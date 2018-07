Elárulta a titkot a szakértő: ezért nehéz a költözés az irodapiacon

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most extra early bird áron! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

szerint: "Az irodakereslet hajtóereje a szerződéshosszabbítások magas arányának is betudható amely hátterében az alacsony üresedési ráta mellett több tényező áll. Azt tapasztaljuk, hogy a bérlőknek nagy kihívást jelent költözés esetén megfelelő alternatívát találniuk, és ezen törekvésüket az iroda költözéssel járó alap költségtételek mellett a megnövekedett iroda kiépítési költségek is nehezítik."A választási lehetőség egyelőre korlátozott, bár jelentős irodaállomány áll fejlesztés alatt. Szembeötlő, hogy a Váci úti irodafolyosóra koncentrálódik a legtöbb figyelem, mind a fejlesztők, mind a bérlők részéről. A dél-budai alpiac adatai esetében elmondható, hogy az üresedési ráta elérte az eddigi legalacsonyabb értéket, ám ennek a negyedéves megduplázódása jelzi, hogy az alpiacon szűkös az iroda kínálat, így a bővülő vállalatok más alpiacot választanak. Összességében elmondható, hogy a pozitív piaci trend egyértelműen élénkíti a befektetők érdeklődését, de nem jelenthető ki, hogy nagyobb a befektetési piacon a verseny, mint az elmúlt két évben.A témával egyébként már a CA Immo is foglalkozott, amit - a legfrissebb adatokkal együtt - az alábbi cikkekben olvashatunk: