Bővülő kínálat mellett növekvő árak? Mi folyik a hazai irodapiacon?

Bár a 'B' kategóriás épületeknek a bérletidíj-növekedése nem lesz olyan jelentős, azonban ezt a piacot pozitívan befolyásolja a kisebb magyar vállalatok aktivizálódása ebben a szegmensben, amihez a kereslet várható növekedése is hozzájárul azon költségérzékeny nemzetközi cégek részéről, akik a jelentősen megdrágult 'A' kategóriás épületeket már nem akarják megfizetni, így a kedvezőbb bérleti díjú megoldásokat keresik.Ez a kérdés a Portfolio szervezésében áprilisban megvalósult FM & Office 2018 konferencián is felmerült, bár éppen a másik oldalról. Az volt a kérdés, hogy az irodapiaci fellendülés következtében van-e arra esély, hogy bizonyos cégek magasabb kategóriájú irodaházba költözzenek.szerint az 'A' és 'B' kategóriás irodaházak nem szívják el egymás elől a bérlőket , a két kategória között nem igazán van átjárás, többek között azért, mert ezeket rendszerint más méretű cégek választják. Ez a vélemény tehát cáfolja a Colliers állítását, miszerint a különböző kategóriájú irodák közötti átjárás érezhető hatással lehet az irodapiaci bérleti díjakra.A piac 2012 óta növekedési pályán van, ami 2014 óta felgyorsult. A legjobb bizonyíték erre a folyamatosan csökkenő üresedési ráta, ami a 2012-es 21 százalékos csúcsról 2017 végére 7,5 százalékra csökkent, és 2018 június 30-án stabilan 7,6 százalékon állt. Már 2017-ben is kihívás volt találni az elsődleges lokációkban 1000 négyzetméternél nagyobb területű 'A' kategóriás irodaterületet, és ez a trend az új átadások ellenére 2018-ban is folytatódni látszik. Ehhez hozzájárul az is, hogy az átadásra váró új fejlesztések már jelentős, 60 százalékot meghaladó előbérbeadottsággal rendelkeznek."A bérleti díjak továbbra is növekedni fognak 2018 során, azonban az új fejlesztéseknek köszönhetően hét év után ez volt az első alkalom, hogy az üresedési ráta csökkenése megtorpant. A kevés elérhető irodaterületnek köszönhetően azokat a régebbi ‚B' kategóriás irodaházakat is sikerült stabil vagy kissé megnövekedett bérleti díjon újra bérbeadni, amelyekben a bérlői mozgások hatására nagy területek üresedtek meg a bérlői konszolidációs folyamatok hatására. Előrejelzésünk szerint a megnövekedett építési költségek és a tartósan alacsony üresedési ráta hatására további bérletidíj-növekedés várható, amennyiben a kereslet továbbra is erős marad. Ennek hatására azoknál az új fejlesztéseknél, amelyek kedvező lokációval rendelkeznek - kivéve a CBD - az átlagos havi bérleti díjak elérhetik az a 15-16 eurót négyzetméterenként - mondta elA fenti kérdésekről legközelebb a Portfolio november végi éves konferenciáján, a Property Investment Forum 2018-on lesz szó, ahol az előadások és panelbeszélgetések mellett kapcsolatépítésre is számos lehetőség lesz.