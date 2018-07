Azt hinnéd, hogy ilyen a jövő irodája, pedig ez már a jelen

Hogy működik?

Connected Building- minden egyes Skanska irodaházban intelligens hálózat működik majd, amely összeköti az irodaház funkcióit - ideértve parkolási rendszert, a mobil telefonos beléptetés vezérlést, az irodahelyiség kezelő eszközöket és a virtuális recepciót - a közösségi szempontokkal, mivel információt nyújt a tömegközlekedésről, az épületről és közösségi híreket is szolgáltat.

Connected Fit Out - ez egy választható szolgáltatás bérlők számára; magában foglalja az olyan funkciókat, mint a beltéri helymeghatározás, a tárgyalófoglalás, a munkakörnyezet kezelése és optimalizálása.

Connected Green - szintén választható funkció bérlők számára; környezetvédelmi oktatás és a Skanska LEED és WELL beltéri tanúsítványokat támogató tevékenységének bemutatása tartozik ide.

Connected by Skanska - az irodaházakra fejlesztett szoftver - egy bármely felhasználó által elérhető mobil applikációt és egy, a bérlők és az épületfenntartók rendelkezésére álló internetes portált foglal magában. Nyitott platformként működik, amely egyszerre tartalmaz az irodaház közösségépítését célzó valamint egyéb okos funkciókat. Így nemcsak az épület intelligens technológiáit integrálja, de az ott dolgozókat is összekapcsolja.A szolgáltatás három különböző szinten érhető el:A teljes csomag bevezetését Varsóban indították el. A Spark Complex irodaépület használói az egész házban foglalhatnak tárgyalókat. A telefonok felismerik az épületen belüli pozícióikat és automatikusan a megfelelő ponthoz kapcsolódnak egy adott terület hőmérsékletének illetve világításának szabályozása érdekében. Az egyes funkciók "beszélnek egymással", a tárgyalófoglalás során már el is készül a vendég virtuális belépési engedélye és parkolóhelyet is fenntartanak neki.Mindez azonban nem csak az ott dolgozóknak, de az irodák fenntartóinak is hasznosak. Először is, egyetlen rendszerben kezelhetik az irodai beállításokat, hozzáféréseket. Például megváltoztathatják az alkalmazottak műanyag és virtuális kártyáinak hozzáférési típusát, parkolóhelyet biztosíthatnak egy VIP vendégnek, vagy fontos információról tájékoztathatják egyszerre az összes felhasználót.A bérlők is hozzáférhetnek az irodahasználatra vonatkozó valós idejű és korábbi adatokhoz, például a parkolás hatékonyságáról, az iroda napi kihasználtságáról, a konferencia és a tárgyalótermek elérhetőségéről. A rendszer által biztosított adatok alapján az irodahelyiségek hatékonyabban használhatók ki, illetve az alkalmazáson keresztül kapott információk alapján módosíthatók.