüzemeltetési szolgáltatások során használt digitális technológiai vívmányokat. Ennek egyik fontos innovatív terméke a Microsoft HoloLens (kiterjesztett valóság ‒ augmented reality), amely a Microsofttal közös együttműködés, a "Real Estate Services 4.0" projekt keretében jött létre. A Microsoft HoloLens egy olyan holografikus "számítógép", amelyen keresztül nemcsak a karbantartáshoz szükséges adatokhoz férnek hozzá a helyszínen lévő karbantartók, de Skype-on keresztül közvetlen útmutatást is kaphatnak a karbantartást irányító mérnököktől, ezáltal nagymértékben növelve a szolgáltatás minőségét, hatékonyságát. A bemutatóterem leglátványosabb darabja a Strabag PFS beszélő robotja, amellyel a tavalyi müncheni EXPO REAL-on személyesen is találkoztam.A Strtabag PFS az osztrák Egger PowAir Cleaning GmbH többségi tulajdonosaként már olyan speciális műszaki takarítási szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek, amelynek alapja egy sűrített levegőt felhasználó innovatív technológia. Ez az innováció azért is jelentős, mert egyrészt lehetővé teszi a speciális ipari létesítmények és gépek takarítását, másrészt mindezt vegyszerek felhasználása nélkül, környezetbarát módon.A Strabag PFS már drónokat használ a telekommunikációs tornyok, épületek felmérésére, a magyarországi cégünknél pedig a munkatársak és megbízóink is nap mint nap használják saját fejlesztésű, internetalapú CAFM szoftverünket, az SMBS-t (Strabag Managing Building System).