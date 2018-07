Elindult a grandiózus pesti lakóprojekt

Az Ericsson Ház Magyarország egyik legkorszerűbb, környezettudatos irodaháza, ahol nem mellékesen az irodák mellett helyet kapott a svéd cég egyik legnagyobb európai kutatás-fejlesztési központja, hazánk legnagyobb szerverterme, valamint az Ericsson innovációs műhelye, az Ericsson Garázs is. Túlzás nélkül állítható, hogy az irodaház megépülésének az azt tartalommal megtöltő Ericssonnak köszönhetően is nemzetgazdasági jelentősége volt, amit igazol a miniszterelnök jelenléte is megnyitón. Büszkék vagyunk arra, hogy ezt az irodaházat mi fejleszthettük. Egy volumenében és technológiájában ilyen szintű épület megvalósítása ugyanis olyan kihívásokkal jár, amelyek eredményes kezelésére csak kevesen képesek.Való igaz, hogy számos nagy projektünknél most érik be az elmúlt évek munkája, és kerül sor az épületek átadására. A következő a sorban a Magyar Telekom székháza lesz, az ország jelenleg legnagyobb irodafejlesztése a maga 100 ezer négyzetméterével. Mondanom sem kell, milyen fontos számunkra, hogy az ország vezető telekommunikációs cégének mi fejleszthetjük személyre szabottan a székházát. De az ibis Styles Budapest Airport januári megnyitója is nemzetgazdasági jelentőségű esemény volt. A repülőtéri hotel megépítésével nem egyszerűen egy új szállodát hoztunk létre, hanem egy jelentős, Magyarország idegenforgalma szempontjából hiánypótló beruházást valósítottunk meg. Bár az idén tényleg több épületet adtunk át, rendületlenül indítunk új fejlesztéseket is.Hosszú a sor, de az aktualitása miatt talán először a Magyar Nobel-díjasok K+F Parkjának II. ütemét említeném meg, amely a most átadott Ericsson Házzal szomszédos telken valósul meg. Idén nyáron elindulnak az Siemens-evosoft székház építési munkálata. A több mint 20 000 négyzetméter alapterületű székház 1500 szoftverfejlesztő számára nyújt majd ideális munkakörnyezet. De nem csak fejlesztések, hanem portfolióbővítés is megvalósult a régióban az Infopark D irodaház megvásárlásával. A Duna-parti beruházások mellett indult egy újabb repülőtér-közeli high-tech projektünk is: a WING fejleszti a Wizz Air új nemzetközi repüléstechnikai oktatóközpontját. Ez lesz Magyarország legnagyobb repüléstechnikai oktatóközpontja, amely régiós szinten is a legmodernebbek közé tartozik majd. Illetve elindult az első lakópark-projektünk is, a Kassák Residence. A kiskereskedelmi portfóliónk pedig két új házzal gazdagodott év elején az EuroCenter Óbuda és a szombathelyi Family Center megvásárlása révén, ahol szintén értéknövelő beruházásokat tervezünk.Idén fontos mérföldkőhöz érkezett a WING, kiléptünk a nemzetközi piacra, miután megvettünk Szófiában két irodaházat. Ez a lépés jól illeszkedik vállalatunk fejlődési stratégiájába: a tavalyi év végén új ingatlanpiaci területen, a lakó szegmensben indultunk el, most pedig lokáció szempontjából is új terület felé nyitunk. Ahogyan itthon, úgy külföldön is az értékteremtés motivál minket. Ehhez keressük folyamatosan az ígéretes befektetési lehetőségeket, immáron régiós szinten.Húszéves fejlesztői szakértelemmel a hátunk mögött, vezető ingatlanfejlesztőként és egyben innovatív cégként folyamatosan keressük az új üzleti és fejlesztési lehetőségeket. A célunk a vállalat alapítása óta nem változott: értékteremtés mind építészeti, mind funkcionális, mind pedig pénzügyi értelemben. Az általunk fejlesztett irodákkal és székházakkal szó szerint és átvitt értelemben is véve új munkahelyeket teremtünk. Az ipari és logisztikai létesítményekkel a kereskedelem infrastruktúráját fejlesztjük, a repülőtéri szállodával a hazai turizmust támogatjuk. A lakóingatlan-fejlesztésünkkel pedig a budapesti lakásállomány minőségi javulásához járulunk hozzá. Bízunk abban, hogy ezekkel a fejlesztésekkel egy nagyobb jónak válunk a részesévé, és a saját kereteink között tudunk hozzá járulni hazánk versenyképességének javításához. A működésünk során megszerzett szakmai tapasztalat, a hozzáértő csapat, stabil pénzügyi hátterünk és a megbízható és elsőrangú partnerek által jelentett bázisra alapozva elmondható, hogy a WING minden területen a legmagasabb minőséget képes nyújtani. A fejlesztési alapelveink is összekötik a különböző területeket: az emberközpontúság, a fenntarthatóság, a professzionalizmus minden beruházásunkban visszaköszön.A beruházás, amelyről ma döntünk, két-három év múlva lesz kész, ezért kulcskérdés jól felmérni a jövőbeni lehetőségeket és előre tervezni, hogy a mindenkori piaci folyamatokat az előnyünkre tudjuk fordítani. A jövő sikereinek a kulcsa részletekbe menően megérteni a bérlői igényeket, számításba venni gyorsan változó világunkat és olyan rugalmasan alakítható bérleményeket létrehozni, amelyek minden szempontból megfelelnek a felhasználóknak. Ma a dolgozói well-being és a környezettudatosság kérdései dominálják a bérlői elvárásokat és az irodaválasztással kapcsolatos döntéseket, azonban a digitalizáció már elérte az ingatlanpiaci iparágat is és nincs más választásunk, mit alkalmazkodni és élni az újonnan felmerülő lehetőségekkel.A kereskedelmi ingatlanjaink fejlesztésénél is alkalmazott értékalapú szemlélet a lakófejlesztésünknél egyéni szinten nyer értelmet. Az emberközpontúság, ha lehet, még fontosabb szempont egy ilyen fejlesztés során. Ezt a törekvésünket testesíti meg a LIVING ernyőmárka, amely alatt a jövőbeli lakóprojekteket fejlesztjük. A XIII. kerületben, a Váci út mentén tervezett Kassák Residence-ben az első közösségi lakóparkot építjük fel megosztáson alapuló és kényelmi szolgáltatásokat kínálva. A tervezéstől kezdve a végső simításokig odafigyelünk a jelen kor igényeire. Ahogyan az irodáinkban jó dolgozni, úgy az általunk épített otthonokban is jó lesz élni.