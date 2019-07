BREEAM Excellent minősítést kapott a Telekom székház

Liberty irodaház 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 34. Kiadó terület: 40728m2

Átadás:

2021 Bérleti díj: 14 - 16 EUR Ajánlatot kérek

A különböző irodai minősítések néhány évvel ezelőtt még inkább csak marketing célokat szolgáltak, amelyek vonzók lehettek a bérlők megnyerésében. Ma azonban már olyan klímacélok és energiahatékonysági követelményeknek kell az épületeknek megfelelniük, amelyek ténylegesen is fontossá teszik az irodaházak fenntartható üzemeltetését.

Részletekért kattints ide

A BREEAM Excellent elvárásoknak megfelelően a Telekom székházban többek között energiahatékony berendezéseket, alacsony vízfelhasználású szanitereket, szelektív hulladékgyűjtést, munkahelyi komfort növelését célzó megoldásokat és anyaghasználatot, valamint komplex épületfelügyeleti és energiamenedzsment rendszert is alkalmaztak. A kertben ökológus által összeállított növényzet található, mesterséges tóval, terasszal és kültéri munkahelyekkel, az öntözés pedig esővízről és fúrt kútról történik. De ekkora homlokzati felületről természetesen nem hiányozhat a modern napvédő és akusztikus üvegezés egyedileg és központilag is szabályozható árnyékolással. A mélygarázsban a mai kor elvárásai szerint elektromos autó töltők, kerékpár tárolók és kerékpáros öltözők is helyet kaptak.A Telekom székház után a szomszédságában az ugyancsak WING által fejlesztett Liberty Irodaház is a BREEAM Excellent minősítést célozza meg.