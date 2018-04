Az egyik legnagyobb ingatlanfinanszírozó csökkenő hozamra számít

A harmadik alkalommal megrendezett nemzetközi Construction & Investment Journal HOF Awards gálán Magyarország mellett hat nemzet legjobbnak választott ingatlanos vállalkozásai versengtek egymással több kategóriában. Idén az Erste Bank nyerte el a legjobb közép-kelet-európai ingatlanfinanszírozó bank címét, a "Best of the Best" díjat.

Az ingatlanpiac megismételheti tavalyi, rendkívüli sikereit az idén is, Balázs Zoltán az Erste Bank Ingatlan & Strukturált Finanszírozás igazgatója, az Erste Ingatlan Kft. ügyvezetője szerint. Bár arra már nem lehet számítani, hogy a tranzakciók száma és értéke jelentősen tovább növekedjen, az alacsony kamatkörnyezet miatt az ingatlanpiac továbbra is kiemelkedően jó befektetési célpont lehet.Ugyanakkor a megtérülési ráta (az ingatlanszakmában sokat emlegetett yield) minden valószínűség szerint tovább csökkenhet. A piac legnagyobb kérdése azonban mégis az lesz, hogy milyen építési, kivitelezési kapacitás tudja támogatni a tervezett ingatlanfejlesztéseket.