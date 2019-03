Drón volt az operatőr az Evosoft új dunaparti székházánál

Végig drukkoltunk a drónnak, nehogy a "szemébe" süssön a március végi nap, amikor közvetlen közelről veszi, amint egy öles betonhasábot a helyére emel a kecses daru. Sikerrel jártunk, a drón kitűnően teljesített, a benti kivetítőn szinte testközelből lehettünk tanúi az amúgy száz méterre zajló eseménynek.

Az Evosoft új székházának látványterve

Az Evosoft új székházánál is alkalmazott új üzemeltetési megoldásokról is szó lesz ezen a konferencián. Ne maradj le, már most jelentkezz!