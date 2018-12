Eladták a Siemens irodaházát - Vajon mit fog itt fejleszteni az új tulajdonos?

Noah Steinberg FRICS elnök-vezérigazgató, elnök WING, RICS Noah M. Steinberg a WING elnök-vezérigazgatója. Amerikai állampolgár, de már 1990 óta Magyarországon dolgozik a Wallis, majd a WING kötelekében. Több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik a helyi és nemzetközi cégek... Tovább »

"A hosszú távú Siemens bérleten felül, fejlesztési lokációként is tekintünk az ingatlanra, mivel hiszünk abban, hogy a Hungária gyűrűn, különösen annak nagy csomópontjaiban új budapesti irodafolyosó van kialakulóban. Szintén a körúton adtuk át nemrégiben a Telekom székházat és mellette indítjuk a Liberty irodaházunkat, illetve az északi részen most fejezzük be a teljesen bérbe adott Skylight CITY irodaházat a hajdani Material Center felújításaként. A Siemens telephely megvásárlása mellett a WING fejleszti a Siemens leányvállalatának, az evosoftnak az új Duna-parti székházát is " - mondtaA Siemens Gizella úti telephelye egykoron telefongyárként működött, így a WING egy régi iparterület hasznosítására is vállalkozik a vásárlással. A telephelyen található épületekből a Siemens 17 000 négyzetméternyi irodát, ipari épületet és oktatóközpontot bérel vissza hosszú távú, 10 éves bérleti szerződés keretében."Bízom benne, hogy a WING-nél jó kezekben lesz a Siemens Zrt. telephelye. Várakozással telve nézünk a közös munka elé, amelynek eredményeként a Siemens irodáinak is otthont adó épületek megújulnak, és egyben további növekedés alapját teremtik meg" - mondta el az adásvétel kapcsán