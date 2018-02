Egyre zöldülnek a körülöttünk lévő épületek

A BREEAM a legelsőként kifejlesztett környezettudatos épület-tanúsítási rendszer, amely kereskedelmi, iroda- és ipari épületekre vonatkozik. Olyan épületek fejlesztését bátorítja, amelyek kevesebb energia felhasználásával üzemelnek. A minősítés szintjei az alábbiak lehetnek: megfelelt (pass), jó (good), nagyon jó (very good), kitűnő (excellent), illetve kiemelkedő (outstanding).



A LEED minősítés szintén a környezetvédelmi szempontokra koncentrál, a megfelelő energia-, és anyagfelhasználásra, illetve a belső környezet minőségére. Az minősítés során megszerezhető kategória lehet a Certified, Silver, Gold vagy Platinum tanúsítványok egyike.



A WELL (Well Building Standard) minősítés az International Well Building Institute nemzetközi minősítése, amely nyolc különböző szempont szerint értékeli az épületeket, hogy azok ne csupán a környezettudatosságnak megfelelően legyenek a legmodernebbek, de a dolgozók közérzetére és egészségi állapotára is pozitív hatást gyakoroljanak.

A 2017-es évben tapasztalt pozitív tendenciák közé tartozik, hogy az irodaterületek és irodaházak mellett egyre több kiskereskedelmi ingatlan kerül minősítésre: tavaly az Árkád Pécs bevásárlóközpont DGNB In-Use minősítést szerzett, átadták a BREEAM minősítés megszerzését megcélzó soroksári IKEA-t, valamint a szintén soroksári Auchan bővítés design szintű minősítést szerzett. Továbbá 2018-ban létrejöhet az első olyan WELL minősített irodaház is Magyarországon, amely kifejezetten az ott dolgozók jólétére koncentrál.Jelentősen nőtt a minősített ipari ingatlanok száma is: a ProLogis Park Sziget további épületei BREEAM, a tatabányai Becton Dickinson új üzeme pedig LEED újépítésű minősítést kapott, ezzel az összes zöld minősítésű ingatlanok között több, mint 20 százalékot képviselnek az ipari létesítmények. Emellett a szállodapiacon is találunk már ilyen ingatlant, a kecskeméti Four Points by Sheraton az első hotel, amely LEED újépítésű minősítést szerzett.