Egy ábrán az ország összes építkezése - Így állunk az elmúlt évekhez képest

Az Aktivitás-Kezdés mutató meghaladta az előző három negyedévet jellemző szintet. A második negyedév jobb számai ellenére az első félévben összességében jóval kevesebb értékben léptek építési fázisba építőipari projektek; összegük 1000 milliárd forint körül alakult, amelynél kisebb Aktivitás-Kezdést csak 2016-ban produkált utoljára a szektor.

Az építőipari aktivitás: a megkezdett kivitelezési munkák értékének alakulása és megoszlása építési részpiacok szerint (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2019. 2. negyedév)

Gyengélkedő magasépítések

Erősebb negyedévet produkált a mélyépítés

Kelet-Magyarország továbbra is az élen

Az EBI Építésaktivitási Jelentés szerint, egy hajszálnyival ugyan, de nőtt a magasépítések esetében az Aktivitás-Kezdés 2019 második három hónapjában az első negyedévhez képest, ez azonban valóban csak egy alig észrevehető javulást jelentett; a szektor továbbra is jelentősen a korábbi évek szintje alatt teljesített az elindított új kivitelezési munkák értékét nézve. A féléves szám - így nem meglepő módon - nagyon elmaradt a korábbi években jellemzőtől, összességében a ibuild.info projektinformációs adatbázis alapján kevesebb mint 600 milliárd forint értékben kezdődtek meg építések január és június között, amely alacsony összegre 2016 óta nem volt példa.A magasépítések esetében tapasztalható, elmúlt évekhez képesti visszaesés egyaránt érinti a társasházi lakásépítéseket és a nem-lakáscélú magasépítéseket is, utóbbiak esetében ugyanakkor mérsékeltebb lendületvesztés volt megfigyelhető. Bár a rekordnak számító 2018-as év mind a két félévét alulmúlta az elinduló munkák értéke 2019 első 6 hónapjában, 2017 azonos időszakához képest azonban már jelentősen más a kép; ráadásul szintén pozitív fejlemény, hogy az idei év második három hónapjában magasabb volt az Aktivitás-Kezdés, mint az első 3 hónapban. 2019 áprilisa és júniusa között 231 milliárd forint értékben kezdődtek meg nem lakáscélú magasépítési kivitelezési munkák. Elindult például az SK Innovation akkumulátorgyár építése Komáromban, illetve a Doosan rézfólia gyár kivitelezése Környén, a Tatabánya Ipari Parkban. De ezek mellett kezdetét vette a fővárosban a Pillar irodaház és a BudaPart City irodaház építése is, illetve több sporthoz kapcsolódó beruházás is elindult, mint az új soproni uszoda építése, a Nyugat-Magyarországi Utánpótlás-nevelés Centrum II. üteme Szombathelyen, illetve a Bozsik Stadion beruházás Budapesten.Az elmúlt negyedévek gyengébb mélyépítési Aktivitás-Kezdés rátája jelentős javulást mutatott 2019 második negyedévében, ennek köszönhetően a szektorban az első félévben 46 százalékkal magasabb értékben indultak meg kivitelezési munkák, mint a tavalyi második 6 hónap során. Összesen 420 milliárd forint értékben lépték építési fázisba projektek, melyből a második negyedév közel 290 milliárd forintot tett ki, vagyis beigazolódott az első negyedéves jelentősünkben megfogalmazott várakozás, a jelentősen élénkebb projekt kezdésre vonatkozóan az április-júniusi időszakban a ibuild.info adatbázis információ alapján.A mélyépítési projekteken belül a javulás az út- és vasútépítésekhez volt köthető, míg a nem út- és vasútépítések esetében kisebb összegben kezdődött meg projektkivitelezés a második negyedévben, mint az első negyedév során; összességében az első félévben 174 milliárd forint értékben indultak meg építési munkák ez utóbbi szektorban.A legnagyobb mélyépítési projektek között elsősorban út- és vasútberuházások vannak, mint az M30-as gyorsforgalmi út Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakasza, vagy a 48. számú főút Debrecen és Nyírábrány közötti szakaszának beruházása, de a nem út- és vasútépítések között elkezdődött a Tisza-Túr szükségtározó kiépítése is 2019. második negyedévében.A második negyedévben indult kivitelezési munkák közül továbbra is sok koncentrálódott az ország keleti felén, így összességében az első félévben a friss építkezések közel fele a Keleti régiókban indult el, mely meglehetősen magas arányt jelent a korábbi évek 33 százalékos részesedéséhez képest, állapították meg az EBI Építésaktivitási Jelentés készítői. Közép-Magyarország továbbra is alacsonyabb mértékben részesül a megkezdett építőipari kivitelezési munkákból, mint 2014-2018 között, ami ugyancsak igaz a nyugati országrészre is, amelynek aránya ráadásul tovább zsugorodott az első negyedévet követően a második három hónap során. Kelet-Magyarország jelentősebb szerepe nem meglepő, hiszen a mélyépítési projektek közül több jelentős összegű is ezt a területet érintette.

A megkezdett kivitelezési munkák összértékének területi megoszlása Magyarország egyes régiói között (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2019. 2. negyedév)