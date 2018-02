Az iroda megbetegít - De mit tegyünk, ha mégis sokáig akarunk élni?

De mit is kellene tudnia egy épületnek?

Levegő és Víz

A korábbiakban nem olyan nagy hangsúlyt fektettünk egy-egy irodai állás megpályázásánál arra, hogy pontosan milyen körülmények között kell majd dolgozni. Ez azonban a jövőben jelentős változáson mehet keresztül, részben a fiatalabb generáció megjelenésével a munkaerőpiacon, részben pedig azért, mivel a már ott lévők egészségtudatossága is javul. A változásra az irodaházak építői is próbálnak készülni, és a fenntarthatóság mellett ma már a munkavállalók egészsége és jól-léte is egyre nagyobb hangsúlyt kap.Nem csoda, hogy megjelent egy új minősítési rendszer a WELL, amely éppen az előbbi szempontokat igyekszik érvényesíteni az irodáknál. Ez az új hullám ráadásul ezúttal nem csak lényeges késéssel érkezik meg hazánkba, hanem úgy tűnik, hogy tartjuk a lépést Európával. A Futureal például mind a 3 új projektje (Advance Tower, Budapest One, Corvin 5) megszerezte az WELL-előminősítést. De szintén fontosnak tartja a WELL minősítés megszerzését például a HB Reavis is az Agora projektje esetében, a sort pedig vélhetően - ahogy haladunk előre az időben - egyre inkább lehet majd folytatni.A WELL előminősítési rendszerében jelenleg 9 európai irodaprojekt szerepel: négy lengyel, egy-egy francia és svéd mellett a Futureal-csoport három magyarországi fejlesztése. A listán emellett Kína 20, Ausztrália 4, illetve Kanada egy irodával van jelen. WELL minősítést világszerte 56 irodaépület kapott már: az USA 25, Kanada 8, Ausztrália és Kína 5-5, az Egyesült Királyság 4, Franciaország 3, Mexikó 2, illetve Brazília, Japán, Spanyolország és Írország 1-1 irodaháza.A WELL alapvetően a felhasználó oldaláról vizsgálja az épületet, amire valóban szükség is lehet, ha azt nézzük, hogy életünk során milyen hosszú időt töltünk a munkahelyünkön. Az új minősítés abból indul ki, hogy miként hat a környezet azokra az emberi szervrendszerekre, amelyek meghatározzák, hogy mennyit és milyen minőségben élünk. Ezeket pontozza az irodák esetében, és bizonyos követelményeket állít fel az egyes fokozati szintek elnyeréséhez. Az irodai környezetet 7 fő szempont szerint vizsgálja, melyek a következők: levegő, víz, táplálkozás, fény, fittness, komfort és lélek.A Futureal napokban lezajlott rendezvényén részletesen is ismertetésre került, hogy mit is jelent épületeik esetében, hogy WELL minősítést szereznek, milyen feltételeknek kell megfelelniük, és ez mit jelent a dolgozók számára.A légszennyezés a világon a korai halálozás elsőszámú környezeti oka, 7 millió korai elhalálozáshoz vezet. Ha ennyire nem is tekintenek előre a cégek, vagy éreznek felelősséget a munkavállalóikért, az is beszédes szám, hogy megfelelő levegő mellett a munkahelyi teljesítmény közel 10 százalékkal növelhető.Bár Budapest mondjuk Pekinghez képest jóval kevésbé szennyezett levegőjű város, a szempont fontosságát mégis mutathatja, hogy a Futurealnak például a minősítés megszerzéséhez a Váci út forgalma miatt az Advance Tower esetében plusz szűrőket is el kell majd helyeznie. De a levegőminőség javítását szolgálják például a WELL olyan egyéb előírásai is mint, az UV-lámpák elhelyezése a levegő csírátlanításához (kórokozók terjedésének gátlása), vagy a tiszta beépített anyagok követelménye és a dohányzás teljes tilalma.A vízminőség esetében 8 szempontból kell megfelelni. Magyarországon szerencsére ez kevésbé számít problémának, a vízminőség például a Futureal vizsgálatai alapján mind a három irodaházuk helyszínén megfelelt az előírtaknak. A minőség mellett azonban fontos a mennyiség is, ezért például a közös területeken a fejlesztők vizes ballonokat helyeznek majd el.

Táplálkozás és Fény

Alapvetően ebbe a fejlesztők részéről kevesebb a beleszólás, hiszen az étterem bérlőktől nagyban függ az irodaházban elérhető ételek minősége. De, mint a rendezvényen elhangzott, a közös területeken lehetőség van olyan lobby kávézó kialakítására, ahol (pont a közös terület használatból kifolyólag) már előírás lehet az egészségvédelmi szempontok betartása, így a cukor visszaszorítása és a transzzsírok kerülésének kívánalma.Az irodaterületek megvilágításával kapcsolatban az eddigi minősítési rendszerek is tartalmaztak követelményeket, a WELL azonban ebben is tovább megy. Például a követelmények között szerepel az emberi cirkadián-ritmus (élettani napszaki ritmus) figyelembe vétele a világítási rendszerben, ami azt jelenti, hogy a természettel összhangban változik a világítás színhőmérséklete és a fényerősség. Bár sokan biztosan még mosolyognak ezeken az előírásokon, de felmérések bizonyítják, hogy a nappali fény kihat az alvásminőségre, ami alapvetően befolyásolja a szervezet működését, illetve szintén bizonyított a - rendezvény előadása alapján - hogy aki például kilát az ablakon 15%-kal nagyobb arányban tud fókuszált munkát végezni.

Fittness, Komfort és Lélek

Ha össze kellene foglalni, hogy mit jelent a WELL és milyen célt szolgál, azt mondhatjuk, hogy egy olyan minősítési rendszer, ami felismerte, hogy milyen fontos a megfelelő, emberbarát irodai környezet, hiszen életünk jelentős részét a munkahelyünkön töltjük, többet, mint az otthonunkban. A hatékonyabb munkavégzés, és hosszabb egészségben eltöltött életévek száma pedig kölcsönösen előnyös a munkavállalók és a cégek számára is.

A mozgás egészségmegőrző szerepe már régóta ismert, és talán egyre többek élnek e szerint. Az előadás számai ugyanis ebben is elég meggyőzőek, kutatások szerint a fizikai inaktivitás az oka például az iszkémiás szívbetegségek 30 százalékának, vagy a 2-es típusú cukorbetegség 27 százalékának. A számok tükrében tehát tényleg azt mondhatjuk, hogy nem mindegy, hogy milyen mozgást végzünk, illetve az is biztos, hogy az irodaházakban elérhető lehetőségek jelentősen javíthatnak a gyakorlatunkon. A WELL szerint például ezért fontos, hogy az adott helyhez közel legyen fittness terem, de a beltéri rendszeres mozgás feltételeinek megteremtése is hangsúlyt kap. Mint a Futureal szakemberei kitértek rá, a belső tér alapvetően kisebb frissítő mozgások elősegítésére alkalmas, 1-2 eszköz elhelyezése például a kertben, vagy a kötetlen aktív munkaterek kialakítása.A komfort követelmény a zavarmentes, produktív munkavégzést jelenti, meg kell oldani például az irodai környezet akusztikai problémáit, vagy a túl meleggel és túl hideggel kapcsolatos gondokat. A WELL ezeken kívül teljeskörű akadálymentesítést követel meg, ami jóval szigorúbb előírás, mint a jelenlegi magyar követelmények.A lélek kritérium az egyik legkevésbé megfogható követelmény talán, sokak számára megmosolyogtató, de a jövő akkor is az, hogy teljesen más szemlélettel tekintsünk az irodákra. A kognitív és érzelmi környezet ugyanis kihat a lelkiállapotra, így hozzájárul a lelki megbetegedések elkerüléséhez. Ez részben jelenti a zöldnövények mellett az olyan természeti motívumok alkalmazását az építészeti megoldásokban, amelyek szintén nyugtató hatással bírnak. De ide tartozik például a stressz kezelése is - ahogy a rendezvényen elhangzott- például kis helyiségek kialakítása épületen belül, ahol meditálni, jógázni lehet, vagy éppen egy bokszzsák segítségével lehet levezetni a felgyülemlett feszültséget. De a WELL támogatja azt is, hogy a munkahelyi alvás és pihenés lehetősége is megteremtésre kerüljön, például ilyen bútorzat elhelyezésével, amelynek köszönhetően a dolgozók a reggeli energiájukat visszanyerhetik.