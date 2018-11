Berobbantja az ingatlanpiacot az innováció? - Megszólaltak a szakértők

A proptech a november 22-én megrendezésre kerülő Property Investment Forum 2018 konferenciának is egyik kiemelt témája lesz, ahol a tervezés, az ingatlan-üzemeltetés, a jog és a legújabb megoldások oldalról járjuk körül az aktuális kérdéseket, olyan cégek képviselőivel, mint a CPI Facility Management, a Deloitte Legal, a Vodafone, a GRAPHISOFT SE vagy a DVM Group. ÁTTEKINTÉS

A proptech ma még inkább a B2B, vagyis a vállaltok közti üzletkötések során jelenik meg, a következő időszak célja és egyben kihívása viszont az, hogy a B2C, vagyis a fogyasztók számára készülő megoldásokban is egyre inkább elterjedjen - mondta el. Kisebb startupokba egyébként mi is befektetünk, az új platformok az ingatlanszektorban leginkább az adatok újfajta felhasználási módjaihoz kapcsolódnak, valamint a bérlemények térhasználatában a "sharing space" vagyis a tér optimalizálása során.Jelenleg 10 proptech céggel van együttműködésünk, de még csak a ciklus elején járunk. A lényeg, hogy az ügyfelek megértsék, hogy az adott technológia miért jó számukra, azt hol és hogyan tudják alkalmazni. A startupoktól sokat lehet tanulni, például abban, hogy miként nyissunk az újdonságok felé. A nagyobb cégek számára viszont egy-egy újítás bevezetéséhez gyakran sok változás szükséges, így a kérdés, hogy egy startup által kitalált ötlet, mennyire reális egy nagy cég esetében - hívta fel a figyelmetA budapesti Property Investment Forum 2018 konferencián a proptech témájában számos előadásra és egy panelbeszélgetésre is számíthatnak a résztvevők. A részletes program az alábbi képre kattintva érhető el. Nagyon sok kis cég van, akik a proptechben tevékenykednek, de a nagyobb cégeket is bátorítani kell, hogy nyissanak az újdonságok felé. Emellett viszont fontos, hogy minden amit csinálunk fenntartható legyen - hangsúlyoztaAz innovációknak köszönhetően a változás folyamatos, a proptech pedig alkalmas arra, hogy hidat képezzen a startupok és a nagyobb cégek között. A lengyel fővárosban épülő Warsaw Hub komplexumban már a tervezéskor gondoltak a legmodernebb megoldásokra. A két 130 méteres és egy 86 méteres épület tele lesz szenzorokkal, amik segítségével az épület képes lesz kommunikálni az azt használó emberekkel - mondta el. A szakértő hangsúlyozta, hogy az innovációk esetében fontos az egyetemekkel való együttműködés. A diákok gyakran jobban otthon vannak a proptech által használt technológiákban, mint a cégek, még ha nem is ismerik magát a piacot. Az adatok átláthatóságában egyébként a skandináv országok állnak az élen.

Bár még az utazás elején vagyunk, a változások már elindultak, így a jövőbe tekintve azt kell meghatároznunk, hogy mi jelenti az igazi értéket. Az adatok, a felhasználók/vásárlók, a tanácsadás/jó megoldások és a hatékony ingatlanmenedzsment mindenképpen ezek között lesz. Dolgozunk együtt proptech cégekkel, vannak partnereink, nyitottak vagyunk az ilyen fajta üzleti megoldások iránt. Ha a proptech hozzájárulhat a sikerünkhöz, ha egy megoldás valóban hasznos számunkra befektetünk, de nem akarunk mindent mindenáron alkalmazni, feleslegesen nem kockáztatunk - mondta el