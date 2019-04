Egy szakma, amit sürgősen vonzóvá kellene tenni a fiatalok számára

Részletekért kattints ide

A HR-ben az egyes iparágak között nincs nagy különbség, a közös, hogy az értéket maga az ember jelenti. A munkaerőhiánnyal kapcsolatban azonban nem lehetünk optimisták, a következő öt évben ugyanis a ma dolgozó karbantartók nagy része nyugdíjba fog menni, így csak akkor lenne esély a probléma megoldására, ha már ma elindulna az utánpótlás képzésének biztosítása - hangzott el a LEO FM által életre hívott HR Munkacsoport tavaly év végi panelbeszélgetésén.A szakértők akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a most felnövő generációkra kell fókuszálni annak érdekében, hogy itthon is megtalálják a helyüket - munkakörülmények, jövedelem és vezetői hozzáállás terén egyaránt. Fontos ugyanakkor a szakma brandjének a felépítése is, és azt is látni kell, hogy nemcsak mennyiségi, hanem minőségi munkaerőhiánnyal is küzd a szakma.Hogy mennyire voltak sikeresek az eddigi megoldások, mi kell ahhoz, hogy a szakma népszerűbb legyen a fiatalok körében és hogy hogyan lehet elfogadottá tenni az új technológiákat a megrendelők az épületet használók és az FM szakemberek számára, arról a konferencián az alábbi szakemberek fognak beszélni: