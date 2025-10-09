  • Megjelenítés
 
Falnak ment a forint - Még mindig öngyilkosság a gyengülésére fogadni?

Egyszerűen öngyilkosság volt az elmúlt hónapokban forintot shortolni. Nemcsak értelmetlen volt, de drága is. A Portfolio Investben is beszéltünk róla, hogy a grafikont elemezve milyen feltételeknek kellene ahhoz teljesülni, hogy forduljon a forint. Egy ilyen technikai feltétel nemrég teljesült, ráadásul Orbán Viktor és Nagy Márton nyilatkozatai is a gyengülés felé terelték a forintot. Most falnak ütközött az árfolyam, ha viszont áttöri, akkor fordulhat a trend.   Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

A forint most már hónapok óta, egészen pontosan április közepe óta, vagyis közel fél éve erősödik a vezető devizákkal, így az euróval szemben is, ráadásul a forinterősödés a régiós devizákkal, a lengyel zlotyval

plnhuf

és a cseh koronával szemben is trendszerű.

czkhuf

Az EURHUF grafikon olyan szabályos április óta, mintha zsinóron húznák az árfolyamot, egyre alacsonyabb csúcspontok és mélypontok váltják egymást,

